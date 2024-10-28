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Swiggy Ltd., hisse başına 390 ₹ fiyatla ilk halka arzını gerçekleştirerek Hindistan borsasında ses getirmeye hazırlanıyor. Bu fiyat bandının üst sınırı.

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6-8 Kasım tarihleri arasında açılması planlanan Swiggy, yaklaşık 1,35 milyar dolar (11.700 crore ₹) toplamayı hedefliyor ve bu, Hindistan’ın yakın tarihindeki en büyük halka arzlardan biri olma potansiyeli taşıyor.

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Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu’nun (SEBI) gizli bir sunumu ve yakın zamanda verdiği onayın ardından Swiggy’nin teklifi, yatırımcılar ve analistler tarafından büyük ilgi gördü.

Swiggy’nin 11.700 crore rupi değerindeki halka arzının ardında ne var?

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Swiggy’nin halka arzı, şu anda 4.500 crore ₹’ye yükseltilen birincil ihraç bileşenini, erken yatırımcıların çıkış planlarını karşılamak için bir satış teklifi (OFS) bileşeniyle birleştiriyor.

İlk başvurular, OFS aracılığıyla 182,3 milyon hisse senedi ile 3.750 crore ₹ tutarında yeni bir ihraç hedefi ortaya koydu.

Swiggy, halka arz gelirlerini karanlık mağaza ağını genişletmeye, bulut altyapısını iyileştirmeye ve hızlı ticaret yan kuruluşu Scootsy’yi finanse etmeye yönlendirmeyi ve böylece Hindistan’ın yemek dağıtım pazarında uzun vadeli büyümeye hazırlanmayı planlıyor.

Swiggy, SEBI’ye gizli ön başvurusunu Nisan ayında sundu ve Eylül ayında düzenleyici onay alınana kadar ayrıntılı iş ölçümlerini gizledi.

Şirketin Kasım ayındaki halka arzına hazırlanırken, şirketin taslak kırmızı ringa balığı prospektüsüne (RHP) ilişkin son kamuoyu güncellemesi, sağlam bir iş temeli ve yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor.

Swiggy’nin en büyük destekçileri olan Prosus, SoftBank ve Accel, şirketin değerlemesini Ağustos 2023 itibarıyla 9,3 milyar dolara çıkararak, halka arz öncesinde şirketin önemli bir mali güce sahip olduğunu vurguladı.

IPO fonlarının kullanımı

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Swiggy, IPO fonlarını birkaç önemli alanda stratejik olarak kullanmayı planlıyor. Yatırım, yan kuruluşu Scootsy’yi, karanlık mağazaların ağ genişlemesini ve teknoloji ve bulut altyapısındaki geliştirmeleri hedef alacak.

Bu girişimler, Swiggy’nin operasyonel yeteneklerini güçlendirmeyi, teslimat sürelerini iyileştirmeyi ve Temmuz 2021’de halka arzını başlatarak 9.375 crore ₹ toplayan Zomato gibi rakiplerine karşı rekabetçi duruşunu desteklemeyi amaçlıyor.

Swiggy’nin yaklaşımı, Hindistan’ın hızla büyüyen çevrimiçi yemek teslimatı sektöründe pazar varlığını güçlendirme ve büyümeyi teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Swiggy’nin değerleme eğilimi ve son performansı

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Swiggy’nin değerleme yolculuğu dikkat çekiciydi.

Ağustos ayında 9,3 milyar dolar olarak tahmin edilen şirket, özellikle hisselerinin son bir yılda yüzde 135’in üzerinde değer kazanmasıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu büyüme, Swiggy’nin Hindistan’ın 580’den fazla şehrinde güçlü bir pazar varlığına ve 200.000’den fazla restoranla kurduğu ortaklıklara bağlanıyor.

Hızlı ticaret ve teknoloji yatırımlarına yönelmesi Swiggy’nin piyasa değerini artırdı ve Zomato ile başa baş rekabet edebilmesini sağladı.

Swiggy’nin halka arzı Hindistan’daki dalgalı halka arz başarılarının ortasında geldi. Hyundai Motor’un bu ayın başlarında halka arzı dikkat çekerken, Paytm ve LIC gibi son lansmanlar karışık sonuçlar verdi.

Piyasanın bu tekliflere verdiği tepki, özellikle küresel ekonomik zorluklar ortasında, temkinli yatırımcı duygusunu yansıtıyor.

Swiggy’nin bant aralığının üst ucunda fiyatlandırması, şirketin güçlü talebe olan güvenini gösteriyor, ancak analistler ilk işlem günlerinde piyasanın dikkatli bir şekilde izlenmesini öngörüyor.

Swiggy, halka arzına liderlik edecek üst düzey yöneticileri atadı; bunlar arasında Citi, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, Jefferies, ICICI Securities, Avendus Capital ve Bofa Securities yer alıyor.

Hukuki danışmanlık, Hindistan’ın saygın hukuk bürolarından Cyril Amarchand Mangaldas tarafından sağlanmaktadır.

Bu kapsamlı danışmanlık desteği, Swiggy’nin yatırımcı beklentileri ve piyasa düzenlemeleriyle uyumlu, sorunsuz bir halka arz sürecine olan bağlılığını yansıtıyor.