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Bernstein analisti Aleksander Peterc, Avrupa’daki küçük sermayeli hisse senetlerinin “büyük sermayeli şirketlere kıyasla dip yaptığını (ya da en azından istikrara kavuştuğunu)” söylüyor.

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Küçük sermayeli şirketler son iki yıldır düşük performans gösteriyor ancak Peterc , 2025 yılında büyük bir toparlanma yaşayacaklarına inanıyor.

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Bernstein analisti özellikle üç isim konusunda iyimser: Duerr AG, Ipsos SA ve Soitec SA.

Bu üç ismin her birinin önümüzdeki 12 ay içerisinde yüzde 50’nin çok üzerinde getiri sağlayabileceğine inanıyor.

Bakalım Duerr, Ipsos ve Soitec potansiyel yatırımcılar için neler planlıyor?

Duerr AG (ETR: DUE)

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Aleksander Peterc’e göre Duerr hissesi bu yıl hissedarlar için hayal kırıklığı yarattı ancak umut vadeden büyüme görünümü onu 2025 için harika bir seçim haline getiriyor.

Malzeme ve tesis mühendisliği şirketinin elektrikli araçlara geçişin devam etmesinden fayda sağlayacağını düşünüyor.

Analist, Duerr hisse senedi fiyatının önümüzdeki on iki ay içinde toparlanmasına yardımcı olabilecek diğer sektör eğilimleri arasında sürdürülebilir inşaat malzemelerine olan küresel ilginin artmasının da yer aldığını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan şirketin hisseleri de şu anda cazip bir değerlemeyle işlem görüyor.

Bernstein, Duerr hissesinin 2025 yılı sonunda yüzde 80’e kadar değer kazanarak 38 avroya ulaşmasını bekliyor.

Ipsos SA (EPA:IPS)

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Aleksander Peterc, Ipsos’un ABD’deki işinin gelecek yıl toparlanmasını bekliyor.

Pandemi öncesi yüzde 10 olan marjlarını 2023’te yüzde 13’e çıkarması nedeniyle küresel olarak üçüncü sırada yer alan bu pazar araştırma şirketine yatırım yapmanızı öneriyor.

Analist, müşterilerine yakın zamanda yayınladığı bir araştırma notunda, “Ipsos zayıf makroekonomik iklimden etkilense de, operasyonlarının dayanıklı olduğunu kanıtlayarak, faaliyet marjını yaklaşık %13 seviyesinde tutmayı ve sağlam bir serbest nakit akışı yaratmayı başarabilir” dedi.

Bernstein, Ipsos hissesinin önümüzdeki 12 ay içerisinde 79 avroya ulaşmasını bekliyor, bu da buradan itibaren %68’lik büyük bir kazanç potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Soitec SA (EPA: SOI)

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Bernstein’ın “potansiyel olarak ilgi çekici bir yapay zeka hikayesi” olarak adlandırdığı Soitec, Fransa’nın Isere kentinde bulunan bir yarı iletken üreticisidir.

Aleksander Peterc, şirketin toplam gelirinin şu anda çok küçük bir yüzdesini oluşturan Photonics-SOI ürünü konusunda iyimser.

Ancak analist, bundan sonra katkısının önemli ölçüde artacağından emin.

“Yüksek bant genişliğine sahip veri merkezi optik bağlantılarına olan talep, [AI modeli] eğitiminde kullanılan yüksek performanslı AI/ML kümeleriyle birlikte artıyor” diye ekledi, bu da Fotonik-SOI gelirinin her yıl %40 oranında artmasına yardımcı olabilir.

Bernstein, Soitec hissesinin 130 avroya ulaşacağını öngörüyor, bu da buradan itibaren yaklaşık %65’lik bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.