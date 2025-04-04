BP’nin Yönetim Kurulu Başkanı Helge Lund’un istifa etmesi, şirketin yeşil enerji alanında iddialı ancak sonuçsuz kalan girişiminin tanımladığı bir dönemin sonunu getirecek.

Petrol devi Cuma günü Lund’un “zamanı gelince” görevinden ayrılacağını duyurdu.

Duyuru, şirket içinde önemli değişiklikler yapılmasını isteyen ABD’li aktivist yatırım fonu Elliott Advisors’ın artan baskısının ardından geldi.

BP, Lund’un da desteklediği daha önce kabul ettiği yeşil enerji planlarını küçülttü.

Norveçli iş adamı Lund, BP’nin 2020’de aldığı, 2030 yılına kadar fosil yakıt üretimini yüzde 40 oranında azaltma ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına odaklanan “entegre bir enerji şirketine” dönüşme kararını destekledi.

Ayrıca 2020 yılında Bernard Looney’nin CEO olarak atanmasına da nezaret etti.

Looney, şirketin düşük karbon stratejisine öncülük etti ancak daha sonra BP içindeki karışıklığa katkıda bulunan genç çalışanlarla olan beyan edilmemiş ilişkileri nedeniyle şirketten ayrıldı.

Lund Cuma günü yaptığı açıklamada, “Stratejimizi temelden sıfırladıktan sonra, BP’nin şimdiki odak noktası stratejiyi hızla uygulamaya koymak, performansı iyileştirmek ve hissedar değerini büyütmektir” dedi.

Şimdi halefimi bulma sürecini başlatmanın ve düzenli ve sorunsuz bir devir teslimi sağlamanın doğru zamanı.

Aktivist baskısı: Elliott petrolün geri dönmesini istiyor

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İstifa, BP’de yüzde 5 hisseye sahip olan Elliott Advisors’ın yoğun baskısının ardından geldi.

Yatırım fonu, petrol devinin stratejisinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, bunun aciliyet ve hırs içermediğini savundu.

Elliott’un Lund’u görevden almak için hissedar oylaması hazırlığında olduğu bildirildi.

BP, ilk olarak 2020 yılında petrol ve gazdan uzaklaşma niyetini açıklamış, 2030 yılına kadar yeşil enerji yatırımlarını on kat artırmayı, fosil yakıt üretimini ise yüzde 40 azaltmayı, yeni şirketlerde arama faaliyetlerini durdurmayı önermişti.

Lund o dönem, “Aldığımız kararların ve bugün ortaya koyduğumuz stratejinin BP, hissedarlarımız ve daha geniş toplum için doğru olduğundan eminiz” demişti.

Ancak, artan petrol talebine odaklanmaya devam eden BP’nin rakipleri, şirketi geride bıraktı. Sonuç olarak, BP hisseleri düşük performans gösterdi ve bu da şirketin 2020 stratejisinin önemli kısımlarını terk etmesine neden oldu.

BP, Şubat ayında düzenlenen sermaye piyasaları gününde, yeşil taahhütlerinin çoğundan vazgeçerek fosil yakıt üretiminde yıllık artışı süresiz olarak artırma taahhüdünde bulunarak, şirketin temel faaliyet alanına geri döndüğünü açıkça işaret etti.

BP’nin bundan sonraki adımı ne olacak?

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Panmure Liberum’da petrol ve gaz analisti olan Ashley Kelty, “Aktivist yatırımcı Elliott’un BP’de büyük bir pozisyon oluşturması ve değişim için ajitasyon yapmaya başlamasının ardından bu pek de şaşırtıcı değil. [Elliot] Lund’u zorla dışarı attırmak için hissedar oyu almaya çalışıyordu, bu yüzden itilmeden önce atlıyor gibi görünüyor.” yorumunu yaptı.

Kelty, Elliott’un daha fazla aksiyon alacağını öngörüyor ve hedge fonunun “şimdi dikkatini CEO Murray Auchinloss’a vereceğini – BP’yi yeşil enerjiden uzaklaştırma girişiminin yarım yamalak göründüğünü ve Elliott’un stratejide uygun bir sıfırlama yapabilecek yeni bir CEO isteyeceğini” öne sürüyor.

Halefiyet süreci, BP’nin kıdemli bağımsız direktörü sıfatıyla Aviva CEO’su Dame Amanda Blanc tarafından yönetiliyor.

The Telegraph’ın haberine göre BP sözcüsü, başarılı adayın yönetim kuruluna katılacağını ve Lund’un büyük ihtimalle 2026 yılında görevinden ayrılmasından önce sorunsuz bir geçiş süreci geçirmesini sağlamak için onunla iş birliği yapacağını belirtti.

Lund, “Yönetim kurulu ve ben, Murray ve ekibini desteklemeye ve BP’nin yakın zamanda yayınladığımız sermaye piyasaları güncellemesinde ortaya koyduğumuz stratejik ve finansal hedeflere ulaşmasını denetlemeye kararlıyız” diye vurguladı.

Amanda Hanım, “Yönetim kuruluna liderlik edebilecek ve yönetimin sıfırlama stratejisini güvenli bir şekilde yürütmesini sağlayabilecek güvenilirliğe ve ilgili deneyime sahip başkan adaylarını belirlemek için kapsamlı bir arama başlatıyoruz” diye ekledi.