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Analistler, Chipotle Mexican Grill’in Salı günü açıklanması beklenen üçüncü çeyrek kazançları öncesinde iyimser bir nota veriyor ve şirketin sağlam bir gelir ve kazanç büyümesi bildirmesini bekliyor.

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Restoran zincirinin yıldız CEO’su Brian Niccol’un Ağustos ayında Starbucks’ı yönetmek üzere ayrılmasının ardından yaptığı ilk kazanç açıklaması olması nedeniyle kazançlar yakından takip edilecek. Niccol’un ayrılık haberi o dönemde CMG’nin hisse fiyatlarında %14’lük bir düşüşe yol açmıştı.

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Ancak Ağustos ayından bu yana, Niccol sonrası bir dönemde bile hisse senedi toparlandı ve yükselmeye devam etti ve kazançların ivmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Zacks Yatırım Araştırması, “Chipotle kazançların üzerinde bir aday olarak görünüyor” dedi.

The Street, Chipotle’nin geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,9 daha fazla olan 2,8 milyar dolarlık gelirle, hisse başına 25 sentlik kazanç bildireceğini, bunun da yıllık bazda %8,7’lik bir artışa tekabül edeceğini tahmin ediyor.

Aynı mağazadaki satışların bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,3 oranında artması bekleniyor. Bu, tüketicilerin istikrarlı ilgisinin bir göstergesi.

Füme Brisket’in geri dönüşü güçlü satışlara katkıda bulunacak

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Brian Niccol’un fast-casual burrito zincirinden ayrılması önemliydi çünkü 6 yıllık görev süresi boyunca, gıda kaynaklı bir dizi hastalığın ardından tüketicilerin güvenini kaybetmesiyle düşüşe geçen zinciri yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Onun gözetiminde şirketin satışları iki katına çıktı ve hisse senedi fiyatı yaklaşık %800 arttı. Hisse senedi, onun ayrılış haberi üzerine %14’e kadar düşmüştü ancak o zamandan beri kayıpları telafi etti.

The Street’in Chipotle’a olan güveni, fast-casual sektöründeki güçlü pazar konumundan, yenilikçi teknolojik yeteneklerinden ve verimli tedarik zinciri yönetiminden kaynaklanmaktadır.

UBS analisti Dennis Geiger’a göre bu unsurlar Chipotle’nin gelir seviyelerine göre cazibesini pekiştirdi. Geiger, Barron’s raporunda şunları söyledi:

Zorlu makroekonomik koşullara rağmen CMG’nin ’24 ve ’25 yıllarında trafikte daha iyi performans gösterme ve marj kazanımları elde etme konusunda iyi konumlanmış olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.

Bu çeyreğin performansı, tarihi olarak satışları artıran, hayranların favorisi olan Smoked Brisket’in geri dönüşünden muhtemelen faydalanacak.

Chipotle, daha yüksek gıda ve işçilik maliyetleri de dahil olmak üzere sektör genelindeki zorluklardan muaf değil.

Bazı analistler artan giderleri marjlar için potansiyel bir zorluk olarak görürken, Geiger, Chipotle’nin operasyonel verimliliğinin bu maliyetleri dengelemeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Ekonomi istikrara kavuştukça Chipotle bu baskıları dengelemek için stratejik fiyat artışlarını da değerlendirebilir.

Boatwright’ın yatırımcı konuşması hissenin kazanç sonrası tepkisini yönlendirecek

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Bu kazanç görüşmesi, geçici CEO Scott Boatwright’ın şirketin vizyonunu yatırımcılara sunma konusunda ilk fırsatı olacak.

Chipotle’de yedi yıldır görev yapan Boatwright, bazıları tarafından CEO pozisyonu için uzun vadeli bir aday olarak görülüyor.

Stifel analisti Chris O’Cull, Boatwright’ın etkisine ilişkin şu yorumu yaptı: “Bu çeyrek, geçici CEO Scott Boatwright’ın yatırımcılara doğrudan hitap etmesi için ilk fırsat olacak ve şirketin görünümüne güven aşılama yeteneğinin, hisse senedinin kazanç sonrası tepkisine etki edeceğine inanıyoruz.”

Yatırımcılar ve analistler, Chipotle’nin yeni bir liderlik aşamasına girmesiyle birlikte Boatwright’ın büyümeyi sürdürme ve stratejik konumlandırma konusundaki bakış açısını duymak istiyor.

Chipotle hisseleri bu yıl %33 artışla güçlü bir performans gösterdi ve son kapanışta %2 artışla 60,60 dolardan işlem gördü.

Barron’s’a göre, iki aylık hisse senedi düşüşü ve ardından gelen 50’ye 1 bölünmenin ardından yayın organının Ağustos ayındaki tavsiyesinin ardından hisseler o zamandan bu yana ek olarak %14 değer kazandı ve bu durum piyasanın Chipotle’nin görünümüne olan güvenini vurguladı.

Analistler, şirketin güçlü satışlar ve genişleyen sadık müşteri tabanı sayesinde kazanç sonrası da dirençli kalmasını bekliyor.