Apple, en son M4 çipine sahip yeni iMac’i duyurdu: Bilmeniz gereken her şey

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Apple, en son M4 çipini içeren yenilenen iMac’ini tanıttı. Bu, teknoloji devinin ürün yelpazesinde yapay zeka (AI) yeteneklerini kullanmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

1.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak yeni iMac, 8 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.

Advertisement

Lansman, Apple’ın Eylül ayında yeni iPhone’ları, Apple Watch’ları ve AirPods’ları piyasaya sürmesinin ardından gerçekleşti ve bu da bu iMac’i yılın son büyük ürün duyurusu haline getirdi.

Apple yapay zekanın etki alanını genişletirken, M4 destekli iMac günlük görevleri daha verimli hale getirecek ve canlı yeni renklerden ek 6K ekran desteğine kadar çok sayıda yükseltme sunacak.

Apple’ın yapay zeka yetenekleri M4 iMac ile genişledi

Copy link to section

Apple’ın Mac bölümü Haziran çeyreğinde 7 milyar dolarlık satış bildirdi ve bu bir önceki yıla göre %2’lik bir artış anlamına geliyor.

Artık M4 çipiyle birlikte Apple’ın yeni iMac’i, iPhone ve iPad’lerdeki son güncellemelere benzer şekilde gelişmiş yapay zeka işlevselliğini entegre ediyor.

Yeni özelliklerden biri olan “Apple Intelligence”, kullanıcıların bilgisayarlarında metinleri yeniden yazmalarına, düzeltmelerine veya yoğunlaştırmalarına olanak sağlıyor.

Örneğin kullanıcılar, e-posta taslaklarını yapay zeka destekli önerilerle iyileştirebilir, böylece iletişimler daha profesyonel ve kesin hale gelebilir.

Artık Siri’ye yazma özelliği de mevcut ve bu da kullanıcı etkileşimlerine daha fazla esneklik katıyor.

Apple, Aralık ayında Apple Intelligence’a ek bir güncelleme yapmayı planlıyor ve OpenAI’nin ChatGPT’sini yazım ve Siri araçlarına entegre etmeyi planlıyor.

Bu lansman, teknoloji devinin yapay zekayı kullanıcı deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getirme ve Google’ın Bard’ı ve Microsoft’un yapay zeka destekli Bing’iyle rekabet etme hedefiyle örtüşüyor.

Gelişmiş görüntüleme seçenekleri

Copy link to section

24 inç 4.5K Retina ekranını koruyan yeni iMac, farklı ışık koşullarında çalışan profesyoneller ve yaratıcılar için bir avantaj olan parlamayı en aza indiren yansıma önleyici “nano doku” seçeneğini sunuyor.

Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor ve klasik gümüş renk tonlarıyla Apple, çarpıcı bir kaplama yelpazesi sunuyor.

Bu hamle, Apple’ın renk odaklı marka kimliğinin devamlılığını sağlarken, kullanıcılara çalışma alanlarını özelleştirme konusunda daha fazla seçenek sunuyor.

Apple’ın en son Magic Mouse ve Magic Keyboard’u da bir yükseltme aldı. Her iki aksesuar da artık USB-C şarjını destekliyor, eski Lightning portlarından uzaklaşıyor, AB düzenlemeleri ve evrensel şarj standartlarına yönelik endüstri trendleriyle uyumlu hale geliyor.

M4 çipi: hız ve güç verimliliği

Copy link to section

İlk olarak Mayıs ayında iPad Pro’da tanıtılan M4 çipi, TSMC’nin 3 nanometre üretim süreci kullanılarak üretildi ve daha iyi grafik işleme ve gelişmiş yapay zeka işlevleri sağlıyor.

Apple’a göre M4, 2022’de piyasaya sürülen selefi M2’nin yarısı kadar güç kullanıyor ve bu sayede yüksek performans beklentileri olan cihazlarda pil ömrünü ve genel verimliliği artırıyor.

M4 çipi, grafik yoğunluklu uygulamalarda daha akıcı çoklu görev ve daha hızlı yükleme süreleri sağlayarak Apple’ın Mac serisini rakiplerinden daha da farklı kılıyor.

Profesyonel talepler doğrultusunda güncellenen iMac, Thunderbolt 4’ü destekleyen dört adet USB-C portuyla geliyor ve bu sayede yüksek çözünürlüklü videolar ve grafikler gibi büyük dosyalar için hızlı veri aktarım hızları sunuluyor.

Kullanıcılar, üretkenlik için çoklu monitör kurulumlarına güvenen yaratıcı profesyonellerin ve teknoloji meraklılarının gereksinimlerini karşılayan iki adede kadar ek 6K ekran bağlayabilir.

Apple’ın donanım lansmanlarında ivme devam ediyor

Copy link to section

Apple’ın Mac ailesi, iPhone şirketin en değerli ürünü olmaya devam ederken, sürekli olarak güçlü getiriler elde etti.

Apple’ın baş pazarlamacısı Greg Joswiak, önümüzdeki günlerde ek duyuruların yapılacağını ima ederek, Mac’lere yönelik daha fazla güncelleme yapılacağı yönündeki spekülasyonları ateşledi.

Bu yeni iMac lansmanı, iPhone, Watch ve AirPods’un piyasaya sürülmesinden sonra gerçekleşiyor ve Apple’ın tüketici ilgisini sürdürmek için büyük donanım lansmanlarını yıl boyunca kademeli olarak gerçekleştirme stratejisini vurguluyor.

Apple, geri dönüştürülmüş malzemeler içeren ve enerji verimliliğini ön planda tutan iMac gibi son ürünlerinin çevre dostu yönlerini öne çıkardı.

Teknoloji devi, M4 çipi ve Apple Intelligence ile sürdürülebilirliğe olan bağlılığını korurken hızla gelişen yapay zeka pazarında rekabetçi kalmayı hedefliyor.

Bu birleşme, özellikle tüketicilerin hem güçlü hem de çevre dostu cihazlar aramasıyla birlikte Apple’ın tüketici teknolojisindeki lider konumunu güçlendirebilir.