Çin Maliye Bakanlığı Cuma günü, 10 Nisan’dan itibaren tüm ABD ithalatına %34 oranında gümrük vergisi uygulanacağını doğruladı.

Karar, Trump’ın daha önce Çin mallarına %34 oranında gümrük vergisi koyma kararına doğrudan bir yanıt niteliğinde olup, bu karar karşılıklı ticaret anlaşmaları için daha geniş çaplı bir girişimin parçasıydı.

Çin hükümeti resmi açıklamasında, Washington’ı “tek taraflı önlemlerini” terk etmeye ve anlaşmazlığı çözmek için saygılı bir diyaloğa girmeye çağırdı.

Duyuru küresel piyasalarda şok etkisi yarattı.

Analistler, kripto para piyasasının merkezi olmayan bir yapıya sahip olmasına rağmen dalgalanma etkilerinin kripto para piyasasına kadar ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Kısa bir süreliğine 84.000 dolara yükselen Bitcoin (BTC), haberin ardından genel piyasa kaygısını yansıtarak sert bir şekilde 82.000 doların altına düştü.

Kripto para piyasası, Trump’ın bu hafta başında yaptığı gümrük vergisi duyurusunun ardından zaten baskı altındaydı ve Çin’in hamlesi düşüş eğilimini daha da derinleştirdi.

Kripto piyasası oynaklığa hazırlanıyor

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Başlangıçtaki düşüşe rağmen bazı analistler, kripto para piyasasının geleneksel finans piyasalarındaki kadar derin kayıplar yaşamayabileceğini düşünüyor.

Kripto stratejisti Kevin Capital’e göre Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıklar, S&P 500 gibi endekslerle temsil edilen geleneksel sektörlerin aksine, tarifelerden yalnızca dolaylı olarak etkileniyor.

Capital, kripto paralara yönelik mevcut yatırımcı güveninin para politikası beklentileri tarafından desteklendiğine dikkat çekti.

Piyasalar bu yıl ABD Merkez Bankası’nın beş olası faiz indirimini fiyatlarken, likidite desteğinin ticaret gerginlikleri gibi makroekonomik şokları telafi edebileceği umuluyor.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın agresif faiz indirimi fikrini reddetmesi durumunda iyimserliğin hızla kaybolabileceği konusunda da uyardı.

Capital, “Powell genişlemeye kapıyı kapatırsa, kripto paralar sonunda borsadaki sert düşüşleri yansıtabilir” dedi.

“Ancak gevşemeyi desteklerse gözler önümüzdeki hafta açıklanacak TÜFE verilerine çevrilecek.”

Küresel piyasalar S&P 500’ün düşüşüyle sarsıldı

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Geleneksel finans piyasaları zaten darbe aldı. S&P 500, Çin’in duyurusunun ardından ticaretin açılmasıyla piyasa değerinde 1,5 trilyon dolardan fazla kayıp yaşadı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması ve Nasdaq’a bağlı vadeli işlemler de küresel ekonominin resesyona doğru gittiği yönündeki korkuları yansıtarak sert düşüşler kaydetti.

Bu arada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde AB’nin karşı önlemler almaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Bu durum, küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği daha da artırıyor ve önümüzdeki günlerde hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında oynaklığı artırabilir.

İlginç bir şekilde Bitcoin, beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verilerinin ardından günün ilerleyen saatlerinde hafifçe toparlandı ve bu durum, kripto para piyasalarının şu anda jeopolitik gerginliklerden ziyade para politikası ipuçlarına daha duyarlı olduğu teorisini destekledi.