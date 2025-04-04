Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, ülkenin kripto para çerçevesini ve blok zinciri ekosistemini şekillendirmeye yardımcı olmak için Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı (NIU) ile ortaklık kurdu.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Japarov, 3 Nisan’da hükümetin Zhao ile blockchain teknolojisi, sanal varlık düzenlemesi ve dijital altyapı konusunda rehberlik sağlamak üzere bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Anlaşmaya göre Zhao, NIU’ya kripto yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitim programları aracılığıyla yerel yeteneklerin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapacak.

Zhao, ortaklığı “son derece anlamlı” olarak nitelendirerek, halihazırda hem “resmi hem de gayriresmi” olarak birçok hükümete kripto düzenlemelerinin nasıl oluşturulacağı ve hükümet verimliliğini artırmak için blockchain çözümlerinin nasıl hayata geçirileceği konusunda danışmanlık yaptığını belirterek, blockchain’in sadece ticaretin çok ötesinde kullanım alanlarına sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Zhaparov, muhtıranın ulusal dijital yeteneklerin geliştirilmesi yönünde “önemli bir adım” teşkil ettiğini söyledi.

“Mutabakatın imzalanması, ülkede dijital teknolojilerin ve blok zinciri ekosisteminin geliştirilmesi için yeni ufuklar açıyor […] bu tür girişimler, ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve sanal varlıkların güvenliği için hayati önem taşıyor ve sonuçta işletmeler ve toplumun tamamı için yeni fırsatlar yaratıyor” diye ekledi.

Kırgızistan, dijital inovasyonda bölgesel bir merkez olmayı hedefliyor ve hükümet bu iş birliğini, teknoloji altyapısını güçlendirme ve yabancı yatırımı artırma yolunda önemli bir adım olarak görüyor.

Henüz keşfedilmemiş hidroelektrik enerji kaynakları bakımından zengin olan ülke, aynı zamanda kripto madenciliği faaliyetleri için de güçlü bir aday olarak görülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, Kırgızistan’ın hidroelektrik potansiyelinin yalnızca yüzde 10’unun geliştirildiğini bildiriyor.

Aralık ayında Kırgızistan Parlamentosu, ülkenin planlanan CBDC’si olan dijital som için bir yasa tasarısını destekledi. Prototip testi 2025’in başlarında, dağıtım kararı ise 2026’nın sonlarında bekleniyor.

Artık CEO değilim

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Zhao’nun kamuoyuna açık rolü, Binance’deki görevi sırasında kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de dört ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından birkaç ay sonra geliyor.

Serbest bırakıldıktan sonra yöneticilik pozisyonlarından bir adım geri çekildi ve bunun yerine sahne arkasında yeni fırsatları keşfetmeyi tercih etti.

Örneğin, Binance Labs’ı, yatırım odağını kripto paraların ötesine, yapay zeka ve biyoteknolojiyi de kapsayacak şekilde genişleten bir aile ofisi olan YZi Labs olarak yeniden markaladı.

YZi Labs, zincir içi kimlik doğrulamasını ve token dağıtımını iyileştirmeyi amaçlayan bir platform olan Sign için halihazırda 16 milyon dolarlık bir finansman turuna öncülük etti.

Zhao ayrıca, oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri sunan kar amacı gütmeyen bir eğitim girişimi olan Giggle Academy’yi kurdu.

Ancak bu, Binance kurucusunun kripto rehberliği için çağrılmasının ilk seferi değildi.

Bu yılın başlarında Malezya Başbakanı Enver İbrahim’le bir araya geldi.

Ayrıca BAE ve Butan’dan yetkililerle de görüşmeler yaptı ancak bu görüşmelerin detayları henüz netlik kazanmadı.

Invezz’in daha önce bildirdiği gibi, Zhao, YZi Labs’tan aldığı yatırımın ardından bu yılın Şubat ayında kripto-yapay zeka girişimi Vana’ya danışman olarak katılmıştı.