Hindistan Mart ayında Rusya’dan petrol ithalatını artırdı; Venezuela’daki varillerin kolayca değiştirilmesi muhtemel

ABD’nin Rus ham petrolü alıcılarına yaptırım uygulama tehdidinin giderek arttığı bir dönemde, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatı Mart ayında aylık bazda arttı.

Vortexa’nın kıdemli piyasa analisti Emma Li, Invezz’e yaptığı açıklamada, Hindistan’ın ham petrol ithalatının hem Mart hem de Nisan aylarında günlük yaklaşık 1,6 milyon varil olarak tahmin edildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemindeki günlük ortalama 1,63 milyon varil seviyesinin biraz altında olduğunu söyledi.

Vortexa’nın verilerine göre Hindistan, Mart ayında Rusya’dan günlük yaklaşık 1,57 milyon varil ham petrol ithal etti ve bu da yaklaşık yüzde 11’lik bir artışa denk geliyor.

Ülke, Şubat ayında Rusya’dan günlük 1,42 milyon varil petrol ithal etmişti.

Rusya’dan petrol ithalatı son birkaç aydır düşüşte olmasının ardından istikrara kavuştu.

Aralık 2024’te Rusya’nın ham petrol ithalatı 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken, sonraki birkaç ayda da ithalat önceki rakamlara kıyasla zayıf kaldı.

ABD, Ocak ayında Batı yaptırımlarından kaçınarak diğer ülkelere petrol taşımacılığından sorumlu olan Rus gölge filosundaki bazı tanker ve sigorta şirketlerine yaptırım uyguladı.

Başlangıçta, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin Orta Doğu ve Batı Afrika’dan alımlarını artırmasıyla Rusya’dan tedarikte sıkıntı yaşandı.

Ancak son veriler, Rusya’nın eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından uygulanan bu yeni yaptırımları büyük ölçüde etkisiz kılmayı başardığını gösteriyor.

Hindistan’ın Mart ayı ithalatı

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Rusya’dan yapılan ihracat güçlü seyrederken, Hindistan’dan yapılan ithalat yeniden artmaya başladı.

Rusya ve tüccarlar, Hindistan limanlarına yapılan sevkiyatlar için ABD yaptırımlarını aşmanın yollarını keşfettiler.

Mart ayında Rusya, Hindistan’a ham petrol tedarik eden en büyük tedarikçi olmaya devam etti. Bu pozisyon, Şubat 2022’de Ukrayna’da savaş patlak verdiğinden beri Moskova tarafından tutuluyor.

Source: Vortexa

Vortexa’nın verilerine göre, Hindistan’ın Nijerya’dan ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre %179 artarak günlük 207.259,68 varile çıktı.

Verilere göre, ABD’den yapılan ithalat da geçen ay yüzde 66’nın üzerinde artışla günlük 243 bin 917,26 varile çıktı.

Hindistan’ın ikinci büyük ham petrol tedarikçisi olan Irak, Mart ayında günlük 818.040,39 varil ham petrol sevkiyatı yaptı; bu bir önceki aya göre yüzde 20 düşüş anlamına geliyor.

Benzer şekilde, Suudi Arabistan’ın Hindistan’a yaptığı ithalat da geçen ay Şubat ayındaki günlük 754.103,57 varil seviyesinden 626.452,94 varile geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan sevkiyatlar Mart ayında günlük 408.102,59 varile hafif bir düşüşle düştü.

Rusya ham petrol yaptırımları

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Trump geçen hafta Rus ham petrolü satın alan ülkelere yüzde 25-50 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Çin ve Hindistan, Rus petrolünün en büyük alıcıları olup, ülkenin ihracatının %80’ini karşılıyorlar ve bu ülkelerin tepkisi belirsizliğini koruyor.

Rystad Energy Petrol Emtia Piyasaları Başkan Yardımcısı Janiv Shah şunları söyledi:

Tarife baskıları Trump için başarılı olur ve Rusya-Ukrayna ateşkesini mümkün kılarsa, bu cezalandırıcı önlemlerin kısa ömürlü olabileceği ve tarifelerin ham petrol için yükselişe, ürünler için düşüşe yol açabileceği bir senaryo var.

Öte yandan Vortexa’dan Li, Invezz’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın yaptırımları uygulanması durumunda Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatının 2022 öncesi seviyelere düşebileceğini söyledi.

Ancak Li, ABD’nin böylesine sert bir adım atıp atmayacağı konusunda “büyük soru işareti” olduğunu söyledi.

Venezuela petrol ithalatı

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Çeşitli medya kuruluşlarına göre, Trump’ın Venezuela’dan petrol ve doğalgaz satın alan ülkelere %25 gümrük vergisi uygulamasının ardından Hindistan, Venezuela’dan ham petrol ithalatını durdurdu.

Vortexa verilerine göre Hindistan, Mart ayında Venezuela’dan günlük 62.831,74 varil ham petrol ithal ederken, Şubat ayında bu rakam günlük 66.073,11 varil oldu.

Li, “Bu küçük miktar kolayca telafi edilebilir” dedi.

Li şunları ekledi:

Venezuela ham petrolünün çok ağır olması nedeniyle, eşdeğer ikame Kuzey/Latin Amerika (Kanada veya Meksika) veya Orta Doğu (Irak Basra ağır) ağır ham petrolü ile yapılacaktır.

Rystad’dan Shah, “Rusya’nın hacimlerinin İran veya Venezuela’dan çok daha büyük olması göz önüne alındığında, bu ülkelerden herhangi birinin yapacağı herhangi bir eylemin piyasada önemli ölçüde daha güçlü bir yükseliş etkisi yaratabileceğini” söyledi.