OPEC’in Mayıs ayındaki üretim artışıyla piyasaları şaşırtmasıyla petrol fiyatları %6’nın üzerinde düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Mayıs ayı üretim artış planıyla piyasayı şaşkına çevirmesinin ardından petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 6’dan fazla düştü.

OPEC+ ittifakının sekiz üyesi, perşembe günü düzenlenen bakanlar toplantısında, mayıs ayında petrol üretiminin günlük 411 bin varil artırılmasına karar verdi.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu sağ üyelerin, günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin bir kısmını nisan ayında geri çekmesi planlanıyor.

Kartel, aylardır uzattığı gönüllü üretim kesintilerinin ardından bu ay günlük petrol üretimini 135 bin varil artıracak.

OPEC, hacme ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu, başlangıçta Mayıs ayında planlanan artışa ek olarak iki aylık artışı da kapsıyor” dedi.

Değişen piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli artışlar duraklatılabilir veya tersine çevrilebilir.

Brent ham petrol fiyatları, OPEC’in son açıklamasının ardından yüzde 6’nın üzerinde düşüşle varil başına 70 dolara doğru geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi açıklamasıyla petrol fiyatlarındaki düşüş daha da hızlandı ve bu açıklama, petrol fiyatlarını günün erken saatlerinde yüzde 4’ün üzerinde düşürdü.

Yazının yazıldığı sırada, New York Ticaret Borsası’nda Batı Teksas Orta Petrolü’nün varil fiyatı %7,1 düşüşle 66,65 dolardı.

Brent ham petrolün varili, Intercontinental Borsası’nda önceki kapanışa göre yüzde 6,5 düşüşle 70,09 dolardan işlem görüyor.

OPEC’in arz kesintileri

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OPEC+ daha önce duyurulan kesintilere ek olarak günlük 3,65 milyon varillik diğer üretim kesintilerini de sürdürdü.

Bu ek kesintilerin gelecek yılın sonuna kadar yürürlükte kalması, piyasa istikrarını daha da destekleyecek ve petrol fiyatlarının aşırı arz nedeniyle düşmesini önleyecek.

Analistler, perşembe günü alınan kararın kısmen OPEC+ liderlerinin üretim kotalarına uyumu iyileştirme isteğinden kaynaklandığını söyledi.

Kazakistan’ın aşırı petrol üretimi

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Kazakistan’daki aşırı petrol üretimi OPEC+ grubu içinde gerginliğe yol açarken, başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer üyeler arasında hoşnutsuzluğa neden oldu.

Bu durum, OPEC+’ın Kazakistan ve üretim kotasını aşan diğer ülkelere, aşırı üretimi telafi etmek ve petrol piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla ek üretim kesintileri yapmaları yönünde çağrıda bulunmasına yol açtı.

Kazakistan, son birkaç ayda OPEC+ anlaşmasıyla belirlenen petrol üretim hedeflerini sürekli olarak aştı.

Bu eğilim, ülkede üzerinde mutabakata varılan üretim düzeyleri ile gerçek çıktı düzeyleri arasındaki farklılığı ortaya koydu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Gabon gibi diğer bazı OPEC+ üyelerinin de kendilerine ayrılan kotanın üzerinde üretim yaptıkları gözlemlenirken, bu ülkelerin aşırı üretimlerinin boyutu Kazakistan’a kıyasla belirgin ölçüde daha az.

OPEC tarafından açıklanan veriler, OPEC+ ülkeleri arasındaki üretim seviyelerindeki bu farklılığı ortaya koyuyor.

Kazakistan’ın arzı düşebilir

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Rusya’nın ÇKP boru hattındaki bazı ihracat kapasitesini kapatma emri nedeniyle Kazakistan’ın petrol üretimi ve ihracatı bu ay düşebilir.

Bu boru hattı, ABD’li Chevron ve ExxonMobil gibi büyük petrol şirketlerinin Kazakistan’da ürettiği petrolün ihracatı için birincil güzergahtır.

Kartel, açıklamasında, “Onlar (sekiz OPEC+ üyesi) ayrıca Ocak 2024’ten bu yana üretilen fazla hacmi tamamen telafi etme ve 15 Nisan’a kadar OPEC Sekreterliği’ne güncellenmiş ön yüklemeli telafi planlarını sunma niyetlerini teyit ettiler…” dedi.

Trump’ın tarifelerinin ham petrol piyasalarına etkisi

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ABD Başkanı Trump’ın Çarşamba günü ABD’den yapılan ithalatın çoğuna %10 gümrük vergisi ve başlıca ticaret ortaklarına daha yüksek gümrük vergileri uygulanacağını açıklamasının ardından ham petrol piyasaları zaten zayıftı.

Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol, gaz ve rafine ürünlerin yeni tarifelerden muaf tutulduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ham petrolünün çoğunu Kanada ve Meksika’dan ithal ediyor. Sınırlı rafinasyon kapasitesine sahip ABD Doğu Sahili, yakıtının önemli bir miktarını Avrupa’dan ithal ediyor.

Trade Nation’da kıdemli piyasa analisti olan David Morrison, “Enerji ithalatları tarife açısından büyük ölçüde etkilenmedi. Ancak yatırımcılar, bu tarifelerin küresel ticarete ve dolayısıyla küresel ekonomik büyümeye verebileceği tahmini zarara tepki gösteriyordu” dedi.

Tarifelerin büyüklüğü, iş faaliyetlerinin ciddi şekilde yavaşlamasına ve petrol talebinin önemli ölçüde düşmesine yol açabilecek düzeyde.

Uzmanlar, geniş kapsamlı tarifelerin ABD’de daha yüksek enflasyona yol açması ve bunun da ekonomik büyümeyi etkilemesi beklendiğini belirtiyor.