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Robinhood hisseleri, platformun ABD başkanlık seçimleri sonucuna göre işlem görebilen sözleşmeleri piyasaya süreceği haberinin ardından %4 arttı.

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Kamala Harris ve Donald Trump’ın sözleşmelerinin bugün itibarıyla ABD’li kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Şirketin listelemeyi planladığı türevler, müşterilerin seçimlerin sonunda kimin kazanacağına dair spekülasyon niteliğinde olacak sözleşmeleri alıp satmalarına olanak tanıyacak.

Bu tür sözleşmeler geçmişte de vardı ancak bunlar ancak son yıllarda ilgi görmeye başladı.

Robinhood için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme

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Robinhood’un platformunda zaten bir miktar kumar unsuru bulunuyor; Robinhood bunu reddetse de bu durum sık sık eleştiriliyor.

Üç yıldan fazla bir süre önce Robinhood, GME meme çılgınlığına bulaşmış halde buldu kendini. Kullanıcıları, temel gücü olmayan ve sadece abartıya göre işlem gören şirketlerin hisse senetlerini satın almaya başladı.

Platform, birçok genç perakende yatırımcı için hızlı zengin olma yolu haline geldi; insanlar tüm birikimlerini veya maaşlarını belirli bir hisse senedine yatırdıklarını gururla sergiliyorlardı.

Bu meme çılgınlığı diğer hisse senetlerine de sıçradıkça, kendi başına popüler bir niş haline geldi. İnsanlar Robinhood’a kaydoldu çünkü şirketlere bahis oynamanın saçma sapan bir yoluydu.

Eğer düzenlemeler böyle olmasaydı

ugh ABD’de Robinhood çoktan bir kumar şirketine dönüşmüş olurdu. En azından o tür bir kalabalığı çekmişti.

Ancak kumar ABD’de henüz ana akım haline gelmediğinden, şirket büyük sermaye piyasalarına yönelmek zorunda kaldı.

Bu, Robinhood’un gelecekte işini çeşitlendiremeyeceği anlamına gelmiyor. Bu yılki seçimler için başlatılan sözleşmeler gibi sözleşmeler sonunda diğer etkinlikler için de kullanılacak.

Yakında NFL, NBA ve diğer büyük spor etkinlikleri olacak. Oscar’lar, Nobel ödülleri ve Olimpiyatlar da çok geride kalmayacak.

Robinhood, herhangi bir bahis sitesine üye olmadan bu etkinliklere bahis oynamaktan mutluluk duyacak geniş bir kullanıcı veri tabanında yer almaktadır.

Bu yeni niş, şirketin gelecekteki büyümesini güçlendirebilir.

Piyasa Donald Trump’ı destekliyor

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Bu seçim yakın tarihimizin en çalkantılı seçimlerinden biri oldu.

Bunun sonucunda bahis piyasaları çok fazla ilgi ve paraya konu olmuştur.

Büyük karşılaşmalar öncesindeki bahis eğilimleri, genellikle nihai sonucun yansımasını gösterir.

Bununla birlikte, piyasalar zayıf tarafları da ciddi şekilde yanlış fiyatlayabilir; 2016’da açık ara favori olan Hillary Clinton’ın Donald Trump’a kaybetmesi de bunun bir örneğiydi.

İşte bu yanlış fiyatlandırma eğilimi, akıllı kumarbazların dikkatini çeken bir durum.

Seçim tarihi yaklaştıkça bahisçiler Donald Trump’a yoğun bahis oynamaya başladılar ve bu da oranların onun lehine daha da artmasına neden oldu.

Yarışın başlarında Donald Trump’ı destekleyenler kârda otururken, Joe Biden’a karşı çıkanlar ise onun çekilmesinden bu yana para kazandılar.

Kamala Harris, bahis dünyasında seçimlere zayıf taraf olarak girebilir. Ancak bu, Trump’ı yenemeyeceği anlamına gelmiyor.

Kazanma şansı ne kadar düşükse, onun nihai başarısına para yatırmak o kadar ödüllendirici olur.