Gümrük vergileri küresel piyasaları vurdu: En büyük kaybedenler kimler?

Bir kez daha gümrük vergileri, büyük piyasa hareketlerinin ve tedarik zinciri aksaklıklarının sebebidir.

Başkan Trump, 2 Nisan’da, %10 ile %49 arasında değişen oranlarda, ABD’nin hemen hemen her büyük ticaret ortağını hedefleyen kapsamlı bir ithalat vergisi paketi açıkladı.

Kararın kapsam ve ölçek açısından büyük ölçüde beklenmedik olması, hisse senetlerinde küresel bir satış dalgasına, tüketici ve teknoloji hisselerinde büyük kayıplara ve uzun vadeli ekonomik bozulmalara ilişkin artan korkulara yol açtı.

Peki yatırımcıların en çok endişe duyması gereken piyasalar ve hisse senetleri hangileri?

Yepyeni bir politika şoku

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Yürütme kararı, tüm ithalatlara %10’luk bir temel tarife getiriyor; ülkelere özgü oranlar ise çok daha yüksek.

Vietnam’dan gelen mallara artık yüzde 46 oranında vergi uygulanacak.

Kamboçya %49, Endonezya %32 ve Bangladeş %37’ye tabidir.

Daha önce gümrük vergisi ödeyen Çin, şimdi yüzde 34’lük ek vergiyle karşı karşıya ve toplam gümrük vergisi yükü yüzde 54’e çıkıyor.

Japonya ithalatı yüzde 24 oranında etkilenirken, Avrupa Birliği’nin ithalatı yüzde 20 oranında etkileniyor.

Bu önlemler, ABD’nin ortalama ithalat tarife oranını 2024’teki %2,5’ten yaklaşık %22’ye çıkardı.

Fitch Ratings’e göre bu, 1910’dan bu yana en yüksek seviye.

Trump, bu kararın karşılıklı olduğunu ileri sürerek, bunun diğer ülkelerin ABD ihracatına nasıl davrandığını yansıttığını söyledi.

Ancak yatırımcılar, analistler ve iş dünyası liderleri, bu politikanın net bir çerçevesi veya zaman çizelgesi olmadan yeni belirsizlik ve ekonomik riskler getirdiğini söylüyor.

Finans piyasaları bu gelişmeye anında tepki verdi.

ABD vadeli işlemlerinde sert düşüş yaşandı, S&P 500 vadeli işlemlerinde yüzde 3’ün üzerinde düşüş yaşandı.

Nasdaq, Aralık ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 13 düştü.

Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi son altı ayın en düşük seviyesi olan yüzde 4,08’e geriledi.

Küresel borsalar da bu gelişmeleri takip etti.

Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 3’ün üzerinde düşerken, Avrupa borsalarındaki düşüş yüzde 2 civarında gerçekleşti.

Döviz piyasalarında dolar endeksi, yatırımcıların zayıf büyüme beklentilerini fiyatlamasıyla yüzde 1,1 düştü.

Ayakkabı hisseleri darbe aldı

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Son beş yıldır üretimlerini Çin’den Vietnam ve Güneydoğu Asya’ya kaydıran ayakkabı ve giyim markaları en çok etkilenenler arasındaydı.

Bağlam olarak, ABD’nin 2024’te Vietnam’dan ithal ettiği mal miktarı 136,6 milyar dolar oldu; bu rakam 2023’e göre %19 artış anlamına geliyor.

Bu ithalatlara aniden getirilen %46’lık gümrük vergisi, maliyet yapılarını ve kâr tahminlerini altüst etti.

Nike hisselerinde yüzde 8’den fazla düşüş görüldü; bu durum şirketin ayakkabı üretiminin yüzde 50’sini, giyim üretiminin ise yüzde 30’unu üreten Vietnam’daki derin konumunu gözler önüne serdi.

