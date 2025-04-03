Trump’ın tarifelerinin ardından Binance Coin (BNB), VanEck’in BNB ETF’si için başvuruda bulunmasıyla sağlam duruyor
- Binance Coin (BNB) fiyatı, Trump'ın kripto paralara uyguladığı tarifelerin ardından toparlandı.
- VanEck, ABD'nin Delaware eyaletinde BNB ETF'si için başvuruda bulundu.
- Binance Charity, Myanmar ve Tayland'daki deprem mağdurlarına 1,5 milyon dolar değerinde BNB bağışladı.
Binance Coin’in (BNB) fiyatı, Başkan Donald Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ karşılıklı tarifelerinin ardından 584,99 dolara düştü, ancak o zamandan beri baskıya girdiği sırada 593 doların üzerine çıktı.
Bu dayanıklılık, ekonomik belirsizliklerle sarsılan bir piyasada öne çıkıyor ve BNB’nin Binance ekosistemindeki rolüne bağlı temel güçlü yönlere ve geleceğini şekillendirebilecek son gelişmelere işaret ediyor.
Donald Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ tarifelerinin etkisiCopy link to section
Trump’ın gümrük vergileri küresel piyasalarda şok etkisi yarattı ve geleneksel finansal oynaklıklara karşı tampon görevi gören kripto paraları bile tedirgin etti.
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP toparlanmakta zorlanırken, BNB’nin hızlı toparlanması güçlü topluluk desteğine ve Binance’in yerel token’ı olarak kullanışlılığına işaret ediyor.
Yatırımcılar, dünyanın en büyük kripto para borsasında indirimli ücretler ve özel hizmetler için Binance Coin’i (BNB) kullanıyor ve bu da çalkantılı zamanlarda değerini sabitlemeye yardımcı olan pratik bir avantaj sağlıyor.
VanEck, ABD’de bir BNB ETF’si için başvuruda bulunduCopy link to section
31 Mart 2025’te, önde gelen yatırım firması VanEck, Delaware’de önerilen bir BNB borsa yatırım fonu için bir güven kuruluşu kurmak üzere başvuruda bulundu.
Onaylanırsa bu, ABD merkezli ilk BNB ETF’si olacak ve yatırımcıların Binance Coin’e doğrudan sahip olmadan erişim sağlamalarına olanak tanıyacak, potansiyel olarak kurumsal parayı çekecek ve benimsenmeyi artıracak.
Özellikle VanEck’in Bitcoin ve Ethereum ETF’lerindeki geçmiş performansı, bu hamleye ağırlık katıyor ve BNB’nin ana akım cazibesi için önemli bir adım olarak işaret ediyor.
Binance Coin fiyatı teknik analiziCopy link to section
BNB’deki olumlu haberlere rağmen, BNB’nin fiyatı bazılarının beklediği gibi yükselmedi.
Teknik sinyaller temkinli bir tablo çiziyor. Aroon göstergesi %92,86’lık Aşağı çizgisinin %35,71’lik Yukarı çizgisini çok geride bırakarak düşüş eğilimi gösteriyor.
Azalan Muhteşem Osilatör ve düşen Para Akışı Endeksi gibi diğer ölçütler, momentumun ve satın alma ilgisinin zayıfladığını, aşağı yönlü baskının devam etmesi durumunda 575,3 dolara veya hatta 532,6 dolara doğru olası düşüşlere işaret ediyor.
Piyasa hissiyatı da yardımcı olmuyor. Santiment’ten gelen veriler, talebi aşağı çekebilecek karamsarlığı yansıtan düşüş eğilimli bir Ağırlıklı Duygu puanı gösteriyor.
Piyasa mekaniklerinin ötesinde, Binance Charity’nin son dönemdeki eylemleri BNB’nin hikayesine insani bir bakış açısı katıyor.
Binance’in kurucu ortağı CZ’nin desteklediği yardım kuruluşu, Myanmar ve Tayland’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından etkilenen kullanıcılara 1,5 milyon dolarlık BNB kuponu sözü verdi.
Myanmar ve Tayland da dahil olmak üzere çevre bölgeleri vuran yıkıcı depreme yanıt olarak, Binance kurucu ortağı CZ’nin desteğiyle #binance Charity, Myanmar’daki trajediden etkilenen kullanıcılara 1,5 milyon ABD doları tutarında BNB token kuponu dağıtmak için ortak bir bağış başlatacak.
Bu hamle, BNB’nin gerçek dünyadaki faydasını gözler önüne seriyor ve Binance’i sosyal sorumluluk sahibi bir oyuncu olarak göstererek, yeni destekçiler kazanma ve token’ın itibarını artırma potansiyeli taşıyor.
BNB fiyat tahminiCopy link to section
BNB, Trump’ın gümrük vergilerinin tetiklediği piyasa çalkantılarına rağmen dayanıklılık göstererek, diğer kripto para birimlerinin zorluk çektiği bir dönemde toparlanmayı başardı.
VanEck’in ETF başvurusu, BNB’nin statüsünü artırabilecek potansiyel bir katalizör sunuyor, ancak teknik göstergeler dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
Ayı piyasası göstergeleri ve olumsuz duygular, piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda 575 dolar veya altına doğru bir düşüşün yaşanabileceğini gösteriyor.
Öte yandan, bir ETF onayı bir yükselişi ateşleyebilir ve yeni yatırımcıların gelmesiyle BNB’yi 637 veya 728 dolara taşıyabilir.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.