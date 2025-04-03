ABD dolar endeksi (DXY) perşembe günü yüzde 2’den fazla düşerek 101,41’e geriledi ve bu, iki yıldan uzun bir süredir tek günde gördüğü en büyük düşüşü yaşadı.

Bu düşüş, ABD dolarının altı aylık en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Yatırımcılar,Başkan Donald Trump’ın tüm ithalatlara %10’luk bir temel gümrük vergisi getireceğini ve başlıca ticaret ortaklarını (Çin (%54), Avrupa Birliği (%20) ve Vietnam (%46)) daha sert vergilerle hedef alacağını açıkladığı yeni gümrük vergileri planından sarsıldı.

Bu sürpriz hamle, küresel piyasalarda sert bir tepkiye yol açarak resesyon korkularını körüklerken, ABD’de enflasyon endişelerini de artırdı.

Tarife duyurusunun ardından yatırımcılar, Fed’in faiz indirimlerine yönelik bahislerini de artırdı.

Piyasa beklentileri 2025’te üç veya dört çeyrek puanlık düşüşe doğru kaydı; daha önce tahmin edilen üç puanlık düşüşten daha yüksek.

Yatırımcıların yavaşlayan büyüme ve artan maliyetler konusunda endişe duyması nedeniyle ilk faiz indiriminin Haziran ayında yapılması bekleniyor.

USD güvenli liman özelliğini kaybediyor

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National Australia Bank’ın döviz stratejilerinden sorumlu yöneticisi Ray Attrill, doların güvenli liman statüsünden faydalanamadığını söyledi.

“ABD’de gümrük vergisi haberleriyle artan büyüme endişeleri ve ABD hisse senetlerindeki düşüşler, doların geleneksel güvenli liman ve rezerv para birimi statüsünün desteğinden yararlanamadığı anlamına geliyor” dedi.

Deutsche Bank’ın döviz araştırmaları başkanı George Saravelos, gümrük vergilerinin hem ABD ekonomisine hem de para birimine olan güveni zedeleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

“Doların güvenli liman özelliği aşınıyor ve bu durum, korunmayan dolar varlıklarına önemli bir maliyet getiriyor” dedi.

Saravelos, dolardaki sert düşüşün, ABD hisse senetlerindeki düşüş ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki artışla birleşmesinin sermaye çıkışlarının hızlanmasının sinyali olabileceği uyarısında bulundu.

“Sonuç olarak ABD’nin büyük bir cari açığı var ve para birimi istikrar için sermaye girişlerine bağımlı” diye ekledi.

Dolardaki düzensiz düşüşün küresel piyasaları bozabileceğini ve merkez bankalarının müdahalesine yol açabileceğini savundu.

JPY ve EUR güçleniyor

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Japon yeni, güvenli varlıklara olan talebin artmasının bir sonucu olarak dolara karşı yaklaşık %2 değer kazandı.

ABD Hazinesinin 10 yıllık faizleri de Ekim ayından bu yana en düşük seviyelerine gerileyerek, dolar üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Öte yandan avro, dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak Perşembe günkü Avrupa seansında 1,1145’e yükseldi.

Zayıflayan dolar, küresel piyasalar için daha geniş çaplı zorluklara yol açıyor.

Analistler, dolardaki düşüş hızlanırsa başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere büyük merkez bankalarının müdahalesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Saravelos, “ECB’nin isteyeceği son şey, dolar güvenindeki kayıp ve tarifelerin üzerine euroda yaşanan sert değerlenme sonucu dışarıdan empoze edilen bir dezenflasyon şokudur” dedi.

ABD Dolar Endeksi teknik analizi

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FXStreet’e göre, 101.90 seviyesi kırıldığında, Amerikan dolarının daha fazla değer kaybetmesi için bir başka “kalın alan” açılacak ve 100.00 seviyesi aşağı yönlü hedef olarak belirlendi.

“Aşağı yönde, 101.90 ilk savunma hattıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) momentum göstergesi günlük grafikte aşırı satım koşulları konusunda uyarılar verdiğinden bir sıçramayı tetikleyebilmelidir. Belki bu Perşembe değil, ancak önümüzdeki günlerde 101.90’ın altına bir kırılma 100.00’a doğru bir düşüşe neden olabilir” dedi.

Kaynak: FXStreet



Odak ABD istihdam verilerine kayıyor

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Durgunluk risklerinin artmasıyla birlikte piyasa katılımcıları Cuma günü yayınlanması planlanan Mart ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu’na odaklanıyor.

İstihdam verileri Fed’in bundan sonraki hamlesine ilişkin beklentilerin şekillenmesinde kritik önem taşıyacak.

ADP’nin son İstihdam Değişimi raporuna göre, özel sektör istihdamı Mart ayında 105.000’lik beklentinin çok üzerinde, 155.000 kişi arttı.

Güçlü işgücü piyasası verileri, politika yapıcıların enflasyon risklerini ekonomik gerileme tehdidiyle karşılaştırması nedeniyle Fed’in karar alma sürecini zorlaştırabilir.

Piyasalar Trump’ın agresif ticaret politikası değişikliğini sindirirken, yatırımcılar küresel ekonomik istikrarın tehlikede olduğu bir ortamda daha fazla oynaklığa hazırlanıyor.