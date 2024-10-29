Truth Terminal kurucusunun X hesabı, ‘Sonsuz Arka Odalar (IB)’ tokenini tanıtmak için hacklendi

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Yapay zeka destekli popüler chatbot Truth Terminal’in kurucusu Andy Ayrey, sosyal medya platformu X’te bir güvenlik ihlalinin kurbanı oldu.

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Bu ihlal, sahte bir meme coin olan Infinite Backrooms (IB) token’ının tanıtımına yol açtı.

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Ayrey’in mobil operatörüne yapılan bir SIM kart saldırısına atfedilen ihlal, bilgisayar korsanlarının Ayrey’in hesabından paylaşım yapmasına olanak tanıdı ve sonuç olarak yatırımcılar için önemli miktarda mali kayba, bilgisayar korsanları içinse önemli bir kazanç elde edilmesine yol açtı.

Infinite Backrooms (IB) token dolandırıcılığı nasıl ortaya çıktı?

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29 Ekim sabahının erken saatlerinde Ayrey’in hesabı, IB token’ının lansmanını duyuran ve artık silinmiş olan gizemli bir mesaj ve sözleşme adresini içeren bir görsel yayınladı.

Source: Cointelegraph

Bu tek paylaşım, kripto topluluğunda önemli bir heyecan yarattı ve token’ın piyasa değerini kısa sürede 25 milyon dolara çıkardı.

Yatırımcıların bilmediği şey ise, token’ı dağıtmaktan sorumlu cüzdanın lansman sırasında 38.400 dolara 124,6 milyon IB token’ı satın aldığıydı.

DEXScreener verilerine göre, piyasa değerindeki artışın hemen ardından cüzdan, tüm varlıklarını 45 dakika içinde tasfiye ederek 600.000 doların üzerinde kar elde etti.

Ayrey’nin hesabı dolandırıcılığı desteklemeye devam ettikçe, şüphelenmeyen kullanıcılar token’a para yatırdı ve bu da piyasa değerinin fırlamasına neden oldu.

Ancak failin parayı çekmesiyle sert bir satış dalgası yaşandı ve IB’nin değerinde %98’lik bir düşüş yaşandı.

Çöküşe rağmen, token, yatırımcı güvenini yeniden kazanma önlemi olarak adlandırılan bir “topluluk devralımı” olarak adlandırılan şeye atfedilen küçük bir toparlanma gördü.

Basın saatinde token, DEXScreener’a göre Raydium’da 0,001735 dolardan işlem görüyordu.

Source: DEXScreener

Olay, sosyal medya bağlantılı yatırımlardaki daha geniş güvenlik açıklarını ve abartı odaklı, anonim token piyasalarıyla ilişkili riskleri yansıtıyor.

Truth Terminal AI sohbet robotu daha önce GOAT token’ını onayladı

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Truth Terminal AI sohbet robotu, Solana merkezli “Goatseus Maximus” (GOAT) token’ını desteklemesiyle daha önce 1 milyon doların üzerinde kripto varlık toplayarak dikkat çekmişti.

Truth Terminal’in GOAT’ın piyasaya sürülmesinde hiçbir rolü olmasa da, desteği token’ı 940 milyon dolarlık zirve piyasa değerine taşıdı ve bu başarı o zamandan beri benzer otonom yapay zeka botlarının kripto para desteği ve ticareti yapmasına yol açtı.

Ayrey, Truth Terminal’in, başlangıçta diğer büyük dil modellerinin (LLM) jailbreak’ini denemek için geliştirdiği Meta’nın Llama 3.1 modelinin “ince ayarlanmış” bir versiyonu olduğunu açıkladı.

Yarı otonom olarak çalışmak üzere tasarlanan bot, Ayrey’nin onayıyla X’te paylaşım yapıyor ve botun cüzdanına 50.000 dolarlık bitcoin bağışlayan girişim sermayedarı Marc Andreessen gibi kripto para figürleriyle etkileşime giriyor.

Ayrey, X hesabına geçici olarak erişim sağladı ancak bilgisayar korsanlarının sahte bağlantılar yayınlamaya devam etmesi nedeniyle tekrar kontrolü kaybetti ve Ayrey tam kontrolü ele geçirip yanıltıcı tweetleri sildi.

Olay, kripto topluluğundaki otonom yapay zeka ajanlarının hem etkisini hem de risklerini gözler önüne seriyor.

Ayrey, bu olumsuzluklarla mücadele ederken, Truth Terminal saldırısı, hızlı tempolu kripto para dünyasında hem yatırımcılar hem de içerik oluşturucular için yüksek profilli sosyal medya hesaplarının oluşturduğu riskleri hatırlatıyor.