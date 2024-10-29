Altın 10 dakikada teslim edildi: BigBasket, Blinkit ve Swiggy, Hindistan’ın Dhanteras hücumuna katıldı

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Hindistan’da Diwali festivalinin ilk günü olan bu Dhanteras’ta, BigBasket, Blinkit, Swiggy Instamart ve Zepto gibi hızlı ticaret platformları, müşterilerine 10 dakika içinde teslim edilen altın ve gümüş sikkeler sunan yeni bir hizmet başlattı.

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Hindu takviminde kıymetli metal satın almak için en uğurlu günlerden biri olan Dhanteras’ta genel olarak altın ve gümüş alımlarında artış görülüyor.

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Bu geleneksel Hint uygulamasından yararlanan bu platformlar, tanınmış kuyumcularla iş birliği yaparak kapınıza kadar teslimat seçenekleriyle satın alımları basitleştirmeyi amaçlıyor.

Platformlar, bu iş birliklerinden yararlanarak mevsimsel talebi karşılamayı ve yeni bir bayram alışveriş trendi oluşturmayı umuyor.

Altın ve gümüş teslimat ortaklıkları

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BigBasket, gümüş ve altın sikkeler için Tanishq ile iş birliği yapıyor: BigBasket, bu Diwali sezonunda hızlı teslimat için Tanishq’in %999,9 saflıktaki Lakshmi Ganesh gümüş sikkelerini (10 gr) ve üzerinde Lakshmi motifi bulunan iki adet 22 ayar altın sikkesini (1 gr) sunuyor.

Blinkit, Joyalukkas ve Malabar Gold & Diamonds’a katılıyor: Blinkit’in Dhanteras ürün yelpazesinde, bayram alışverişlerine uygun ağırlıklarda 24 ayar Lakshmi altın sikkeler ve %99,9 Lakshmi Ganesh gümüş sikkeler yer alıyor.

Swiggy Instamart, Jar ve Muthoot Exim altın sikkeleri sunuyor: Instamart, Nek by Jar ve Muthoot Exim ile iş birliği yaparak Malabar’dan 24 ayar altın sikkeler (0,1 gr ila 1 gr) ve 5 gr, 11,66 gr ve 20 gr’lık gümüş seçenekleri sunuyor.

Zepto, şenlikli metaller için Augmont ve Malabar ile ortaklık kuruyor: Zepto, hızlı teslimatla Malabar’ın 999 saflıktaki gümüş sikkelerini ve Augmont’un Banyan Tree 24 ayar altın sikke seçeneklerini sunuyor.

Festivaller hızlı alışveriş trendini yönlendiriyor

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Hızlı ticaret platformları daha önce, özellikle bir diğer hayırlı Hindu festivali olan Akshaya Tritiya sırasında değerli metal teslimatlarını araştırmıştı.

Blinkit, sadece altın paraları değil aynı zamanda pooja için gerekli malzemeleri de içeren, şenlik ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılayan bir Akshaya Tritiya seti sundu.

Swiggy Instamart ayrıca gerçek ve çikolata altın para seçeneklerini de ekleyerek, hızlı ticaretin günlük temel ihtiyaçların ötesine geçip, bayram dönemlerinde yüksek değerli ürünleri de kapsayacak şekilde genişlediği bir eğilimi vurguladı.

BigBasket, Blinkit ve Zepto’nun sundukları

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Geleneksel olarak gıda ve çabuk bozulan ürünlerle tanınan BigBasket, ürün yelpazesini çeşitlendirerek altın ve gümüş sikke pazarına da adım attı.

BigBasket, Tanishq ile Diwali kutlamalarını zenginleştirmek için geleneksel motiflerin yer aldığı madeni paralar sağlıyor.

Platformun Satın Alma ve Pazarlama Sorumlusu, platformun müşterilerinin bayram ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılamaya olan bağlılığını dile getirerek, BigBasket’i çeşitli Diwali ihtiyaçları için başvurulacak bir platforma dönüştürme çabasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

BigBasket’in ötesinde, Blinkit ve Zepto gibi platformlar kendilerini şenlikli alışveriş destinasyonları olarak konumlandırdılar.

Blinkit’in Malabar ve Joyalukkas ile yaptığı işbirlikleri, müşterilere 0,5 gr’dan 10 gr’a kadar çeşitli mezheplerde hem altın hem de gümüş sikke seçenekleri sunuyor.

Zepto’nun Malabar ve Augmont ile yaptığı ortaklık, bayram alışverişçileri arasında popüler olan 24 ayar ve 999 saflıktaki özel madeni paraların sağlanmasına olanak sağlıyor.

Bu platformlar sadece kolaylık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel satın alma alışkanlıklarına uygun, yüksek kaliteli metal seçenekleri de sunuyor.

Hızlı market teslimatlarıyla tanınan Swiggy Instamart, Jar ve Muthoot Exim iş birliğiyle, 0,1 gr’dan 1 gr’a kadar ağırlıklarda altın sikkelerin yanı sıra çeşitli ağırlıklarda gümüş sikkelerden oluşan bir seçkiyi piyasaya sürdü.

Bu esnek ağırlık aralığı, minimum satın alımlardan daha büyük yatırımlara kadar çeşitli alıcı tercihlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Hem gerçek hem de sembolik coin’ler sunan Malabar ile yapılan ortaklık, platformun geniş bir müşteri kitlesine ulaşma amacını vurguluyor.