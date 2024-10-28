McDonald’s testleri E. coli salgınının dana köfteleriyle bağlantılı olmadığını gösteriyor

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McDonald’s Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD’de Quarter Pounder hamburgerlerle bağlantılı E. Coli salgınının kaynağının dana köftesi olmadığını söyledi.

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McDonald’s Tedarik Zinciri Sorumlusu Cesar Pina yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Bu salgınla ilgili herhangi bir kontamine ürünün tedarik zincirimizden çıkarıldığından ve tüm McDonald’s restoranlarından çıkarıldığından çok eminiz.

Geçtiğimiz hafta Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şirketin popüler Quarter Pounder burgerlerini, ABD’nin birçok eyaletini etkileyen E. coli salgınıyla ilişkilendirdi.

CDC o zamandan beri salgının bir ölüme ve 10 hastaneye yatışa yol açtığını, çoğu hastalığın ABD’de Colorado ve Nebraska’da sınırlı olduğunu doğruladı. Salgın ayrıca ABD’de 75 kişiyi hasta etti.

Testler negatif sonuç gösteriyor

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Colorado Tarım Bakanlığı, McDonald’s markalı taze ve dondurulmuş dana köftelerinin birden fazla partisinden alınan tüm alt numunelerin E. coli açısından negatif sonuç verdiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca sığır eti örneklerine ilişkin tüm testlerin tamamlandığını ve test için başka örnek almayı beklemediklerini belirtti.

McDonald’s, Pazar günü yaptığı açıklamada, Quarter Pounder hamburgerlerinin önümüzdeki hafta tüm restoranların menülerine geri döneceğini duyurdu.

Raporlara göre, E. coli düzgün pişirildiğinde sığır etinden elimine edilir. Reuters’a göre, McDonald’s Quarter Pounder çiğ, dilimlenmiş soğanlarla servis edilir; etkilenen restoranlar burgerleri bu tür soğanlar olmadan servis edecektir.

Quarter Pounders’ta soğan olmayacak

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McDonald’s ise yaptığı açıklamada, Quarter Pounder hamburgerlerinde çiğ soğan dilimlerinin bulunmayacağını duyurdu.

ABD’deki federal düzenleyiciler, E. coli salgınının arkasındaki muhtemel suçlunun doğranmış soğan olabileceğini söyledi.

New York Times’ın haberine göre, Colorado sağlık yetkilileri, bir düzine eyalette etkilenen 900 yere köfte sağlayan iki sığır eti tedarikçisinden alınan sığır eti örneklerini test etti.

New York Times’ın haberine göre, McDonald’s, dilimli soğanlarla ilgili olarak, sebze ve meyvenin çok sayıda eyalette üretildiği, başlıca bölgesel tedarikçisi Taylor Farms’ın Colorado Springs tesisinden soğan alımını durduracağını duyurdu.

Taco Bell, KFC ve Burger King gibi diğer bazı fast-food zincirleri de önlem amaçlı menülerinde soğan bulundurmayı bıraktı.

Riskleri azaltmak için soğanların çıkarılması

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ABD sağlık yetkililerinin, soğan ürünlerinin bölgedeki gıda tedarik zincirinden çıkarılmasının tüketiciler için riski azaltacağını söylediği bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin son verilerine göre, hastalanan 75 kişiden en az dörtte biri hastaneye kaldırıldı.

Kurum, ikisinde E. coli ile ilişkili ciddi bir böbrek rahatsızlığı geliştiğini söyledi. Hastalık 27 Eylül ile 10 Ekim arasında bildirildi.

Medyada yer alan haberlere göre, McDonald’s sözcüsü, E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının, daha fazla bilgi işlendikçe artacağını söyledi.

Ancak sözcü, kirlenme kaynağının tedarik zincirinden kaldırıldığından “çok emin” olduklarını söyledi.

CDC’nin salgını duyurduğu geçen Salı gününden bu yana McDonald’s hisseleri yaklaşık %7 düştü.