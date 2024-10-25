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Altın madencileri, daha yüksek girdi ve işletme maliyetleri nedeniyle sarı metale olan talebin artmasından yararlanmakta zorlanıyor.

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Dünyanın en büyük altın madenciliği şirketi Newmont Corp’un hisseleri, kâr ve gelirin analistlerin beklentilerini karşılamaması nedeniyle kazanç sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 15 düştü.

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ABD merkezli şirket, düşük performansın yüksek işçilik ve dizel maliyetleri ile diğer işletme giderlerinden kaynaklandığını belirtti.

Kanada’nın diğer büyük madencilik şirketleri Barrick Gold ve Agnico Eagle Mines’ın hisselerinde de düşüş görüldü.

Yüksek işçilik maliyetleri madencilik sektörünü etkiliyor

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Altın fiyatları yılbaşından bu yana artış gösterse de, yüksek işçilik maliyetleri önde gelen madencilik şirketlerinin faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Altın fiyatları, faiz oranlarındaki olumlu görünüm ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle güvenli liman talebinin artmasıyla yılbaşından bu yana yüzde 30 arttı.

Ancak madencilik şirketlerinin çoğu fiyatlardaki artıştan yararlanamadı.

Bloomberg News’in haberine göre, “Ancak Newmont’un sonuçları, büyük altın üreticilerinin özellikle işgücü maliyetleri konusunda beklenenden daha uzun süren enflasyonist baskılarla hâlâ boğuştuğunu ortaya koydu.”

Uzmanlar, Newmont’un çıkarımlarının doğru olması durumunda risklerin tüm madencilik sektörü için geçerli olacağına inanıyor.

Newmont altın çıkarmak için daha fazla harcama yapıyor

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ABD merkezli şirket, Avustralya, Kanada, Peru ve Papua Yeni Gine’deki madenlerinde altın çıkarmak için bir önceki çeyreğe göre daha fazla para harcadığını açıkladı.

Avustralya ve Arjantin’deki genişleme projelerinin etkisiyle sermaye harcamaları da %10 arttı.

Şirketin en yüksek harcamaları, geçen yıl Newcrest Mining Ltd.’yi 15 milyar dolara satın alarak elde ettiği önemli varlıklardan geldi.

Denver merkezli şirket, analistlerin sektörden yüksek getiri beklediği bir kazanç döneminde sonuçlarını açıklayan ilk büyük altın üreticisi oldu.

Artan işgücü maliyetleri

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Newmont’taki artan işçilik maliyeti madencilik sektörünün genelinde endişe yaratabilir.

Bloomberg News, CEO Tom Palmer’ın şu sözlerini aktardı:

Bu artışın en çok işçilik maliyetlerinde yaşandığını görüyoruz.

“Bunlar bakım kesintileri, iş gücünüzü desteklemek için kullandığınız bakım, kampları işletme maliyetleri, insanları kamplara götürüp getirme maliyetleri olsun – işte yıl başında varsaydığımızın ötesinde bir artış görüyoruz.”

Barrick Gold Corp üretim beklentilerini karşılayamadı

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Geçtiğimiz hafta Barrick Gold Corporation, Nevada’daki Carlin ve Cortez madenlerindeki üretimdeki düşüş nedeniyle üçüncü çeyrekte beklenenden düşük altın üretimi bildirdi.

Barrick’in Eylül ayında sona eren üçüncü çeyrekteki toplam ön altın üretimi, analistlerin 975.000 onsluk tahminine kıyasla 943.000 ons olarak gerçekleşti.

Şirket, madencilik sektörünün tamamında artan işletme maliyetleri nedeniyle altın üretiminin azaldığını bildirdi.

Dünyanın ikinci büyük altın üreticisinin, kazanç sonuçlarını kasım ayı başında açıklaması bekleniyor.

Hisse senetlerindeki düşüşe rağmen altın madencileri rekor fiyatlardan bir miktar rahatlayabilir

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Madencilik şirketlerinin hisselerindeki düşüşe ve yatırımcılardaki hayal kırıklığına rağmen, madencilik şirketleri dördüncü çeyrekte daha iyi bir performans sergileyebilir.

Barrick, 2024 üretiminin tam yıllık altın ve bakır rehberliği aralığında gerçekleşmesini sağlayacak önemli ölçüde daha güçlü bir dördüncü çeyrek beklediğini söyledi.

Ayrıca Newmont, analistlerin beklentilerini karşılamamasına rağmen beş yılın en yüksek çeyrek kârını bildirdi. Bunun başlıca nedeni altının rekor seviyedeki fiyatlarıdır.

Canaccord Genuity’de madencilik analisti olan Carey MacRury Bloomberg’e şunları söyledi:

Sokak beklentileri çok yüksekti. Olumsuzdu, şüphesiz, ama bence bugün piyasanın bize söylediği kadar olumsuz değil.

