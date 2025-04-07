Borsa satışlarının etkisiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle küresel tahvil getirileri düştü

Dünya genelindeki tahvil piyasaları, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın son gümrük vergisi duyurusunun ardından küresel hisse senetlerinde yaşanan sert satış dalgasının etkisiyle yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmesiyle yükselişe geçti.

Küresel ekonomide olası bir yavaşlamaya ilişkin korkular ve artan piyasa belirsizliği, büyük ekonomilerde devlet tahvili getirilerinde sert düşüşlere yol açtı.

Avrupa’da, avro bölgesinin referansı olarak kabul edilen Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi geçen Çarşamba günü yüzde 2,72’den Pazartesi öğleden sonra yüzde 2,59’a geriledi.

Daha birkaç hafta önce, piyasalar Avrupa’nın en büyük ekonomisi için mali harcama planlarındaki artışı fiyatlandırırken, getiriler %2,9’un üzerine çıkmıştı.

Tahvil getirileri fiyatlara ters yönde hareket ettiğinden, düşen getiriler daha güvenli devlet tahvillerine olan talebin arttığına işaret ediyor.

Atlantik’in diğer yakasında ise ABD tahvil piyasaları yatırımcıların kaygılarını yansıtıyor.

2 yıllık Hazine tahvili getirisi Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyesi olan yaklaşık %3,58’e geriledi.

Bu arada, referans 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, son olarak Ekim 2024’te bulunduğu kritik %4 seviyesinin hemen altında seyrederek, sürekli temkinli olunması gerektiğinin sinyalini verdi.

Asya piyasaları bu eğilimi yansıttı

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Deutsche Bank ekonomistlerine göre, Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi pazartesi günü üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1998’den bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Yatırımcılar, agresif gümrük tarifeleri politikalarının olası sonuçları, belirsiz küresel büyüme beklentileri ve merkez bankalarının parasal stratejilerini nasıl ayarlayabilecekleri ile boğuşuyor.

Rabobank analistleri, Trump’ın gümrük vergileri önlemlerinin geri alınmasının piyasa gerginliğini geçici olarak azaltabileceğini ancak yatırımcı güvenini tam anlamıyla geri getirmeyebileceğini belirtti.

Rabobank analistleri CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bund mitingi bölge genelindeki sıkılaşan mali koşulların gevşemesini sağlıyor” dedi.

Mevcut politikaların öngörülemezliğinin, kısa vadeli politika değişikliklerinden bağımsız olarak, piyasa duyarlılığı ve risk iştahı üzerinde önemli bir baskı oluşturmaya devam ettiğini de sözlerine eklediler.

Durgunluk risklerine ilişkin endişeler artarken, tahvillere olan akın, yatırımcıların artan oynaklıktan korunma arayışında olduğu küresel finans piyasalarının kırılgan durumunu vurguluyor.