Marka, Çin ve Meksika’ya uygulanacak gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyet artışlarını da hesaba katarak, mevcut çeyrek için satış tahminlerini düşürdü.

Vietnam’a getirilen yeni tarifeler baskıyı daha da artırıyor.

Adidas hisseleri Frankfurt’ta yüzde 11 düşüşle 12 aylık en düşük seviyeye geriledi.

Alman markası, ayakkabı üretiminin %39’unu Vietnam’da gerçekleştiriyor ve üretimin büyük bölümünü Endonezya (%32) ve Kamboçya’daki (%23) fabrikalardan sağlıyor. Bu ülkelerin hepsi şu anda %30’un üzerinde gümrük vergisiyle karşı karşıya.

Puma’nın hisseleri yüzde 8,5 düşerek Kasım 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Şirket henüz resmi bir kılavuz yayınlamadı ancak Adidas gibi temel ürün hatları için yapısal olarak Vietnam ve Endonezya fabrikalarına bağlı.

İsviçreli spor ayakkabı markası On Holding, ABD borsa öncesi işlemlerde yüzde 15 düştü.

Şirketin ayakkabı üretiminin %90’ı Vietnam’da, %10’u ise Endonezya’da gerçekleştiriliyor ve gelirinin yaklaşık üçte ikisi başta ABD olmak üzere Amerika kıtasından geliyor.

Düzenleyici kurumlara yapılan başvurulara göre bu durum, onu yeni tarife rejimine en çok maruz kalan markalardan biri haline getiriyor.

Hoka ve Ugg’un ana şirketi olan Deckers’ın, Çin’den sonra ülkenin en büyük ikinci üretim üssü olan Vietnam’da 68 üretim ortağı bulunuyor.

Hisseler, marj erozyonu endişesini yansıtarak %4’ün üzerinde düştü.

Asya’nın en büyük tekstil üreticilerinden biri ve Nike’ın başlıca tedarikçilerinden biri olan Shenzhou International, Hong Kong’da yüzde 18 düştü.

Bu, son üç yılın en büyük düşüşü.

UBS ve Jefferies, markaların mevcut karlılığı koruyabilmek için küresel perakende fiyatlarını yüzde 5 ila 12 arasında artırması gerekeceğini tahmin ediyor.

Ancak enflasyondan yorgun düşen tüketicilerin birçoğu maliyet artışlarını karşılamak zorunda kalabilir ve bu da kazançlarını azaltabilir.

Hangi teknoloji hisseleri en çok zorluk çekecek?

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Odak noktası büyük ölçüde tüketim malları olsa da teknoloji şirketleri de baskı altında.

Yeni tarifeler, Çin ithalatına toplamda %54 oranında vergi getirdi ve bu, ülkede montajı yapılan cihazların neredeyse tamamını kapsıyor.

Apple hisseleri, Eylül 2020’den bu yana en büyük günlük kaybı yaşayarak yüzde 6,1 düştü.

Apple’ın iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlarının çoğu Çin’de üretiliyor.

Bu mallar artık yeni politikanın tüm yükünü çekiyor.

Şirket, Houston’daki yeni bir üretim tesisi de dahil olmak üzere dört yıl boyunca 500 milyar dolarlık bir yatırım planı sözü verdi, ancak bu tesisler kısa vadeli maliyet şoklarını azaltmayacak.

Nvidia %4 düştü. Şirket çipleri ABD’de tasarlıyor, Tayvan’da üretiyor ve AI sistemlerini Meksika ve Çin’de birleştiriyor.

Özellikle Tayvan ve Meksika’nın da tarife incelemesine tabi tutulması durumunda, bileşen düzeyindeki tarifelere karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.

Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft’un her biri yüzde 2,5 ile yüzde 5 arasında değer kaybetti.

Tehdit dolaylıdır, yani tüketici elektroniği ve ağ donanımlarında daha yüksek maliyetler söz konusudur.

