ABD, zenginliğin giderek küçük bir seçkinci kitlenin elinde toplanmasıyla derinleşen bir ekonomik uçurumla karşı karşıyadır.

Dünya Eşitsizlik Veritabanı’na göre, Amerikalıların en zengin %10’u artık ülkenin toplam servetinin %71,2’sini kontrol ediyor. Bu, küresel olarak görülen en yüksek servet eşitsizliği seviyelerinden biri.

Bu artan eşitsizlik, özellikle zenginleri büyük ölçüde kayıran son Cumhuriyetçi bütçe teklifleri ışığında, ülkenin vergi politikaları ve sosyal harcamalar konusunda yeniden tartışmaları ateşledi.

ABD’de servet eşitsizliği uzun zamandır endişe kaynağı, ancak uzmanlar mevcut eğilimlerin milyonlarca işçi sınıfı Amerikalıyı yoksulluk döngüsüne sokabileceği konusunda uyarıyor.

Cumhuriyetçi Partili Senato ve Temsilciler Meclisi bütçe taslaklarını uzlaştırmaya çalışırken, ekonomistler ve politika savunucuları, en zengin kişilere ve şirketlere milyarlarca dolarlık vergi indirimi sağlarken kritik sosyal hizmetlere ayrılan fonları azaltan hükümler konusunda endişelerini dile getiriyor.

Şeylerin değişen doğası ve artan boşluk

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Emek ve servet dağılımı konusunda uzmanlaşmış bir ekonomist olan Dr. Sarah Thompson, önerilen kesintileri eleştirerek şunları söyledi:

“Bütçe, düşük gelirli Amerikalılar için temel güvenlik ağlarını ortadan kaldırırken, en zenginlere 10 milyar dolarlık yeni vergi indirimi sunuyor. Bu yaklaşım yalnızca servet uçurumunu daha da kötüleştirecek ve ekonomik hareketliliği aşındıracak.”

Statista tarafından derlenen verilere göre, Cumhuriyetçilerin son bütçe teklifi, 2017 Vergi Kesintileri ve İş Yasası’nın hükümlerinin genişletilmesini amaçlıyor.

Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, 2034 yılına kadar 3,6 trilyon dolarlık vergi indirimi sağlanacak.

Bunun 1,8 trilyon doları yıllık geliri 400 bin doların üzerinde olan kişilere doğrudan aktarılacak, 900 milyar doları ise vergi indirimi şeklinde işletmelere tahsis edilecek.

Bu vergi indirimleri sosyal harcamalarda yapılacak kapsamlı kesintilerle telafi edilecektir.

Medicaid’de 880 milyar dolara kadar kesintiler yaşanabilir, Ek Gıda Yardım Programı’nda (SNAP) 230 milyar dolarlık kesintiler görülebilir ve federal öğrenci kredisi sübvansiyonlarında 330 milyar dolarlık kesinti yapılabilir.

Politika analisti John Kelly, bu rakamların insan maliyetini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bunlar sadece bütçe kalemleri değil; milyonlarca Amerikalı için sağlık hizmetini, gıdayı ve eğitimi temsil ediyor.”

Küresel açıdan bakıldığında ABD, en eşitsiz gelişmiş ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Buna karşılık Avrupa Birliği’nde en zengin yüzde 10’luk kesim, toplam servetin yüzde 59,3’ünü elinde tutuyor.

Macaristan, %67,1 ile AB içinde en yüksek sırada yer alırken, en adil servet dağılımına sahip ülke %45,4 ile Hollanda’dır.

AB dışında, İzlanda ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler de daha iyi durumda; en üstteki %10’luk servet payı %56,5-56,7 civarında seyrediyor.

Kuzey Amerika’nın tamamı artık Sahra Altı Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde görülenlere benzer eşitsizlik seviyelerini yansıtıyor.

Sosyo-politik ekonomist Dr. Emily Rojas, “Bu tür aşırı eşitsizlikler, özellikle ele alınmazsa, toplumsal uyumu ve ekonomik istikrarı baltalama riski taşıyor” uyarısında bulunuyor.

Bütçe görüşmeleri sürerken, Amerika’da servetin giderek yoğunlaşması, kapsamlı vergi reformu ve ekonomik adalet çağrılarını alevlendirdi.

Çıplak gerçek şu ki, en zengin %10’luk kesim artık ülke servetinin %70’inden fazlasını kontrol ediyor ve bu durum acil politika dikkati gerektiriyor.

Bu eğilimin tersine çevrilebilir olup olmadığı, daha adil bir ekonomik gelecek için verilen mücadelede temel bir soru olmaya devam ediyor.