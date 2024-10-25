Elon Musk’ın serveti Tesla rallisinden sonra 33,5 milyar dolar arttı – dünyanın ilk trilyoneri mi olacak?

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Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Tesla Inc.’in hisse senedinde son 10 yılın en büyük artışını kaydetmesinin ardından 24 Ekim’de net servetinde 33,5 milyar dolar artış gördü.

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Tesla’nın hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek kazançlarının açıklanmasının ardından yüzde 22 yükseldi. Bu kazançlar, elektrikli araç (EV) devinin 2023 ortasından bu yana en kârlı çeyreğini yaşadığını ortaya koydu.

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Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın net serveti şu anda 270 milyar dolar seviyesinde ve bu rakam onu Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 61 milyar dolar önüne koyuyor.

Informa Connect Academy’nin raporuna göre, Tesla’nın pazar hakimiyeti ve geleceğe odaklı girişimleri sayesinde bu artış Musk’ın 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olma potansiyelini taşıyor.

Tesla’nın mitingi trilyonluk spekülasyonlara yol açtı

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Tesla’nın son dönemdeki performansı, Musk’ın önümüzdeki birkaç yıl içinde trilyon dolarlık dönüm noktasına ulaşabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Informa’nın raporunda, Musk’ın servetinin yıllık ortalama yüzde 110 arttığı ve bunun onu trilyoner statüsüne ulaşma yolunda önde gelen aday haline getirdiği belirtiliyor.

Musk’ın finansal başarısında, Tesla’nın değerinin şu anda 710 milyar dolar olarak tahmin edilmesinin önemli bir rolü var.

Otomobil üreticisinin yüzde 13’lük hissesine sahip olan Musk’ın Tesla’daki hisselerinin değeri şu anda 93 milyar dolar.

Musk ayrıca, hukuki ve hissedar incelemesine maruz kalan tartışmalı bir tazminat paketine bağlı 303 milyon hisse senedi opsiyonuna sahip.

Wedbush Securities’in kıdemli hisse senedi analisti Dan Ives, “Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi, robotaksi ve gelecekteki EV gelişmelerinden yararlanmasıyla Musk, yeni zirvelere ulaşmak için kendini konumlandırdı” dedi.

Artan rekabet ve ilerideki aksilikler

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Tesla’nın etkileyici performansına rağmen zorluklar devam ediyor. Şirket, özellikle Çin’deki düşük maliyetli rakiplerden gelen artan rekabetle karşı karşıya.

Tesla’nın hisseleri, zayıflayan talep ve Autopilot özelliğindeki bir yazılım sorunu da dahil olmak üzere çok sayıda aracın geri çağrılması nedeniyle 2022’de önemli bir düşüş yaşadı.

Musk, geçmişteki zorlukları da hatırlatarak, Tesla’nın 2008’de iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

“Kritik bir krediyi güvence altına almadan önce iflasa günler kala,” diye paylaştı.

2018’deki “fon sağlandı” skandalı gibi tartışmalı eylemleri Tesla’nın yolculuğunu daha da karmaşık hale getirdi.

Musk, SpaceX, tünel kazma firması The Boring Company, yapay zeka girişimi xAI ve beyin çipi implantı şirketi Neuralink’teki hisseleriyle girişimlerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Tesla’nın görünümü ve Musk’ın gelecek vizyonu

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Tesla’nın 3. çeyrekteki olumlu kazancı yatırımcıların iyimserliğini tazeledi.

Araç satışlarında yüzde 30 büyüme öngören Musk, şirketin merakla beklenen Cybertruck projesinin ilk çeyrek kârını sağladığını açıkladı.

Kazanç açıklamasının ardından konuşan Musk, Cybercab robotaksisinin 2026 yılında piyasaya sürüleceğini ve yıllık 2-4 milyon adet üretmeyi planladığını söyledi.

Musk, yatırımcılara web yayını aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Tahminimce Tesla, dünyanın en değerli şirketi olacak ve muhtemelen de büyük ihtimalle çok daha değerli olacak.” dedi.

Bu arada Musk’ın 210 milyar dolar değerindeki SpaceX’in sahibi olması, onun finansal imparatorluğuna daha fazla ağırlık katıyor.

Musk’ın girişimleri arasında, içerik politikaları ve Musk’ın dengesiz paylaşımları nedeniyle eleştirilen tartışmalı sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) da yer alıyor.

Trilyon dolarlık servete giden yol

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Tesla’nın büyümesi Musk’ı ilk trilyoner olma yarışında öncü konuma getirse de gelecek belirsizliğini koruyor.

Nvidia’nın yapay zeka patlaması ve Meta’dan Mark Zuckerberg ve Gautam Adani ve Mukesh Ambani gibi Hintli milyarderler gibi potansiyel rakiplerin yanı sıra, Musk’ın serveti büyük ölçüde Tesla’nın devam eden başarısına bağlı olacak.

Musk, Tesla’nın geleceğine ilişkin olarak “İşletmeleri yeniden başlatmak, kapatmaktan çok daha zordur, bu nedenle bunu doğru şekilde yapmak kritik öneme sahiptir” vurgusunu yaptı.

Şirket, siparişlerin büyük bir birikimi karşısında stratejisinde iyimser ancak temkinli olmaya devam ediyor.

Musk, yıllar içinde düzenleyici zorluklar ve operasyonel engeller de dahil olmak üzere çok sayıda engelle karşılaşsa da, kararlılığı Tesla’nın ve diğer girişimlerinin gelişmesine yardımcı oldu.

Ives’in belirttiği gibi, “Musk bazı aksiliklerle karşılaştı, ancak işleri tersine çevirme konusunda bir yeteneğe sahip; o bir Teflon çocuk.”

Musk’ın ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceğini ve benzeri görülmemiş finansal zirvelere ulaşıp ulaşamayacağını, hem bir endüstri öncüsü hem de potansiyel olarak dünyanın ilk trilyoneri olarak mirasını sağlamlaştırıp sağlamlaştıramayacağını önümüzdeki yıllar belirleyecek.