Kripto özeti: ETH ve XRP, Michael Saylor’ın Bitcoin’in dayanıklılık sunduğunu söylemesiyle yükseliyor

Kripto para piyasası, 4 Nisan 2025’te Bitcoin’in (BTC) hisse senetleri ve altının genel düşüşüne rağmen toparlanmasıyla önemli bir dayanıklılık gösterdi.

Ethereum (ETH) ve XRP de, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta başında yaptığı şok edici açıklamanın ardından artan gümrük vergisi gerginliği nedeniyle küresel makroekonomik baskılara rağmen değer kazandı.

Michael Saylor Bitcoin hakkında

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Çin’in misilleme niteliğindeki tarifelerine kripto topluluğunun olumlu tepki vermesiyle birlikte, önde gelen Bitcoin savunucusu ve Strategy’nin (eski adıyla MicroStrategy) kurucu ortağı Michael Saylor, dijital varlığın önemli bir direnç gösterdiğini belirterek BTC için yükseliş tahminini sürdürdü.

“Bugünkü piyasanın tarifelere tepkisi bir hatırlatmadır: enflasyon buzdağının sadece görünen kısmıdır. Sermaye, vergiler, düzenlemeler, rekabet, eskime ve öngörülemeyen olaylar nedeniyle seyrelmeyle karşı karşıyadır. Bitcoin, gizli risklerle dolu bir dünyada dayanıklılık sunar,” diye belirtti.

Bu yorumlar, BTC fiyatının 80 bin doların üzerinde tutunduğu ve hisse senetlerinin düşmesine rağmen 83 bin doların üzerine çıktığı bir dönemde geldi.

James Seyffart, Bitcoin’in ekonomik belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak çekiciliğini vurgulayarak, bu kripto paranın gün içinde altından daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

“Bitcoin’in dayanıklılığı beni gerçekten biraz şok etti,”diye yazdı X’te. “Bu tür daha geniş riskli varlık piyasa satışlarında 80.000 doların üzerinde kalacağını tahmin edemezdim… Cehennem — Altın bile düştü?”

Piyasa duyarlılığı odak noktası olmaya devam ederken, Santiment, X’te Bitcoin’in dayanıklılığının yatırımcıların yükselişe geçmesine hazır olduğunu belirtti.

Altcoin’ler kazanç görüyor

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Küresel kripto para piyasası değeri, son 24 saatte %2,57 artarak 2,69 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin %62’lik hakimiyetini korurken, Ethereum %8’e gerilerken, genel görünüm birçok altcoinin yeşil renkte işlem görmesiyle devam etti.

İlk 10 kripto paranın tamamı %3 ile %8 arasında değer kazanırken, Dogecoin 24 saatlik zaman diliminde en fazla oynaklığı gördü.

XRP, Solana, BNB, Cardano ve Tron da bu iyimserlikten yararlanmaya çalışan kripto paralar arasındaydı.

Son günlerde balinaların etkisiyle bir miktar alım baskısı gören Ethereum, aynı zamanda kritik 2 bin dolar seviyesine sıçramayı hedefliyor.

Beklenen Pectra yükseltmesinin 7 Mayıs’ta gerçekleşeceği haberi yatırımcılarda iyimserliğe yol açtı.

En çok kazananlar ve kaybedenler

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Cosmos (ATOM), Pendle (PENDLE) ve Sonic (S) son 24 saatte %10 ile %14 arasında artışla en çok kazandıran kripto paralar oldu.

Bu arada günün en çok kaybedenleri arasında Toncoin (TON), Pi Network (PI) ve DeXe (DEXE) yer aldı.

Altcoin’ler %5 ile %4 arasında düşüş yaşadı. BTC yükseldikçe düşen kripto paraların çoğu son haftalarda toparlandı ve kar alımları dikkat çekici olmaya devam ediyor.