Ancak bu durum, AB ve Asya’dan misilleme niteliğinde dijital vergiler geleceği yönündeki daha geniş çaplı korkuları da yansıtıyor.

Perakendeciler ve tedarik zincirleri büyük darbe alıyor

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Markaların ötesinde, küresel tedarik operasyonlarına sahip büyük perakendeciler de etkilendi.

Wayfair, Vietnam yapımı mobilyalara olan derin maruziyetini yansıtarak %12 düştü ve şu anda %46’lık bir gümrük vergisiyle karşı karşıya.

Walmart %6, Amazon ise %5 düştü. H&M ve Inditex ise sırasıyla %4,5 ve %3 düştü.

Bu şirketler Vietnam, Bangladeş ve Kamboçya’daki tekstil ve konfeksiyon fabrikalarına güveniyor.

İşte en çok etkilenen ülkeler.

Tek başına Vietnam, 2024 yılında 44 milyar dolarlık tekstil ihracatı yaptı ve bu ihracatın en büyük alıcısı ABD oldu.

CEIC ve OECD tahminlerine göre, gümrük vergileri artık ülke GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 10’unu etkiliyor.

Kamboçya ve Bangladeş de benzer risklerle karşı karşıya.

Üretimi başka yerlere kaydırma girişimleri lojistik, işgücü uzmanlaşması ve batık maliyetler tarafından kısıtlanmaktadır.

Asya ekonomileri en çok zorlanacak

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Vietnam, GSYİH’sinin %12’sinin doğrudan ve dolaylı olarak ABD ithalatına bağlı olması nedeniyle Asya’nın en fazla riske maruz kalan ekonomisi konumundadır.

Yüzde 46’lık bir gümrük vergisi, Vietnam’ın GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 5,5’ini riske atıyor.

Tayland, büyük ölçüde otomobil ihracatından kaynaklanan %3’lük bir darbeyle karşı karşıya.

Yarı iletken tarifelerinden muaf tutulan Tayvan’ın, ABD pazarına bağımlılığı nedeniyle ihracat hacminde düşüş görülebilir.

Para birimleri bu riskleri yansıtmaya başladı. Vietnam Dong’u 25.803/USD’lik rekor düşük seviyeye geriledi.

Tayland Bahtı, Tayvan Doları ve Endonezya Rupisi de baskı altına girdi.

INR, PHP ve SGD’nin daha düşük pozisyon ve daha istikrarlı dış dengeler nedeniyle daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Para politikası beklentileri hızla değişiyor. Kore, Hindistan, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Avustralya’da artık faiz indirimleri bekleniyor.

Merkez bankalarının ekonomik çöküşü hafifletmeyi amaçlaması nedeniyle bu kesintiler 50 ila 75 baz puan arasında değişiyor.

Sonuç

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Gümrük tarifesi rejimi, özellikle herhangi bir muafiyet veya yeniden müzakere sağlanamaması durumunda, uzun vadeli bir paradigma değişikliğine dönüşüyor.

Trump, bu hamleyi yabancı pazarları “açma” ve ABD’de yeniden sanayileşmeyi zorlama stratejisi olarak niteledi.

Ancak şirketler açısından zorluk hem acil hem de ciddi.

Bir zamanlar Çin riskine karşı bir korunma yöntemi olan tedarik zinciri çeşitlendirmesinin artık seçeneği kalmadı.

Mevcut tarife yapısıyla, ana kaçış vanaları olan Vietnam ve Endonezya artık uygulanabilir değil.

Taşınmak kolay bir çözüm değildir.

Performans ayakkabıları ve ileri elektronik üretimi, bir gecede kopyalanması mümkün olmayan, oldukça uzmanlaşmış iş gücüne ve altyapıya dayanır.

Tarifeler artık sadece manşet bir olay değil, kalıcı bir ekonomik risk haline geldi.

Küresel parçalanmanın maliyeti artık teorik değil, dünya çapındaki şirketlerin bilançolarına yansıyor.