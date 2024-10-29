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GameStop’a bağlı bir kripto para birimi olan GME token’ı, son bir günde fiyatında %26,37’lik bir artış yaşadı ve bu da yatırımcıların güçlü ilgisinin sinyalini verdi.

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Bu ani artış, GameStop Corporation’ın hisse senedinin New York Borsası’nda (NYSE) %8,96 oranında artmasıyla da örtüşüyor. Yazının yazıldığı sırada hisseler 20,85 dolardan 22,45 dolara yükselmişti.

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Birçok kişi, token’ın performansının GameStop hissesinin yukarı yönlü yörüngesine bağlı olduğuna inanıyor. Hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında önemli bir faaliyet hacmiyle, analistler not alıyor ve daha fazla büyüme potansiyeli hakkında spekülasyon yapıyor.

GME tokeni 24 saatte %20,2 artış kaydetti

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GME token’ı 24 saat içinde %20,2’lik önemli bir fiyat artışı gösterdi, son piyasa düşüklerinden belirgin bir toparlanma. Ekim ayının başında token 0,003226 dolardan işlem görüyordu.

Fiyat, 13 Ekim’e kadar 0,003669 dolar ile 0,002841 dolar arasındaki dar bir bantta seyretti, ancak bu tarihte talepteki artış fiyatı 0,005200 dolarlık zirveye taşıdı.

GME token’ı, 14-25 Ekim tarihleri arasında yaşanan %34’lük düşüşe rağmen yeniden güç kazanarak sadece son dört günde yaklaşık %40,65 oranında yükseldi.

Kaynak: TradingView

GameStop Corporation’ın hisse senedi fiyatı da bu ayın başlarında yaşanan %12’lik düşüşün ardından toparlanarak önemli bir değişim yaşadı.

Ekim ayına 22,95 dolardan başlayan GameStop hisseleri, 16 Ekim’de 21,67 dolara kadar düştükten sonra 23 Ekim’de ayın en düşük seviyelerini yeniden test etti.

Dün 40,724 milyon hisselik 24 saatlik işlem hacmiyle desteklenen %8,91’lik artış, yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasını sağladı.

GameStop’un hisse senedi fiyat hareketi ile GME token’ının performansı arasındaki ilişki açıkça görülüyor; zira şirket etrafındaki yatırımcı hissiyatı, ilişkili dijital varlıklara da yansıyor.

Analistler GME token’ında devam eden yükselişin potansiyelini gözlemliyor

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Birçok analist, hem GameStop hissesinin hem de GME token’ının yükseliş ivmesini sürdürebileceğini öngörüyor.

Kripto para uzmanı Mikey Money, GameStop hissesinin ekim ayı sonuna kadar 25 ila 28 dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü.

Bu potansiyel artışın GME token’ının değerini de yükseltmesi bekleniyor, ancak bazıları temkinli davranarak tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmanın yakın olmayabileceğini öne sürüyor.

GME tokeninin görünümünü etkileyen piyasa faktörleri

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GME token’ı son dönemde dayanıklılık gösterse de performansı GameStop’un hisse senedi oynaklığına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor.

Piyasa gözlemcileri, yüksek işlem hacimleriyle birleşen spekülatif alım baskısının, token’ın son dönemdeki fiyat hareketlerini körüklediğini vurguladı.

GameStop’un hisseleri yükselmeye devam ederse, GME token’ı için daha fazla destek sağlayabilir, ancak token’ın hisse senedi performansına olan bağımlılığı göz önüne alındığında piyasa riskleri devam ediyor.

Son dönemdeki kazanımlara rağmen GME token’ının geleceği belirsizliğini koruyor ve analistler token’ın sürdürülebilirliği konusunda karışık görüşler dile getiriyor.

Bazı uzmanlar, token’ın GameStop’un hisse senedi gidişatına bağımlı olmasının, onu piyasa düzeltmelerine karşı savunmasız bırakabileceği konusunda uyarıyor.

Bununla birlikte, token’ın son dönemdeki toparlanması, GameStop’un hisselerinin olumlu performans göstermesi durumunda kazanımların devam etme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Piyasalar izlerken, GME token’ı önümüzdeki günlerde ya istikrara kavuşabilir ya da yenilenen oynaklıklarla karşı karşıya kalabilir.