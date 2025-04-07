Küresel borsa piyasaları pazartesi günü düşüşe geçti ve geçen haftaki büyük kayıplarını daha da derinleştirdi. Artan ticaret gerginlikleri dünya çapında resesyon korkularını yeniden tetikledi.

Londra’daki FTSE 100 endeksi ise 488 puan veya yüzde 6 düşüşle 7566’ya geriledi ve Şubat 2024’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu yeni düşüş, Çin’in ABD’ye uyguladığı gümrük vergilerine kendi vergileriyle karşılık vermesinin ardından Cuma günü yaşanan yaklaşık %5’lik düşüşü bile geride bıraktı.

Yatırımcıların ruh hali hafta sonunda daha da kötüleşti, zira Başkan Donald Trump agresif gümrük tarifesi politikasını ekonominin “ilaçları” olarak niteledi.

FTSE 100 endeksindeki tüm hisseler negatif bölgede kapanırken, sanayi devi Rolls-Royce’un değeri %13 düştü.

Madenciler, bankalar ve yatırım şirketleri de küresel ekonomik görünüme ilişkin geniş tabanlı endişeleri yansıtan satış dalgasının keskin ucunda yer aldılar.

Bankalar ve emtialar sert darbe alınca Barclays ve Lloyds hisseleri düştü

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Zaten düşük faiz beklentilerinin baskısı altında olan bankacılık sektörü, en sert düşüşleri yaşadı.

Barclays %7, Lloyds Banking Group %5 ve NatWest %7 düştü.

Asya odaklı kredi kuruluşları da benzer şekilde darbe aldı; HSBC %5, Standard Chartered ise %7 düştü.

Emtialar da bundan etkilenmedi. Madencilik devleri Glencore ve Anglo American sırasıyla %7 ve %8 oranında kayıplar yaşadı.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 64 doların altına düşünce enerji hisseleri de düşüşe geçti. Bu durum BP ve Shell’i yüzde 7 aşağı çekti.

XTB Araştırma Direktörü Kathleen Brooks, piyasaların söylemden ziyade kesin aksiyon aradığını belirtti.

“Finans piyasaları için şu anda en iyi çare, ABD’nin gümrük tarifeleri programında bir duraklama veya geri adım atması olacaktır” dedi.

Avrupa ve Asya’nın gerilemesiyle DAX %10 düştü

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Avrupa’da da çalkantı yaşandı; Almanya’nın DAX endeksi sabahın erken saatlerinde yüzde 10, Fransa’nın CAC endeksi yüzde 6,6, İtalya’nın FTSE MIB endeksi ise yüzde 5,7 düştü.

Zaten son beş yılın en kötü haftasını geçiren bölgesel Stoxx 600 endeksi, negatif bölgeye doğru geriledi.

Asya’da hisse senetleri düşüşünü sürdürdü, satış dalgasının öncülüğünü Çin yaptı.

Trump’ın kapsamlı gümrük vergileri yalnızca Çin’i değil, Vietnam, Kamboçya ve Sri Lanka’yı da etkiledi ve küresel tedarik zincirleri için endişeleri artırdı.

Interactive Investor’ın piyasalar başkanı Richard Hunter, “Çin açıkça kavga havasında ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirine girmesiyle sonuç yatırımcılar için kötü oldu” dedi.

Wall Street’te yatırımcılar, “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan teknoloji devlerinin geçen hafta sadece bir günde piyasa değerinde 1 trilyon dolarlık bir düşüş yaşamasının ardından daha fazla oynaklığa hazırlandı.

Piyasalardaki durgunluğa rağmen Başkan Trump kararlılığını sürdürüyor.

Pazar günü gazetecilere konuşan Trump, “Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir” dedi ve yakın gelecekte bir değişiklik olmayacağını ima etti.

Vadeli işlem piyasası, ABD S&P 500 endeksinin bugün ilerleyen saatlerde işlemlere başladığında %3,5 daha düşeceğini, teknoloji odaklı Nasdaq endeksinin ise %4,5 düşüş göstereceğini gösteriyor.