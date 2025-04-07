Brezilya’nın Ibovespa vadeli işlemleri, ABD’deki artan ticaret gerginlikleri nedeniyle yaklaşık %2 düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlı gümrük vergileri politikaları nedeniyle Brezilya finans piyasaları ciddi çalkantılar yaşıyor.

Yerel medya kuruluşu InfoMoney’e göre, pazartesi günü erken saatlerde yapılan işlemlerde Ibovespa Vadeli İşlemleri’nin önemli ölçüde düştüğü ve bunun küresel piyasalarda karamsarlığın hakim olduğu daha geniş bir eğilimi yansıttığı ortaya çıktı.

Yatırımcılar, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha erken, muhtemelen Mayıs ayı gibi erken bir tarihte düşürebileceğini umuyor.

Chart by Trading Economics

ABD ticaret politikası bilmecesi

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Brezilya saatiyle 09:05’te Ibovespa Vadeli İşlemler endeksi %1,18 düşüşle 126.020 puana geriledi.

Brezilya piyasalarındaki düşüş, ABD Başkanı Trump’ın ABD’deki ticaret dengesizliklerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan açıklamalarıyla yakından bağlantılı.

Başkan Trump’ın piyasa performansına ilişkin endişeleri önemsemeyerek, bunları “ilaç” ihtiyacına benzetmesi, uzun süreli bir ticaret savaşı korkusunu artırdı ve büyük küresel güçler arasındaki hem diplomatik hem de ekonomik ilişkilerde gerginliğe yol açtı.

Vadeli işlem piyasaları bu tedirginliği yansıtarak, yıl içerisinde ABD faiz oranlarında yaklaşık beş kez 25 baz puanlık indirim olasılığını fiyatladı.

Bunun ilk sonucu, çözülemeyen ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklanan ekonomik belirsizlik korkularının artmasıyla yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmesiyle Hazine tahvil getirilerinde keskin bir düşüş yaşandı.

Para birimi etkileri: doların artışı

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Değişen finansal manzara ışığında Brezilya reali, ABD doları karşısında değer kaybetti ve hem alım hem de satımda %0,85 artışla 5,883 R$’a çıktı.

B3’te ise birinci vadeli dolar vadeli işlem sözleşmesi %0,48 artışla 5.912 puana çıktı.

Dolardaki artış, küresel yatırımcılar arasında riskten kaçınma eğiliminin arttığını gösteriyor. Ticaret savaşı endişeleri piyasa dinamiklerini etkiliyor.

Brezilya için sonuçları ciddidir. Daha güçlü bir para birimi ithal malların maliyetini artırabilir, tüketici fiyatları ve enflasyon oranları üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Brezilya ekonomisi bu sorunlarla boğuşurken, yetkililerin dış şoklara karşı istikrarı sürdürmeye öncelik vermesi gerekiyor.

Asya-Pasifik piyasaları da bu eğilimi izliyor

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Brezilya devam eden zorluklarla boğuşurken, Asya-Pasifik piyasaları da küresel ticaret savaşına ilişkin artan endişelerin yansıması olarak kayıplar yaşadı.

Bu hareketler, yatırımcıların devam eden ticaret görüşmeleri ve artan ekonomik belirsizlik ortamında büyüme beklentilerini yeniden değerlendirerek temkinli davrandıklarını gösteriyor.

Ticaret gerginlikleri ve politika değişimlerinin küresel ekonomik ortamı yeniden şekillendirdiği bir ortamda, Brezilya kendini kritik bir anda buluyor.

Ibovespa Vadeli İşlemlerindeki sert düşüş ve ABD dolarının güçlenmesi, küresel piyasaların birbirine bağlı yapısını ve ABD politikasının Brezilya ekonomisi üzerindeki doğrudan etkisini vurguluyor.

Bu arka plan göz önüne alındığında, Brezilyalı politikacıların ve iş dünyasının liderlerinin giderek karmaşıklaşan ekonomik ortamda yol alırken bu gelişmeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.