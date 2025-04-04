Nike hisseleri Cuma günü %5’lik bir artışla piyasa trendine neden karşı çıkıyor?

Nike hisseleri, Cuma günü Başkan Donald Trump’ın Vietnam ile yakın zamanda açıklanan gümrük vergilerini düşürmek için olası bir anlaşmaya varılabileceğini önermesinin ardından toparlandı.

Hisse senedi sabahın geç saatlerinde yaklaşık %5 arttı. Nike hissesi yıl başından bu yana yaklaşık %20 düştü.

Nike hisselerinin Perşembe günü Trump’ın Vietnam’dan ithalata %46 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından düşmesinin ardından toparlanma yaşandı.

Önümüzdeki hafta yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergiler, Güneydoğu Asya ülkesiyle derin üretim bağları olan şirketler için endişelere yol açtı.

Ayakkabı üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini Vietnam’da üreten Nike, en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

Trump, müzakerelerin devam ettiğini söylüyor

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Başkan, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Vietnam’ın iktidardaki Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile “çok verimli bir görüşme” yaptığını söyleyerek bu endişelerin bir kısmını gidermiş gibi görünüyor.

Trump, “Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile çok verimli bir görüşme yaptım. Bana, Vietnam’ın ABD ile bir anlaşmaya varabilirse gümrük vergilerini SIFIRA indirmek istediğini söyledi.” diye yazdı.

“Ülkemiz adına kendisine teşekkür ettim ve yakın gelecekte bir görüşme yapmayı sabırsızlıkla beklediğimi söyledim” diye ekledi.

Trump’ın açıklamaları, yüzde 46’lık gümrük vergisinin etkisini yumuşatabilecek olası müzakerelerin kapısını araladı.

Her ne kadar resmi bir anlaşma duyurulmamış olsa da, iletişimin tonu her iki tarafın da bir uzlaşma arayışına girebileceğini gösteriyor.

Peki bu durum Nike için neden iyi bir haber?

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Nike, Başkan Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri rejiminin şirketin zaten sorunlu olan görünümünü daha da zorlamasıyla büyük bir sorunla karşı karşıya.

Üretiminin yaklaşık yarısını Çin ve Vietnam’da gerçekleştiren ve bu miktarın yaklaşık %25’ini tek başına Vietnam’dan getiren spor ayakkabı ve spor giyim devi, ayrıca mevcut %20’lik Çin ithalatına %34’lük bir gümrük vergisi daha uygulayacak ve böylece fiili oran %54’e çıkacak.

Şirket, son rehberliğinde gümrük vergileriyle ilgili olumsuzlukları da hesaba katarak cari çeyrekte satışlarda çift haneli oranda düşüş öngörmüştü.

Bu tahminde Çin ve Meksika’dan gelen mallara uygulanacak vergilerin etkisi de yer alıyordu.

Genişletilen vergiler , geçen sonbaharda CEO olarak göreve gelen Elliott Hill’in liderliğinde markasını istikrara kavuşturmaya ve satış ivmesini yeniden canlandırmaya çalışan Nike için hassas bir zamanda geldi.

Uzun yıllardır şirkette yöneticilik yapan Hill, şirketi yeniden canlandırmaya çalışırken, şimdi de artan maliyet baskılarıyla karşı karşıya.

Vietnam ile olası bir müzakere, küresel ayakkabı devinin üzerindeki baskıyı bir nebze olsun hafifletebilir.



