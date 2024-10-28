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Solana blok zincirindeki önde gelen emanetsiz cüzdanlardan biri olan Phantom Wallet, büyük bir heyecanla beklenen Grass Airdrop One sırasında hizmetlerini etkileyen son kesinti sorunlarını çözdü.

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Phantom, bugün erken saatlerde bazı kullanıcıların yanlış hesap bakiyeleri ve kesintili hizmetlerle karşılaşmasına neden olan bir “çalışma süresi olayı” bildirdi ve bu durum Solana topluluğunda endişelere yol açtı.

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Phantom Cüzdan sorunu çözüldü

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Durumu yönetmek için Phantom ekibi, kullanıcılara simülasyon hatalarını göz ardı etmelerini ve acil işlemler için merkezi olmayan uygulamaları (dApp’ler) kullanmalarını tavsiye etti.

Şirket, X aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Acil bir işlem yapmanız gerekiyorsa lütfen simülasyon hatalarını görmezden gelin ve bir dapp kullanmayı deneyin” uyarısında bulundu.

“Paralarınız güvende” güvencesi, kullanıcıların hesaplarına erişim zorluklarıyla başa çıkmaları sırasında kritik bir mesajdı.

Neyse ki, Phantom’un hizmetleri kısa bir süre sonra geri yüklendi ve ekip, çoğu işlevin tekrar çalışır durumda olduğunu bildirdi.

Phantom ekibi, bir takip mesajında kullanıcıların sabrı için minnettarlıklarını ifade etti ve durumu yakından izleme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. “Herkesin sabrını takdir ediyoruz. Gelecekte bu tür sorunları önlemek için gerekli tüm adımları atıyoruz” dediler.

Bu kesinti Phantom Wallet için tek bir olay değildi; 2024 boyunca birçok benzer kesintiyle karşı karşıya kalmıştı.

Şubat ayının başlarında cüzdan, token bakiyelerinin güncellenmesinde gecikmeler yaşadı ve yine Ağustos ayında kullanıcılar hesap görünürlüğüyle ilgili sorunlar bildirdi.

Bu zorluklara rağmen ekip, olayları hızla ele alıp çözme konusunda proaktif davrandı.

Çim token airdrop’u

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Phantom’un çalışma süresi olayı, toplam GRASS token arzının %10’unun dağıtıldığı Grass token airdrop’uyla aynı zamana denk geldi.

Airdrop’a yönelik heyecan zirveye ulaşırken, işlem hacmi de hızla arttı ve Phantom’un arka uç altyapısını alt üst etti.

Cüzdanın durum sayfasında büyük bir soruna işaret edilmesi üzerine birçok kullanıcı sosyal medyada hayal kırıklığını dile getirdi ve bu durum Solana ekosistemi genelinde daha geniş bir kesintinin yaşanacağına dair spekülasyonlara yol açtı.

Cüzdanın geçici kesintilerine rağmen Solana ağı %100 çalışır durumda kalmayı başardı.

Grass Airdrop One önemli bir kullanıcı ilgisi gösterirken (2 milyondan fazla kullanıcının yeni edindikleri GRASS token’larıyla işlem yapmak istediği yönünde raporlar var), Phantom Wallet olayı büyük etkinlikler sırasında ortaya çıkabilecek teknik engellerin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Phantom Wallet’ın tekrar çevrimiçi olması ve sorunsuz bir şekilde çalışması dikkat çekici olsa da, son dönemde yaşanan kesinti, merkezi olmayan hizmetlere olan talebin artmasıyla birlikte sağlam altyapının önemini vurguluyor.

Topluluk, hızla değişen kripto ortamının karmaşıklıklarıyla başa çıkarken cüzdanın devam eden iyileştirmelerini ve istikrarını sabırsızlıkla bekliyor.