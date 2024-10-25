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Alphabet’in otonom araç kolu Waymo, öncelikle ABD’de olmak üzere küresel çapta genişleme planları da içeren robot taksi hizmetinin büyümesini sağlamak için 5,6 milyar dolarlık önemli bir finansman turunu kapattı.

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CNBC’nin haberine göre, Alphabet liderliğindeki son C serisi yatırıma Andreessen Horowitz, Silver Lake ve Tiger Global gibi büyük yatırımcılar da katıldı.

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Yatırım, Waymo’nun Los Angeles, San Francisco ve Phoenix gibi büyük şehirlerdeki varlığını genişletmesine ve otonom sürüşte teknolojik ilerlemeleri takip etmesine olanak tanıyacak.

Bu finansman turu aynı zamanda Waymo’nun birden fazla şehirde ticari robotaksi hizmeti veren tek ABD şirketlerinden biri olarak benzersiz konumunu da vurguluyor.

Robotaksi hizmetinin genişletilmesine odaklanın

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Waymo eş CEO’ları Tekedra Mawakana ve Dmitri Dolgov, bu fonlamanın Waymo One robotaksi hizmetlerini ABD’nin önemli şehirlerinde genişleteceğini vurguladı. CEO’lar CNBC’ye yaptıkları açıklamada,

Bu son yatırımla birlikte San Francisco, Phoenix ve Los Angeles’ta ve Uber ile genişlettiğimiz ortaklığımız aracılığıyla Austin ve Atlanta’da Waymo One yolculuk çağırma hizmetimize daha fazla yolcu katmaya devam edeceğiz.

Seri C finansmanıyla Waymo’nun toplam sermayesi 11,1 milyar dolara çıktı; şirket daha önceki iki turda 3,2 milyar dolar ve 2,5 milyar dolar toplamıştı.

Alphabet CFO’su Ruth Porat, Temmuz ayında ana şirketin Waymo’ya 5 milyar dolara kadar yıllık yatırım yapma taahhüdünde bulunacağını duyurmuştu.

Waymo’nun robotaksi hizmetlerine olan talepte istikrarlı bir artış görülüyor.

Araçları şu anda Los Angeles, Phoenix ve San Francisco’da haftada 100.000’den fazla sefer gerçekleştiriyor ve sürücüsüz bir araçla gelen gelişmiş güvenliği tercih eden kadınlar ve ebeveynler başta olmak üzere farklı sürücülerin ilgisini çekiyor.

Waymo One uygulaması, sürücülerin bu otonom araçları kolayca çağırabilmelerini sağlayarak, bu araçların bu şehirlerde giderek daha popüler hale gelmesini sağlıyor.

AV alanında ortaklıklar ve rekabet

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Waymo’nun yükselişi zorluklar olmadan değil. Tesla ve GM’nin Cruise’u AV teknolojisine yatırım yapmış olsa da, yalnızca Waymo şu anda birden fazla metropol alanında ölçekte faaliyet gösteriyor.

Waymo’nun ABD’deki başlıca rakibi Cruise, Ekim 2023’teki bir kazadan sonra San Francisco’daki operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı, ancak hizmetini yeniden başlatmak için çalışıyor.

Waymo son dönemde yaptığı ortaklıklarla etki alanını genişletti.

Uber ile genişletilmiş bir anlaşma, Austin, Teksas’ta Waymo robotaksisini başlattı. Waymo ayrıca, gelişmiş navigasyon ve yolcu güvenliği için tasarlanmış özel AI “Sürücü” sensörleriyle donatılmış Hyundai’nin Ioniq 5 elektrikli otomobili ve Geely’nin Zeekr’i de dahil olmak üzere filosuna yeni araçlar getirmek için otomobil üreticileriyle iş birliği yapıyor.

Güvenlik ve düzenleyici zorlukların ele alınması

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Waymo’nun elde ettiği başarılara rağmen kamuoyunda endişeler devam ediyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir anket, ABD’li katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin sürücüsüz araç kullanma konusunda isteksiz olduğunu ortaya koydu.

Güvenlik sorunları da dikkat çekiyor; Waymo’nun AV’leri trafik sorunları ve küçük çaplı çarpışmalarla karşılaşsa da, bu olaylar ciddi yaralanmalara yol açmıyor.

Waymo bu endişeleri gidermek için proaktif bir şekilde çalıştı.

Şirket, kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, araçlarının insan gücüyle çalışan arabalara kıyasla çok daha az kazaya karıştığını bildirdi.

Waymo ayrıca araçlarının güvenliğini daha da artırmak için yazılım güncellemeleri başlattı ve Sunbelt’in ötesine genişlemeye hazırlanmak için zorlu hava koşullarında sürücüsüz operasyonları araştırıyor.

Küresel genişleme vizyonu

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Waymo’nun hedefleri mevcut pazarının ötesine uzanıyor.

Şirket, AV teknolojisini Michigan ve New York’un kuzeyi de dahil olmak üzere daha soğuk iklimlerde yakında test edeceğini ve araçlarının daha zorlu koşullardaki çok yönlülüğünü göstermeyi amaçladığını duyurdu.

Waymo, zamanla küresel çapta otonom araç altyapısının büyümesinden yararlanarak uluslararası bir alanda varlık göstermeyi umuyor.

Birden fazla finansman turunda 11,1 milyar dolar toplayan Waymo, otonom ulaşımın geleceğini hızlandırmak için kaynaklara sahip, ancak karmaşık bir düzenleyici ve rekabet ortamıyla karşı karşıya.

Waymo büyüdükçe mobilitenin geleceğini şekillendirmeye devam edecek ve daha güvenli ve daha erişilebilir otonom sürüşe giden yolda ilerlemeye devam edecek.