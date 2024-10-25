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Boğalar kontrolü yeniden ele geçirmeye çalışırken Chainlink (LINK) ve Raydium (RAY) potansiyel bir çıkışın sinyalini veriyor.

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Son kazanımlarını azaltmasına rağmen önemli hareket gösteren bir diğer altcoin ise, merkezi olmayan finans protokollerine olan ilginin artmasıyla balinaların ilgisini çeken Pendle (PENDLE).

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Chainlink fiyatı: Boğalar yükseliş momentumunu sürdürebilir mi?

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Bitcoin, Ethereum ve Solana’da son 24 saatte hafif düşüşler yaşanırken, LINK yaklaşık %4 artışla 12,06 dolara kadar yükseldi.

Chainlink fiyatı bu seviyeden geri çekilerek 11,59 dolar civarında seyrederken, boğalar önemli bir yatay direnç çizgisine yakın kalmayı sürdürüyor.

Bu alan, alıcıların önemli hedeflere ulaşabileceği önemli bir tedarik duvarı alanı olarak 12,00 doları işaret ediyor.

LINK chart: Source: TradingView

Eylül ayındaki düşüş baskısı, ayıların olası bir kanal çıkışını sınırlamasına neden oldu.

Fiyat tavanı, LINK’in 11,00$’daki kritik destek seviyesine gerilemesine neden oldu. Fiyat tabanının bir fırsat sunması nedeniyle alıcılar burada önemli bir güç gösterdi.

Boğalar yeni bir ivmeyle üstünlüğü yeniden ele geçirirse, üst direnç çizgisinin yeniden test edilmesi aylarca süren yeni bir zirveye yol açabilir.

Ana hedefler 14 dolar ve sonrasında yılbaşından bu yana 22 dolar seviyesinin üzerine çıkmak.

Öte yandan, ayıların boğalara karşı potansiyel bir düşüş bayrağı formasyonuyla üstünlük kurması durumunda Chainlink 8 dolar ve altındaki dip seviyeleri tekrar görebilir.

Raydium fiyatı: RAY’in %30’luk artışının ardından sırada ne var?

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Raydium (RAY), Cuma günü erken işlemlerde 3,15 dolara fırlayarak Nisan 2022’den bu yana en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Kazançların bir kısmını azaltmasına rağmen, merkezi olmayan borsanın yerel token’ı geçen hafta yaklaşık %30 arttı. Token’ın değeri 30 günde yaklaşık %80 arttı.

Çılgınca bir hareketlilik yaşandı ve işlem hacmi son 24 saatte %54’ün üzerinde arttı. RAY fiyatı ise yakın zamandaki kırılma noktasının oldukça üzerinde işlem görüyor.

Bu durum, birçok yatırımcıyı hazırlıksız yakalayan simetrik üçgen formasyonu kırılmasının ardından gerçekleşti.

Meme coin faaliyetlerindeki yeniden canlanmanın ortasında boğaların yükselişe devam etmesi muhtemel.

Ancak, bir çöküş, birincil destek alanını 2$’a yakın bir seviyeye getirecektir. Yukarı yönde, Raydium fiyatı yeni çok yıllık zirvelere doğru kısa vadeli bir artışı hedefleyebilir.

PENDLE fiyatı %6 düştü: Sırada ne var?

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Pendle (PENDLE), piyasa değeri açısından ilk 100 kategoride en çok kaybedenler arasında yer alarak son 24 saatte %6 düştü.

Altcoin, Eylül ayında Arthur Hayes’in dampingi nedeniyle de sıkıntı yaşadı.

Düşüşe rağmen PENDLE, geçen hafta %9’dan fazla yükseldi ve DeFi’ye olan yeni ilgiyle birlikte geçen yıl yükselen kripto paralar arasında yer aldı.

En yüksek getirili tokenleştirme protokolü olan Pendle, kullanıcıların getiri ticaretinden yararlanmak istemesiyle DeFi içinde önemli bir büyüme kaydetti.

Bu, PENDLE için yükseliş potansiyeli anlamına geliyor. Token’ın geçen yılki fiyatı, yazının yazıldığı tarihte %496 arttı.

PENDLE chart. Source: TradingView

Yukarıdaki grafiğe göre Pendle fiyatı, satıcıların 3,67 dolara göz koyabileceği kritik bölgede seyrediyor.

Yukarı yönde, 5,13 doların üzerinde bir kırılma, boğaların yıl başından bu yana 7,50 dolar civarındaki zirveleri hedeflemesine olanak tanıyabilir.