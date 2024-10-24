Ripple ve SEC: XRP’nin kaderi, hukuki mücadele sürerken belirsizliğe mahkum

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Ripple ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki hukuki anlaşmazlık kripto dünyasını hareketli tutuyor.

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Bu mücadelenin merkezinde SEC’in XRP’nin kayıt dışı menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına ilişkin itirazı yer alıyor.

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Sektör gözlemcileri ve kripto meraklıları, her yasal gelişmeyi yakından takip ediyor ve bu durum ABD’de dijital varlıkların düzenlenmesi için emsal teşkil edebilir.

Ripple’ın geleceği ve XRP’nin kaderi, daha geniş kripto para piyasası için sonuçlar doğuracak olan bu yüksek riskli yasal çatışmanın ortaya çıkmasıyla belirsizliğe sürükleniyor.

SEC’nin itiraz süreci

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SEC’in son hukuki itirazı, XRP topluluğu üyelerinin usule ilişkin iddiaları nedeniyle incelemeye alındı.

Yerel Kural (LR) 25.1 uyarınca, SEC itirazın sunulmasından itibaren 14 gün içinde bir Form D dosyalamalı ve 505 ABD Doları tutarında bir kayıt ücreti ödemelidir.

Aksi takdirde itirazın reddedilmesi söz konusu olabilir.

Bu prosedürel detaylar internette tartışmalara yol açarken, eski bir SEC avukatı, SEC’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve uyumluluk sorunlarıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırdığını açıkladı.

Ripple, Ripple’ın kurumsal XRP satışlarının menkul kıymetler yasalarıyla uyumlu olduğuna hükmeden bölge mahkemesinin kararına itiraz etmek için karşı temyiz başlattı.

Davanın bu unsuru, Ripple lehine verilecek bir kararın dijital varlıklara uygulanan menkul kıymetler yasalarının yorumlanmasını yeniden şekillendirebileceği için kritik önem taşıyor.

Ripple başarılı olursa, şirketin pazardaki konumunu güçlendirebilir ve benzer düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kalan diğer kripto projeleri için yasal bir ölçüt oluşturabilir.

Ripple-SEC hukuk serüveninde sırada ne var?

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Ripple’ın SEC’in itirazına resmi olarak yanıt vermek için 5 Kasım’a kadar süresi var ve bu, davada kritik bir dönüm noktası anlamına geliyor.

SEC itirazını yapmış olsa da uzmanlar, aylar sürecek brifing ve tartışma aşamalarına kadar önemli güncellemelerin ortaya çıkmayabileceğini söylüyor.

İkinci Daire Mahkemesi’nin kararı, Yargıç Torres’in önceki kararını onaylayabilir veya değiştirebilir ve XRP gibi kripto para birimlerine menkul kıymetler yasalarının nasıl uygulanacağı konusunda netlik sağlayabilir.

Ripple’ın CEO’su, SEC’in kripto para sektörüne yönelik yaklaşımını eleştirerek, şeffaflık eksikliğine ve agresif bir düzenleyici duruşa işaret etti.

Bu arada Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu, davanın geri gönderilmesinin pek olası olmadığını belirterek, SEC’in en iyi sonucunun orijinal kararda sınırlı bir düzeltme yapılması olabileceğini sözlerine ekledi.

Ripple’ın hukuk ekibi kendilerinden emin görünüyor ve genel kanı, itirazın önceki kararı önemli ölçüde değiştirmeyebileceği yönünde.

Bu hukuki mücadele sadece Ripple için değil, tüm kripto para piyasası için önem taşıyor.

Ripple’ın zaferi, diğer dijital varlık şirketlerini SEC’in düzenleyici otoritesine meydan okumaya teşvik edebilir ve bu da ABD’de kripto para dostu bir ortamın oluşmasına yol açabilir.

Öte yandan, SEC’in lehine bir karar, kurumun konumunu güçlendirebilir ve dijital varlıklar üzerindeki düzenleyici denetimin daha sıkı hale gelmesine yol açabilir.