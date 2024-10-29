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GMX, sürekli ve anlık kripto ticareti için merkezi olmayan bir borsa (DEX) platformudur.

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Bitcoin, Ethereum ve diğer varlıkları 100X’e kadar kaldıraçla destekler. Son 24 saatte GMX fiyatı %14’ten fazla arttı.

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GMX tokeni, son düşüş eğiliminin ardından 20 dolara kadar geriledi.

Bununla birlikte, boğalar kazanımlarını uzatmaya çalıştıkça şimdi 24 doların üzerinde işlem görüyor. Günlük hacim, yukarı yönlü baskı altında %172 artarak 39 milyon doların üzerine çıktı.

GMX-Solana Chainlink entegrasyonuyla

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GMX ekibi yakın zamanda daha hızlı yükleme süreleri, piyasa verilerinin alınması ve grafik mumlarının görüntülenmesi gibi önemli iyileştirmeleri açıkladı.

Platform ayrıca APE/USD piyasasını da faaliyete geçirerek, kullanıcılara ApeCoin (APE) sürekli takasları ve spot ticareti olanağı sunuyor.

Ancak bu gelişme, borsanın SUI/USD ve SEI/USD sentetik piyasalarını eklemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Amaç, kullanıcıların her iki kripto para biriminde de uzun veya kısa pozisyon açmasını sağlamaktır.

GMX, DEX’te birkaç yeni varlığın piyasaya sürülmesinin yanı sıra başka bir dönüm noktasına daha tanık oldu: Topluluk odaklı proje GMX-Solana’nın Chainlink Veri Akışları’nı entegre etmesi.

GMX-Solana, GMX V2 platformunu Solana ekosistemi içerisindeki kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Proje, GMX-Solana Perp DEX için oracle çözümü olarak Chainlink’in Veri Akışlarını çeşitli avantajlarla birlikte kullanacak.

Bunlar arasında güvenli işlem fiyatlarına, likidasyonlara ve fonlama oranı hesaplamalarına erişim yer alıyor.

GMX protokolünün bir uzantısı olan GMX-Solana, kullanıcıların sürekli işlem yaparken verimlilik ve şeffaflıktan yararlanmalarını sağlar.

Proje,X’te yayınlanan yazıda, “GMX-Solana, GLV aracılığıyla demokratikleştirilmiş likidite sağlama, yenilikçi bir Trade-to-Mint ekonomik modeli ve rakipsiz bir yürütme hızı ile yüzlerce varlığı destekleyecek ve aracılar olmadan yüksek performanslı kendi kendine saklama ticaretine olanak tanıyacak” ifadelerine yer verdi.

GMX/USD fiyatı

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GMX fiyatı, Binance’in GMX/BTC işlem çiftini borsadan çıkaracağını duyurmasının ardından geçen hafta düşüş yaşadı.

20 dolara yakın seviyelere gerileme, alıcıları, token’ın nisan ayında 17,90 dolara ulaştığı ve ağustos ayında 35 doların üzerine çıkarak toparlandığı en düşük seviyelerin gerileme olasılığına yöneltti.

Geçtiğimiz ay %6’lık bir performansla kırmızı bölgede seyreden fiyat, haftalık zaman diliminde pozitife döndü.

GMX/USDT, son 24 saatte %14 artışla piyasa değeri en büyük kripto paralar arasında 235 milyon dolara en çok kazananlar arasına girdi.

Boğaların 24 doların üzerinde seyretmesi, potansiyel bir yükselişin devam etmesinin birincil destek olduğunu gösteriyor ve duygular olumlu.

Aşağı yönde ise 23.29 dolar ve 21.00 dolar seviyeleri önemli bölgeler olabilir.