ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ve diğer ülkelerden gelen misillemeler bu hafta ABD hisse senetlerinde büyük hasara yol açtı.

Yine de ünlü yatırımcı Jim Cramer, Yatırım Kulübü’ne verdiği son brifingde “yapılmış bir satış dalgası” olarak adlandırdığı durumun ortasında, borsada şu anda heyecan verici alım fırsatları olduğuna inanmaya devam ediyor.

Son dönemdeki geri çekilmede satın alınmasını önerdiği üç isim ise Home Depot, Nvidia ve Amazon.

Home Depot Inc (NYSE: HD)

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Cramer, ev geliştirme perakendecisi HD hisselerindeki düşüşün satın alınmasını öneriyor çünkü şirketin mallarının yarısından fazlasını Kuzey Amerika’dan tedarik ediyor.

Daha da önemlisi, eski hedge fon yöneticisi, Home Depot hissesinin faiz oranlarının düşmesinden faydalanacağını düşünüyor.

Şu anda ipotek faiz oranlarının son altı ayın en düşük seviyesinde olduğunu da belirtelim.

Jim Cramer’a göre, bu bağlamda “Home Depot satın alınmalı, hatta belki de agresif bir şekilde satın alınmalı.”

Konutlara yönelik birikmiş talebin HD hissesinin ilerlemesine de fayda sağlayabileceğini ekledi. Ayrıca, Home Depot hisselerine bağlı %2,56’lık temettü getirisi, mevcut seviyelerde sahip olmayı daha da heyecan verici hale getiriyor.

Wall Street, ev geliştirme perakendecisi konusunda Cramer ile aynı fikirde. Analistlerin HD’deki fikir birliği “aşırı ağırlık” derecesi, mevcut seviyelerden %25’ten fazla bir artış anlamına gelen 432$’lık ortalama bir hedefle geliyor.

Nvidia Şirketi (NASDAQ: NVDA)

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Çin, daha önce Amerikan mallarına misilleme niteliğinde gümrük vergileri koymuştu. Bu durum, dünyanın ikinci büyük ekonomisine önemli bir gelir kaynağı olan Nvidia’ya zarar verecek.

Yine de Jim Cramer, şirketin uzun vadeli potansiyeline, özellikle de yapay zeka destekli sanayi devrimindeki önemli rolüne inanmaya devam ettiği için NVDA hisselerinin zayıflık durumunda satın alınmasını öneriyor.

Cramer, Nvidia’nın son teknoloji yongalarının, yapay zeka alanındaki gelişmelerin merkezinde yer aldığını ve yapay zekayı tüm sektörlerde dönüştürücü bir güç olarak gördüğünü söylüyor.

Nvidia hissesine ilişkin görüşü de Wall Street’le aynı doğrultuda.

Analistler, sert satışlara rağmen AI hissesinin 173 dolara kadar yükseleceğini ve buradan itibaren yüzde 85’in üzerinde bir yükseliş potansiyeline sahip olacağını öngörüyor.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

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Amazon’un ABD pazarındaki ilk 10.000 satıcının neredeyse yarısı Çin’den.

E-ticaret devi, sattığı malların büyük bir kısmını da Pekin’den temin ediyor.

Yine de Mad Money sunucusu, satış dalgasının ardından Amazon hissesi konusunda iyimserliğini sürdürüyor; bunun bir nedeni de hissenin cazip bir değerlemeyle işlem görmesi.

AMZN şu anda yaklaşık 30 seviyesinde bir ileriye dönük fiyat-kazanç çarpanına gidiyor ki bu, 55’in üzerindeki tarihi ortalamasının önemli ölçüde altında.

Jim Cramer, ayrıca çokuluslu şirketin güçlü bir iş modeli ve çeşitlendirilmiş gelir akışlarına sahip olduğunu, bu sayede ekonomik zorluklara karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

Cramer’ın AMZN hisselerine ilişkin görüşü, listedeki diğer isimler gibi Wall Street analistleriyle de aynı doğrultuda.

Teknoloji hissesinin ortalama hedef fiyatı şu anda 267 dolar civarında seyrediyor ve bu da buradan itibaren yaklaşık %60’lık bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.