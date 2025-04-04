Başkan Trump, bu hafta Çin’e %34 ve AB’ye %20 oranında gümrük vergisi de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye yüksek oranlarda yeni gümrük vergileri getireceğini duyurarak küresel finans piyasalarını altüst etti.

Citi analisti Paul Lejuez’e göre, tüm bu kaosun ortasında Trump’ın ticaret politikalarından gerçekten faydalanabilecek iki ABD merkezli perakendeci var: TJX ve Ross Stores.

Lejuez, yukarıda adı geçen iki perakende hissesinin de iyi performans göstererek yılı güçlü bir notla kapatmasını bekliyor.

İşte Citi analistinin TJX ve ROSS hakkında neden bu kadar iyimser olduğu ve bu iki perakendecinin 2025 yılında yatırımcılara neler sunacağı.

TJX Şirketleri A.Ş. (NYSE: TJX)

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TJX hisseleri geçtiğimiz ayda %10’un üzerinde artış gösterdi ancak Citi analisti indirimli perakendecinin önemli oranda yükseliş potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Paul Lejuez, müşterilerine gönderdiği bir araştırma notunda, “Gümrük vergilerinin piyasada önemli bir aksama yaratması ve düşük fiyatlı ürünlerin cazip fiyatlarla alıcılara sunulmasını önemli ölçüde artırması muhtemeldir” dedi.

Lejuez, bu hafta TJX hissesini “satın al” olarak yükseltti ve fiyat hedefini mevcut seviyelerden %12’lik bir artış potansiyeli gösteren 140 dolara yükseltti.

Citi analisti, raporunda perakendecinin güçlü tatil sezonuna değinerek, tüketicilerin yaklaşan durgunluk korkuları nedeniyle indirim mağazalarına yönelmesiyle ivmenin muhtemelen devam edeceğini söyledi.

Ayrıca, TJX hissesi şu anda %1,36’lık bir temettü getirisi ödüyor ve bu da özellikle 2025’in ikinci yarısında bir yavaşlama bekliyorsanız, mevcut seviyelerde sahip olmayı daha da cazip hale getiriyor.

Wall Street’in büyük kısmı, yazının yazıldığı sırada perakende hisseleri için analistlerin fikir birliği olan “aşırı ağırlık” notunun da kanıtladığı gibi, Paul Lejuez’in TJX Companies konusundaki iyimserliğini paylaşıyor.

Ross Mağazaları A.Ş. (NASDAQ: ROST)

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Citi, gümrük vergileri ve önümüzdeki aylarda olası bir ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle Ross hisselerine TJX Companies ile benzer nedenlerle olumlu bakıyor.

Ayrıca, Amerikan indirimli mağaza zinciri bu yıl yüzde 15’ten fazla değer kaybetti, bu da onu değerleme açısından da nispeten daha cazip hale getiriyor.

Bu hafta yayınladığı bir raporda, “Kısa vadede indirimli fiyatların savunmacı bir konumda olduğunu, ancak diğer perakendecilerin sıkıntıya girip mağazalarını kapatmasıyla uzun vadede büyümeye devam etmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyoruz” diye yazdı.

Paul Lejuez, tarifelerin genel tüketici ortamını zayıflatması durumunda perakendecilerin önünde artan zorlukların olduğunu ve mağaza kapanışlarına yol açabileceğini öngörüyor.

Araştırma notunda ROST hissesini de “satın al” olarak yükseltti ve fiyat hedefini mevcut seviyelerden %10’un üzerinde bir yükseliş potansiyeline işaret eden 146 dolara yükseltti.

TJX gibi, Dublin merkezli Ross Stores Inc de şu anda %1,23 oranında temettü getirisi ödüyor ve bu da onu pasif gelir için yeni bir kaynak oluşturmak isteyenler için cazip kılıyor.