Trump’ın gümrük vergileri, tırmanan ticaret savaşı ve bu yılın sonundan önce resesyona girme endişeleri, 2025’in başından bu yana ABD hisse senetlerine önemli ölçüde zarar verdi.

Yazının yazıldığı sırada, endeks endeksi yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre yaklaşık %17 düşmüştü.

Ancak ünlü yatırımcı Jim Cramer, bazı sektörlerin mevcut piyasa gerilemesine rağmen iyi bir performans göstereceğini düşünüyor.

Dot-com balonunun ardından yatırımcıların devam eden olumsuzluklara rağmen yeşil bölgede kalmalarına yardımcı olabilecek iki sektörü öneren stratejiyi takip etmeyi öneriyor.

Sağlık hizmeti

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Jim Cramer, mevcut piyasa gerilemesi sırasında özellikle ilaç dağıtımı ve sigortaya odaklanan güvenilir sağlık hisselerine yönelmeyi öneriyor.

Yeni gümrük vergisi ortamının ABD ilaç hisselerine zarar vermesi beklenirken, ilaç sektöründeki bazı isimlerin makroekonomik zorluklarla başa çıkabilecek konumda olduğunu düşünüyor.

Cramer’in sağlık hisselerine ilişkin iyimser görüşü, dot-com balonunun patlak vermesinin ardından ortaya çıkan senaryodan kaynaklanıyor.

Bu sektördeki şirketlerin zorlu zamanlarda “yavaş ve istikrarlı” büyüme geçmişine sahip olduğunu söyleyerek olumlu düşünüyor.

Bu alanda, genel piyasa zayıflığı ortasında özellikle yapıcı olduğu hisse senetleri arasında UnitedHealth, Bristol-Myers Squibb ve Cardinal Health yer alıyor.

UNH, BMY, CAH – Cramer’ın sağlık sektöründen seçtiği üç şirket de 2025’in ikinci yarısında tarife kaynaklı bir durgunluk endişesine rağmen bu yıl nispeten iyi performans gösterdi.

Wall Street de Mad Money sunucusuyla her üç isim konusunda aynı fikirde görünüyor.

Analistlerin her üç hisse için de ortalama fiyat hedefleri şu an için buradan itibaren yüzde 10’un üzerinde bir potansiyel yükselişe işaret ediyor.

Ayrıca Cramer’in en önemli sağlık hisseleri olan UNH, BMY ve CAH, yazım sırasında %1,5 ile %4,5 arasında temettü getirisi ödüyor; bu da onları mevcut seviyelerde sahip olmayı daha da heyecan verici kılıyor.

Kamu hizmetleri

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Jim Cramer’ın dot-com balonu sonrası senaryo analizine dayanarak, gelecekte iyi performans göstereceğini düşündüğü bir diğer sektör ise “kamu hizmetleri”.

Eski hedge fon yöneticisine göre yatırımcılar teknoloji sektörünü göz ardı etmeli ve mevcut piyasa gerilemesi sırasında “fiyatlandırması olan, talepte veya kredi riskinde herhangi bir gevşeme olmayan yerli şirketlerin hisse senetlerine” odaklanmalılar.

Ve kamu hizmetleri hisselerinin bu kriterle tamamen uyumlu olduğunu yakın zamanda “Mad Money” programında savundu.

Bu sektörde özellikle beğendiği isimler arasında American Electric Power ve Duke Energy yer alıyor.

Her iki hisse senedi de 2025’teki genel piyasa zayıflığındaki parlak noktalardır.

Hem AEP hem de DUK hisseleri, yılbaşından bu yana en düşük seviyelerine kıyasla şu anda yüzde 10’un üzerinde artış gösteriyor.

Ünlü yatırımcı ayrıca, yazının yazıldığı sırada %3,0’ın üzerinde sağlıklı bir temettü getirisi sundukları için American Electric Power ve Duke Energy hisselerini satın almayı öneriyor.