Ripple, Form C itirazında bulundu, kurumsal XRP satış kararına itiraz etti

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Ripple Labs, kurumsal XRP satışlarını menkul kıymet işlemleri olarak nitelendiren ABD Bölge Mahkemesi kararına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

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Ripple’ın C Formunda ayrıntılı olarak açıklanan itirazı, istinaf mahkemesinin, önceki kararlara başvurmadan, bölge mahkemesinin yasal yorumlarını bağımsız olarak değerlendirmesine olanak tanıyan “yeniden” bir inceleme talep ediyor.

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Avukat James K’nin 25 Ekim tarihli X gönderisinde onaylanan bu itiraz, New York Güney Bölgesi’nin XRP’nin kurumsal satışına ilişkin daha önce verdiği bir kararın ardından geldi.

Ripple’ın hukuk ekibi, kararın, özellikle XRP satışlarının 1933 Menkul Kıymetler Kanunu uyarınca yatırım sözleşmeleri olarak sınıflandırılmasıyla ilgili olarak menkul kıymetler hukukunun temel yönlerini yanlış yorumladığını ileri sürüyor.

Ripple’ın hukuki argümanları, 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamında bir “yatırım sözleşmesinin” yorumlanmasıyla başlayarak dört temel soruya odaklanıyor.

Ripple, meşru bir yatırım sözleşmesinin, tanımlanmış satış sonrası sorumluluklar ve alıcıların karlarını doğrudan Ripple’dan alma hakkıyla birlikte resmi bir anlaşmayı içermesi gerektiğini savunuyor.

Şirket, XRP satışlarının bu tanımı karşılamadığını iddia ediyor. Ripple ise bu noktanın dijital varlıklar için daha kesin bir yasal çerçeve oluşturulması açısından kritik olduğuna inanıyor.

Ripple’ın itirazı, alt mahkemenin 1946 SEC ve WJ Howey Co. davasından türetilen menkul kıymetleri tanımlama standardı olan “Howey Testi”nin uygulanmasına itiraz ediyor.

Ripple, XRP satışlarının Howey’in koşullarını karşılamadığını, çünkü bunların yalnızca Ripple’ın çabalarından kar beklenen “ortak bir girişime” yatırım içermediğini savunuyor.

Başvuruya göre, kararın bu yönü, işlemlerin niteliğini yanlış yorumluyor ve gelecekteki davalarda dijital varlıkların nasıl sınıflandırılacağını etkileyebilir.

Ripple ayrıca, XRP’yi çevreleyen düzenleyici belirsizlikler hakkında yeterli açıklamalarda bulunduğunu ve SEC’in kripto düzenlemeleri konusunda net bir rehberlik sağlamadığını ileri sürerek “adil bildirim” sorununu da gündeme getiriyor.

Ripple, bunun SEC’in dijital varlık işlemlerine ilişkin yasal gereklilikleri netleştirmede başarısız olduğunu gösterdiğini iddia ediyor; bu, Ripple’ın savunmasının kritik bir bileşeni.

Son olarak Ripple, Yargıç Analisa Torres tarafından verilen ve Ripple’ın genel olarak “yasaya uymasını” gerektiren ihtiyati tedbirin özgüllüğünü savunuyor. Ripple, bunun Federal Medeni Usul Kuralları uyarınca gerekli yasal özgüllüğün gerisinde kalarak netlikten yoksun olduğunu savunuyor.

Ayrı bir gönderide, Ripple’ın hukuk şefi Stuart Alderoty, topluluğa SEC’in itiraz sırasında “yeni kanıt sunamayacağını veya [Ripple]’dan daha fazlasını üretmesini isteyemeyeceğini” hatırlattı. Alderoty, SEC’in Ripple ve endüstriyi “dikkatini dağıtma” girişimlerinin “arka plan gürültüsü” haline geldiğini söyleyerek iyimserliğini dile getirdi ve şunları ekledi:

“Mücadelenin zor kısmı geride kaldı. Ripple’ın işi, bu itiraz süreci devam ederken bile her geçen gün büyüyor ve güçleniyor.”

Şimdiye kadarki hikaye

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Ripple’ın hukuki mücadelesi, SEC’in Ripple’ın XRP satışlarının 1,3 milyar dolar toplayan kayıt dışı bir menkul kıymet teklifi olduğunu iddia eden bir dava açmasıyla Aralık 2020’de başladı. Ripple, XRP ile menkul kıymet olarak sınıflandırılmayan Bitcoin ve Ethereum gibi diğer varlıklar arasındaki farklara atıfta bulunarak XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmaması gerektiğini sürekli olarak savundu.

Mart 2021’de Yargıç Sarah Netburn’ün verdiği kararda XRP’nin kullanışlılığı ve para birimi benzeri değeri kabul edilerek, diğer kripto varlıklardan ayrıldığı belirtilmişti.

13 Temmuz 2023’te Yargıç Analisa Torres, XRP’nin halka açık borsa satışlarında bir menkul kıymet olmadığına karar verdi. Ancak mahkeme, Ripple’ın kurumsal XRP satışlarının menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini tespit etti ve bu da 125 milyon dolarlık para cezasına yol açtı.

SEC’in bu kısmi karara itirazı Ekim 2023’te reddedildi, ancak kurum yine de kurumsal satışları çevreleyen yasal yorumun incelenmesini talep etti.

Ripple’ın son başvurusu, ABD’deki dijital varlıkları çevreleyen düzenleyici çerçeveye meydan okumaya devam ederken bu konuları İkinci Daire Mahkemesi’nin önüne getiriyor.