Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Hong Kong, finansal hizmetler sektörünü modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla kripto paralar ve yapay zeka konusundaki çalışmalarını hızlandırdı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Hong Kong Mali Hizmetler ve Hazine Bürosu (FSTB), bu yıl sonuna kadar kripto paralar gibi dijital varlık yatırımlarını da kapsayacak şekilde vergi indirimlerinin genişletilmesini öngören bir yasa teklifi sunmayı planlıyor.

Advertisement

Bloomberg’in haberine göre, yıl sonuna kadar yasa olarak sunulması beklenen teklif, özel fonlar ve aile ofisleri için mevcut vergi indirimlerinin sanal varlıklara yapılan yatırımları da kapsayacak şekilde genişletilmesini amaçlıyor.

Hong Kong Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui, bu adımın, Hong Kong’un kripto paralar da dahil olmak üzere çeşitli finansal varlıkların yönetimi ve tahsisi için bir merkez olarak konumunu güçlendirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu açıkladı.

Finansta yapay zeka

Copy link to section

Yapay zeka (YZ) konusunda Hong Kong da finansal hizmetlerde YZ’nin sorumlu bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak yeni politikalar getiriyor.

FSTB, 28 Ekim tarihli açıklamasında, yapay zeka benimsenmesini teşvik etmeye ve ilişkili riskleri yönetmeye odaklanan “çift yönlü bir yaklaşım” özetledi.

Bu politikalar, operasyonel verimliliği artırmayı, müşteri hizmetlerini iyileştirmeyi ve finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin güvenli kullanımını sağlamayı amaçlıyor.

Yapay zekaya yönelik bu vurgu, ABD ile Çin arasında jeopolitik gerginliğin arttığı bir dönemde ortaya çıkıyor ve bu durum OpenAI ve Google’ın Gemini gibi şirketlerin Hong Kong’daki hizmetlerini sınırlamasına yol açıyor.

Hong Kong, bu yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltmak için artık kendi yapay zeka çözümlerini geliştirmeye ve entegre etmeye odaklanıyor.

Hui, Hong Kong’un “büyük pazarları ve zengin senaryolarının” yapay zeka entegrasyonu için ideal bir ortam sunduğunu belirtti.

Hong Kong hükümeti, sorumlu yapay zeka entegrasyon stratejileri geliştirmek için finansal düzenleyiciler ve hizmet sağlayıcılarla yakın bir şekilde çalışmayı planlıyor.

Bu, yapay zekanın benimsenmesiyle ilişkili iş kayıpları ve fikri mülkiyet sorunları gibi riskleri yönetmek için bir denetim çerçevesinin kurulmasını içerir.

Invezz’in daha önce bildirdiği üzere, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), yapay zeka yönergelerini şekillendirmek için sektör paydaşlarıyla istişare ediyor.

SFC’nin Kasım ayında finans sektöründe yapay zeka entegrasyonuyla ilgili düzenlemeleri, standartları ve potansiyel riskleri ana hatlarıyla açıklayan kapsamlı bir genelge yayınlaması bekleniyor.

Kripto piyasalarına odaklanma

Copy link to section

Diğer gelişmelerin yanı sıra, Hong Kong Borsaları ve Takas Limited (HKEX), kuruluşun İcra Kurulu Başkanı Bonnie Y. Chan’a göre Bitcoin ve Ether için “şeffaf ve güvenilir gerçek zamanlı ölçütler” sunacak olan Sanal Varlık Endeksi Serisini 15 Kasım’da başlatma planlarını duyurdu.

Bu adım, yargı bölgesinin küresel bir kripto merkezi olarak rolünü sağlamlaştırma çabalarının bir parçası olarak geliyor.

Bu çabaları daha da güçlendiren şey ise SFC’nin 2024 yılı sonuna kadar daha fazla kripto para borsasına lisans verme taahhüdü.

Şu anda hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara hizmet veren iki lisanslı borsa bulunmaktadır.

Ancak 28 Ekim’de Hong Kong FinTech Haftası sırasında SFC’nin Aracılar Yöneticisi Eric Yip, tam lisanslı kripto para borsalarının nihai listesinin yıl sonuna kadar yayınlanacağını doğruladı.

Lisanslı platformlar arasındaki iş birliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 2025 yılı başında bir istişare paneli kurulacağını da sözlerine ekledi.

Bu önlemler hayata geçtikçe Hong Kong, hem yerel hem de uluslararası yatırımcıları çekecek şekilde konumlanıyor ve Dubai gibi diğer kripto merkezlerine karşı rekabet gücünü artırıyor.