Rioja şarap üreticileri, ticaret gerginlikleri ve küresel talep değişimleri nedeniyle belirsizlikle karşı karşıya

İspanya’nın şarap üretim bölgesi Rioja’nın şarap stokları pandemiden bu yana büyüdü.

Bölgedeki şarap üreticileri, tanenli kırmızı şaraplarının ABD pazarına ihracatını artırmayı umuyordu, ancak bu umutlar , Başkan Donald Trump’ın “kurtuluş günü” olarak adlandırdığı gümrük vergisi duyurusunun öncesinde sönmeye başladı.

Trump’ın gümrük vergisi tehdidi

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Reuters’ın Perşembe günkü haberine göre, Trump’ın Avrupa’dan ithal şarap ve şampanyaya %200 gümrük vergisi getirme tehdidi, alkollü içeceğe yönelik küresel talebin zaten azaldığı bir dönemde geldi ve bu durum İspanya’daki şarap üreticilerinin endişelerini artırdı.

Raporda, 39 yaşındaki şarap üreticisi Enrique Lopez de Alda’nın “COVID-19’dan bu yana birikmiş şarap var, bir miktar birikmiş ve sonunda bu fiyatlara yük oluyor… Çiftçi için kötü,” dediği aktarılıyor.

İspanya’nın ödüllü şarabı Rioja’nın 2024’teki satışları 2023’e göre %0,6 arttı.

Rioja düzenleyici konsey sözcüsü Amanda De La Santisima Trinidad, dünya çapında şarap tüketimindeki düşüş göz önüne alındığında performansın “oldukça önemli” olduğunu değerlendirdi.

Rioja şaraplarının İngiltere’den sonra en büyük ikinci ihracat pazarı ABD’dir ve toplam üretimin %4’ü burada satılmaktadır.

Petralanda şarap imalathanesi ve bodega’nın ortak sahibi Jorge Rodriguez şunları söyledi:

ABD de bir şarap üreticisi ama pazarının tamamına şarap tedarik edemiyor.

Küresel olarak herkes birbirine bağlı ve birbirine bağımlı. Rodriguez’e göre, tarifeler nihayetinde dahil olan tüm taraflar için zararlı.

Washington ve Brüksel, Trump’ın ilk döneminde, Ekim 2019’da birbirlerinin tarım ve gıda ihracatına yönelik gümrük vergilerini artırdı.

Avrupalı şarap üreticilerinin Atlantik ötesi ticaret gerginliğinin çapraz ateşine yakalanması ilk kez olmuyor.

Biden yönetimi 2021’de %25’lik tarifeleri kaldırdı. De La Santisima Trinidad’a göre, bazı operatörlerin kârları düşmesine rağmen Rioja şarapları ABD’deki pazar paylarını koruyabildi.

İspanya’da şarap yapımı

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İspanya, şarap ihracatı ve üzüm bağlarına ayrılan toplam yüzey alanı bakımından dünya lideridir.

İtalya ve Fransa’dan sonra dünyanın üçüncü büyük şarap üreticisi olmasına rağmen, hem ihracat hem de bağ alanı bakımından her ikisini de geride bırakıyor.

İspanya’nın kuzeyindeki La Rioja bölgesi, çeşitli toprakların, mikro iklimlerin ve üzüm çeşitlerinin hazinesidir.

İspanya nüfusunun yalnızca %0,7’sine ev sahipliği yapmasına rağmen bu bölge, ülkenin şarap üretiminde orantısız derecede büyük bir rol oynuyor ve toplam üretimin %21’ini karşılıyor.

Bunlar arasında, yavaş yavaş tanınmaya başlayan, az bilinen beyaz şarap çeşitleri de yer alıyor.

Bu bölgede bulunan toprak tipleri, iklim koşulları ve üzüm çeşitlerinin eşsiz birleşimi, her biri kendine özgü karaktere ve lezzet profiline sahip çok çeşitli şarapların üretilmesine olanak tanır.

Bölgesel şarap endüstrisi yılda yaklaşık 362 milyon şişe şarap üretiyor ve bazı yılların şaraplarının fiyatı 5.000 avroya (5.400 dolar) kadar çıkıyor.

Bölgedeki yaklaşık 600 şarap üreticisi, bölge ekonomisine yıllık yaklaşık 1,5 milyar avroluk katkı sağlıyor ve bu da toplam ekonomik çıktının %20’sine denk geliyor.