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Suudi Arabistan Aralık ayından itibaren petrol üretimini artırmayı planlasa da, düşük fiyatlar nedeniyle ham petrol ihracatından elde ettiği gelir Ağustos ayında üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Devlet istatistik kurumuna göre, Ağustos ayında petrol ve rafine ürün satışından elde edilen gelir, bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 17,4 milyar dolara düştü.

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Bu, Haziran 2021’den bu yana en düşük aylık gelir seviyesi.

Ülke teknoloji, turizm ve imalat sanayilerini genişletmeye çalışsa da, krallığın ekonomisi hâlâ büyük ölçüde petrol ihracat gelirlerine bağlı.

Bu iddialı planları desteklemek için gereken büyük yatırım, büyük ölçüde ham petrol ve rafine edilmiş ürünlerinin satışından elde edilen petrol ihracat gelirlerine dayanmaktadır.

Mal ihracatı düştü

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Verilere göre, Suudi Arabistan’ın Ağustos ayındaki mal ihracatı, petrol ihracatındaki düşüş nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düştü.

İstatistik otoritesi, bunun sonucunda petrol ihracatının toplam ihracat içindeki payının Ağustos 2023’te %75,1’den Ağustos 2024’te %70,3’e düştüğünü söyledi.

Petrol piyasasındaki olası fiyat şoklarına karşı kırılganlığını sürdüren Suudi ekonomisi için ihracat rakamlarının düşmesi endişe yaratıyor.

Düşük ham petrol fiyatları Suudi ekonomisine zarar verdi

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Ham petrol fiyatları son birkaç aydır dar bir aralıkta hareket ediyor ve piyasa Çin’den gelen zayıf talepten giderek daha fazla endişe duyuyor.

Çin, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısıdır. Ancak ekonomisi, bir mülk krizinden ve aynı zamanda zayıf üretim faaliyetlerinden kurtulmak için mücadele ediyor.

Elektrikli araçların artan nüfuzu ham petrol talebini de düşürdü. Dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalışırken, EV’ler daha fazla ivme kazanacak ve bunun petrol fiyatlarını daha fazla etkilemesi bekleniyor.

Brent ham petrol fiyatları bu yılın büyük bölümünde varil başına 70-75 dolar civarında seyretti; bu, Nisan ayında ulaştığı yılki zirve olan varil başına 90 doların çok altında kaldı.

Suudi Arabistan ve Ortadoğu’daki diğer petrol üreticisi ülkelerin çoğu, petrol fiyatlarının operasyonları için denge fiyatı olan varil başına 80 doların üzerinde olmasını tercih ediyor.

Azalan ham petrol üretimi

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Suudi Arabistan’ın canını sıkan bir diğer konu ise son birkaç yıldır azalan petrol üretimi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin fiili lideri olan Krallık, geçen yıldan bu yana ağır üretim kesintilerine uyuyor.

Suudi Arabistan, OPEC+’nın diğer üyeleriyle yaptığı anlaşma kapsamında petrol üretimini günlük 1 milyon varil gönüllü olarak azaltıyor.

Bunun üstüne, petrol piyasasını istikrara kavuşturmak ve fiyatları yükseltmek amacıyla 2022’nin sonlarından bu yana uygulanan ciddi üretim kesintileri de var.

Ancak OPEC+ ve Suudi Arabistan yakın zamanda Aralık ayındaki gönüllü üretim kesintilerinin bir kısmını geri çekme konusunda anlaştılar.

Bu hamle, OPEC ülkelerinin, özellikle Riyad’ın kaybettiği pazar payını geri kazanmasına yardımcı olabilir.

Krallığın, pazar payı uğruna varil başına 100 dolarlık petrol fiyat hedefini terk etmeyi planladığı iddia ediliyor.

Şu anda OPEC+ piyasadan günlük yaklaşık 6 milyon varil petrolü çekiyor ki bu da toplam arzın yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.