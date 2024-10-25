Binance’in sürekli sözleşmeleri listelemesiyle SAFE tokeni %16 arttı

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Güvenli fiyatı, topluluğun merkezi olmayan saklama protokolünün SAFE token’ına verdiği desteğin artmasıyla son 24 saatte fırladı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Kripto para borsası Binance, 25 Ekim’de platformuna SAFEUSDT sürekli sözleşmesini eklemeyi planladığını duyurdu.

Advertisement

Sözleşmenin 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 12:30 UTC’de canlıya geçmesi ve yatırımcılara 75 kata kadar kaldıraç imkânı sunması planlanıyor.

Binance’de listelenme, artan görünürlük ve ilgi ile token’lar için piyasada bir ivme kazandırdı.

Benzer şekilde, yakın zamanda REEF token’ında olduğu gibi, borsadan çıkışlar olumsuz duyguya katkıda bulunabilir.

SAFE token fiyatı %16 arttı

Copy link to section

Safe (eski adıyla Gnosis Safe), kullanıcıların dijital varlıkları çoklu imzalı cüzdan mimarisi aracılığıyla yönetmelerine olanak tanıyan akıllı sözleşmeler protokolüdür.

Protokol, Ethereum altyapı oluşturucusu olan Gnosis’in (GNO) bir parçasıydı.

Ancak Nisan 2022’de yapılan bir yönetim oylamasıyla Gnosis Safe’in ayrılması sağlandı.

Projenin yönetim token’ı SAFE, bu yılın nisan ayında 3,56 dolara kadar işlem gördü ve genel piyasayla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasasındaki çöküşün Bitcoin boğalarını da yerle bir etmesiyle birlikte, Ağustos ayının başlarında boğalar 0,64 dolar seviyesine kadar düşüş trendi altcoin’in fiyatını aşağı çekti.

SAFE son iki ayın büyük bölümünde aralıklı işlem gördü.

Ancak bu hafta yaşanan çıkış, alıcıların psikolojik 1 dolar seviyesini aşmasına yardımcı oldu.

Özellikle SAFE/USD paritesi, ekosistem genelindeki olumlu haberlerin de etkisiyle geçtiğimiz hafta %75’in üzerinde artış gösterdi.

Cuma günü 1,75 doları aştı ve mevcut fiyat seviyesi Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

SAFE price 1 day chart. CoinMarketCap

Açık faiz oranlarında artış

Copy link to section

CoinGecko’dan alınan verilere göre, SAFE fiyatı 25 Ekim günü TSİ 08:00 itibarıyla 1,65 dolar civarında seyrediyordu; bu da son 30 günde %109’dan fazla artış anlamına geliyor.

Başka bir yerde, tüccarların SAFE’ye olan güveni vadeli işlemler açık faiz metriği aracılığıyla gözlemlenebilir. Coinglass verileri, Safe açık faizinin son 24 saatte %12’den fazla artarak 19 milyon doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Bu şimdiye kadarki en yüksek seviye.

Dikkat çeken nokta ise bu altcoin’deki OI’nin 24 Ekim başında sadece 885 bin dolar olmasıydı.

SAFE’in bundan sonraki adımı ne olacak?

Copy link to section

Binance henüz SAFE için spot ticareti eklememiş olsa da, sürekli sözleşme duyurusu yeni bir satın alma ilgisini ateşledi.

Protokolün toplam kilitli değeri, yeni benimsenmelerle birlikte hızla arttı.

Safe ekibi, X’te yakın zamanda yayınladıkları bir paylaşımda, projenin TVL’sinin piyasadaki bazı önde gelen merkezi borsalardan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Örneğin, 2 Ekim itibarıyla Robinhood ticaret uygulamasının TVL’si 13 milyar dolar, OKX’in ise 18 milyar dolardı.

Karşılaştırıldığında, Safe’in TVL’si yaklaşık 69 milyar dolardı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in TVL’si 110 milyar dolardı.

Zincir içi ve zincir dışı likiditeyi birbirine bağlamak için güvenli planlar.

Büyüme metrikleri ve daha geniş piyasa dinamikleri bir araya gelerek SAFE fiyatına yukarı yönlü ivme kazandırabilir.

Analistlerin kripto paralara ilişkin tahminleri, SAFE’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak için rüzgarın desteğini alabileceğini gösteriyor.