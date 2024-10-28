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Hafta sonu İsrail’in düzenlediği ve dört İran askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından petrol stoklarında düşüş yaşanıyor.

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Yatırımcıların küresel jeopolitik istikrarsızlık ve petrol fiyatlarındaki daha geniş çaplı etkiler konusundaki endişeleri Occidental Petroleum Corp’u (NYSE:OXY) pazartesi günü yaklaşık 50 dolara kadar düşürdü.

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Hidrokarbon arama şirketinin hisseleri , nisan ayının başından bu yana yüzde 25’ten fazla değer kaybetti.

Ama henüz bir dip buldu mu? Occidental hissesinde pozisyon oluşturmak için uygun bir zaman mı? Hadi inceleyelim.

OXY borcunu azaltıyor

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Occidental Petroleum, savaş zamanlarında artan petrol fiyatlarındaki değişikliklere duyarlı olması nedeniyle bu konuda mantıklı bir seçim olabilir.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekât başlattığı 2022 yılında olduğu gibi, Occidental Petroleum rekor kârlar bildirdi ve bu kârı borcunu tam 10 milyar dolar azaltmak için kullandı.

Merkezi Houston’da bulunan firma bu yıl bilançosunu güçlendirmeye devam ederek borcunu 3 milyar dolar daha azalttı.

Sonuç olarak OXY son yıllarda borcunu heyecan verici bir şekilde %60 oranında azaltmayı başardı.

Bu, son altı aydaki satış dalgasının ardından Occidental hissesine yatırım yapmayı düşünmek için ilk büyük nedeni oluşturuyor.

Petrol devinin hisseleri, yüzde 1,74 oranında temettü ödemesi sayesinde sağlıklı toplam getiri için konumlandırılıyor.

Wall Street şu anda Occidental Petroleum hisselerinin ortalama 65 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor, bu da buradan itibaren potansiyel olarak %30’luk bir yükselişe işaret ediyor.

DAC yatırımları için Occidental hissesine sahip olun

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Occidental hisselerine yatırım yapmanın ilginç bir nedeni de şirketin doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisine yaptığı yatırımlardır.

DAC, New York’ta listelenen bu firmanın, karbondioksiti yakalayıp yer altına depolayarak havadan uzaklaştırmasını sağlıyor.

Doğrudan hava yakalama teknolojisi, karbon nötr taahhütlerini yerine getirmenin yollarını arayan teknoloji devleri arasında önemli bir ilgi uyandırdı.

1PointFive, bu yılın başlarında Microsoft ile “altı yıl boyunca 500.000 metrik ton karbondioksit giderme kredisi satışı” konusunda bir anlaşma yaptığını duyurdu.

OXY, karbon yakalama, kullanımı ve tutulması (CCUS) pazarının sonunda 3 ila 5 trilyon dolarlık bir pazar olacağını öngörüyor.

Hatta bu segmentten, şu anda petrol ve gaz üretiminden elde ettiği gelirin aynısını elde etmeyi bile umuyor.

Son olarak, efsane yatırımcı Warren Buffett’ın büyük bahis oynadığı Occidental hissesi de değerlendirmeye değer.

Son altı aydaki zayıflığa rağmen, holding şirketi Berkshire Hathaway enerji şirketindeki hissesini artırmaya devam etti.

Berkshire şu anda toplamda 255 milyon adet Occidental Petroleum hissesine sahip ve bu da petrol devinin altıncı büyük hissesi olmasını sağlıyor.