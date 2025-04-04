Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta başında Çin mallarına uyguladığı son vergilere paralel olarak, Amerikan ithalatına %34 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Tarifelerin 10 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada Washington’un kararını kınadı ve bu kararın küresel ticaret sisteminin istikrarına yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

Bakanlık, “Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık eylemidir” diyerek ABD’yi tarifeleri “derhal” kaldırmaya ve bunun yerine anlaşmazlıkları “adil ve eşit diyalog” yoluyla çözmeye çağırdı.

Bakanlık, gümrük vergisi duyurusunun yanı sıra 11 ABD şirketini “güvenilmez kuruluşlar” listesine ekledi; bu tanımlama, söz konusu şirketlerin Çin’de iş yapmasını veya Çinli firmalarla ortaklık kurmasını fiilen yasaklıyor.

Pekin ayrıca elektrikli araçlar, yarı iletkenler ve askeri teçhizat üretiminde kritik öneme sahip bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Çin Gümrük Kurumu ayrıca, belirli ABD tarım ihracatçılarından tavuk ithalatını askıya alacağını duyurdu ancak hangi şirket veya tesislerin etkileneceğini belirtmedi.

Karşılıklı %34’lük gümrük vergisi hamlesi, ticaret ilişkilerinde keskin bir bozulmaya işaret ediyor ve uzun süreli bir misilleme gerginliğinin yeniden yaşanabileceği korkularını yeniden canlandırıyor.

Bu gelişen bir hikaye.