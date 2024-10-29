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ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala üreticiler, sektörün gidişatını yıllarca değiştirebilecek olası politika değişikliklerine hazırlanıyor.

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En iyi yıllarından birine doğru ilerlerken birçok firma, özellikle Trump’ın olası tarifeleri kapsamındaki ticaret politikaları konusunda bilinmezlikler konusunda temkinli olmayı sürdürüyor.

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Öte yandan Demokratların kazanması statükoyu koruyabilir.

Boeing hariç Russell 1000’deki sanayi hisseleri şimdilik 2024’te yaklaşık %22 oranında yükselecek ve S&P 500’ün yükselişine yakın bir performans gösterecek.

Tahmini 2025 kazançlarının yaklaşık 25 katı fiyatla işlem görüyorlar; bu da piyasanın 21 katı olan çarpanına göre bir prim.

Barron’s’un haberine göre, Institute for Supply Management’ın (ISM) PMI anketinin başkanı Timothy Fiore, Ekim ayı raporunda “Federal para politikası ve seçim belirsizliği nedeniyle şirketlerin sermaye ve envantere yatırım yapma konusunda isteksiz davranması nedeniyle talep zayıf kalmaya devam ediyor “ dedi.

Yapay zeka ve havacılık talebinin istikrarlı kalması bekleniyor

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Üreticiler bu yıl elektrifikasyon ve yapay zeka altyapısına yaptıkları önemli harcamalardan faydalandılar.

Büyük teknoloji şirketleri yapay zeka veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırdıkça, ekipman talebi arttı ve dolayısıyla uçak parçaları ve yeni jetlere ihtiyaç duyuldu; bu da havacılık tedarikçilerinin büyümesini hızlandırdı.

Genel endüstriyel durgunluğa rağmen, yapay zeka ve havacılık talebinin 2025 yılına kadar istikrarlı kalması bekleniyor.

Ancak Boeing’in inişli çıkışlı bir yılı oldu. Üretim ve kalite sorunlarının devam etmesi ve makinist sendikasının grevi ile birlikte, hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık %41 oranında düştü, bu da daha geniş endüstri kazanımlarının aksine.

Talep yüksek kalmaya devam ederken şirket, düzenleyici kurumların ek incelemeleri ve üretim kısıtlamaları gibi kendi engelleriyle karşı karşıya.

Potansiyel tarife değişiklikleri ticaret savaşını tetikleyebilir

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Donald Trump seçimi kazanırsa, gümrük vergilerini artırma planları yeni zorluklar doğurabilir.

Gümrük vergileri yoluyla daha fazla üretimi ABD’ye geri getirme stratejisi ilk bakışta faydalı görünebilir.

Ancak artan tarifeler sıklıkla misillemeleri tetikliyor ve yeni bir ticaret savaşı, özellikle havacılık sektöründeki Amerika’nın en büyük üreticilerinden bazılarını etkileyebilir.

Örneğin Çin, China Southern Airlines tarafından işletilen yaklaşık 200 Boeing 737 jetiyle Boeing’in önemli bir müşterisidir.

Ancak yeni tarifelerin ABD-Çin ilişkilerini etkilemesi halinde Pekin, gelecekteki Boeing siparişlerini durdurabilir.

Avrupa’daki üreticilere uygulanan tarifeler, Avrupa’da uçak üretmeyen Boeing’i de etkileyebilir.

Jetlerini Alabama eyaletinin Mobile kentinde üreten Airbus, ABD merkezli operasyonları nedeniyle böyle bir senaryoda potansiyel bir avantaj elde edebilir.

Hem Airbus hem de Boeing’e hizmet veren GE Aerospace gibi tedarikçiler, tarifelerden doğrudan daha az etkilenebilir, ancak onlar da Boeing’in üretimine ve jeopolitik belirsizliklere bağlı kesintilerden kaçınmak istiyor.

Yeniden yerelleştirme iş getiriyor, ancak endüstriyel ivme zayıf kalmaya devam ediyor

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ABD’de imalat sektörünü gümrük vergileri ve hükümet politikalarıyla canlandırma çabaları son birkaç yıldır sonuç veriyor.

Trump’ın ilk döneminden bu yana, şirketlerin yarı iletkenler, piller ve otomobiller gibi ürünlerin yurt içi üretimini artırmasıyla sektördeki istihdam arttı.

ABD’de imalat sektöründeki istihdam, 2016 yılı sonunda 12,4 milyon kişiden, Eylül 2024 itibarıyla 12,9 milyona yükseldi ve bu hem Trump hem de Biden yönetimleri boyunca istikrarlı bir büyüme gösterdi.

Ancak tek başına geri dönüş, sektörün daha büyük zorluklarını çözmeye yetmiyor.

Bu sınırlama, son iki yıldır S&P 500’ün gerisinde kalan ve ortalama getirisi yalnızca %8 olan Rockwell Automation ve Honeywell gibi büyük oyuncuların performansına da yansıyor.

Ayrıca imalat sanayi büyümesini gösteren ISM’nin aylık PMI endeksi son iki yılda sadece bir kez 50 seviyesinin üzerine çıkarak, sanayide derin bir zayıflığa işaret etti.

Düşük faiz oranları kısa vadede bir destek olacak

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Seçim bazı belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ancak üreticiler temkinli davranmaya devam ediyor.

Ancak, 2025 yılında beklenen daha düşük faiz oranları şeklinde bir destek rüzgarı gelebilir ve bu da sektör genelinde sermaye harcamalarını ve sipariş ivmesini artırmaya yardımcı olabilir.

Jefferies analisti Saree Boroditsky yakın zamanda yayınladığı bir raporda, “ABD seçimleri ve dayanıklı mal imalatında tarihsel olarak yüksek kapasite kullanım oranları göz önüne alındığında faiz oranlarındaki indirimlerin ardından sipariş ivmesinin 2024 sonu ve 2025’te hızlanması bekleniyor” diye yazdı.

Üreticiler yeni bir yıla hazırlanırken, politika istikrarı ve faiz indirimlerinden gelen desteğin devam etmesi konusunda umutlular.

Ancak tüm gözler seçim sonuçlarında, sonuçlara bağlı olarak büyümenin ya artacağı ya da azalacağı biliniyor.