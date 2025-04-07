Pazartesi günü Dalal Caddesi’nde dramatik bir kan gölü yaşandı; BSE Sensex ve Nifty 50 endeksleri yaklaşık %5 oranında düşerek 9 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Bu sert düşüş, artan küresel baskıyı yansıtıyor. Volatilite Endeksi %50’nin üzerinde artış göstererek yatırımcılar arasında artan korkuya işaret ediyor.

Tüm sektörel endeksler kırmızıya dönerken, küçük ve orta ölçekli hisse senetleri daha da büyük kayıplar yaşadı, küçük ölçekli hisse senetleri %7 düştü.

Teknoloji ve metal hisseleri satışlardan en çok etkilenen hisseler oldu; Nifty BT Endeksi %6, Nifty Metal Endeksi ise %7 düştü.

Piyasalardaki çalkantı, Cuma günü Wall Street’te yaşanan büyük satış dalgasının ardından geldi ve bu durum Asya piyasalarında zorlu bir haftanın habercisi oldu.

Çin’in misilleme tarifeleriyle küresel ticaret gerginliği tırmanıyor

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Hindistan piyasalarındaki kaos, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda yaptığı açıklamada “Kurtuluş Günü” olarak adlandırılan agresif gümrük tarifeleri politikalarının tetiklediği daha geniş çaplı küresel satış dalgasının bir parçası.

Trump, bu tarifelerin ABD’ye “büyük bir müzakere gücü” sağladığını iddia etti ancak gelen tepkiler olumlu olmaktan uzaktı.

Çin’in tüm ABD ürünlerine %34 oranında gümrük vergisi koyması, küresel bir ticaret savaşı korkusunu artırdı.

Bunun olumsuz etkileri hemen görüldü ve Japonya’nın Nikkei 225 ve Topix endeksleri %7 düştü, devre kesiciler nedeniyle işlemler durduruldu ve vadeli işlemler askıya alındı.

ABD vadeli işlemleri 1.500 puana kadar gerilerken, satışlar varlık sınıfları genelinde devam etti; ham petrol fiyatları varil başına 60 doların altına gerilerken, altın Cuma günü yaklaşık yüzde 3 düşüşle 3.037,79 dolara geriledi.

Wall Street düşüşe öncülük etti, S&P 500 11 aylık düşük seviyeye geriledi ve iki seansta piyasa değerinden 5,4 trilyon dolar sildi.

Endeks, Mart 2020’den bu yana en kötü günlük düşüşü kaydederek yüzde 6 düştü; Tesla, Nvidia ve Apple gibi teknoloji devleri ise çift haneli veya önemli düşüşler yaşadı.

Nasdaq 100 endeksi resmen ayı piyasası bölgesine girdi ve Cuma günkü çöküşün Pazartesi günü Asyalı emsallerini korkutacağı yönündeki endişeleri artırdı.

Piyasalardaki yaygın çöküş, Trump’ın gümrük vergisi stratejisinin dalga etkilerini vurguluyor ve yatırımcıları daha fazla oynaklığa hazırlıyor.

Hindistan belirsizlik ortamında taviz arıyor

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Çin misilleme yolunu tercih ederken, Hindistan ve diğer ülkeler daha uzlaşmacı bir yaklaşım sergiliyor.

Reuters’a göre Japonya, Meksika, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkeler, karşı gümrük vergileri koymak yerine ABD’den tavizler talep ediyor.

Vietnam ve Kamboçya daha düşük tarifeler veya gecikmeler için müzakere ederken, İngiltere daha kapsamlı bir ekonomik anlaşma peşinde.

Bu diplomatik strateji, Trump’ın politikalarının etkisini azaltmaya yönelik bir çabayı yansıtıyor ancak küresel ticarete ilişkin belirsizlik, yerli yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Kazanç sezonuna geri sayım başlarken, piyasa gözlemcileri bu gerginliklerin Hindistan’ın ekonomik görünümünü nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor ve ufukta uzun süreli bir oynaklık potansiyeli görünüyor.

Hindistan piyasasının tepkisi, küresel finansların birbirine bağlılığını vurgularken, Dalal Sokağı uluslararası gelişmelerin ağırlığını hissediyor.

Yatırımcılar, ticaret görüşmelerinin ilerlemesi ve ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte daha net sinyaller bekleyerek tedirginlik yaşıyor.

Şimdilik Asya piyasalarındaki Kızıldeniz, Trump’ın gümrük tarifelerinin yarattığı zorlukları sert bir şekilde hatırlatıyor.