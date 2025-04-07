Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ tarifelerinin ardından kripto para piyasasının kan kaybetmesiyle birlikte kripto paraların çoğunluğu değer kaybederken, yükselişe geçen birkaç kripto para birimi arasında AERGO, Cobak (CBK) ve LUCE kripto paraları yer alıyor.

Küresel finans piyasalarında ekonomik belirsizlik hakimken, Conscious Token gibi bu üç dijital varlık, son 24 saatte kayda değer çift haneli kazançlarla aşağı yönlü sarmalın üstesinden geldi.

Bu beklenmedik dayanıklılık, daha geniş çaplı bir piyasa düşüşü ortamında performanslarını yönlendiren faktörlere daha derinlemesine bir bakış açısı getirilmesini gerektiriyor.

Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ tarifelerinin etkisi

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Trump’ın 2 Nisan 2025’te açıklayacağı ‘Kurtuluş Günü’ tarifeleri, finansal ekosistemlerde kaos yaratırken, en büyük darbeyi kripto paralar çekti.

İthalat için yüzde 10’luk bir taban oranı öngören ve bazı ülkeler için yüzde 49’a kadar çıkan bu tarifeler, küresel ticaret akışını sekteye uğratma tehdidi taşıyor.

Bunun sonucunda yatırımcı güveni sarsıldı ve büyük kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Bitcoin (BTC) üç haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Ethereum (ETH) değerinin yüzde 6’sını kaybetti ve bu durum piyasanın makroekonomik şoklara ve jeopolitik değişimlere karşı aşırı duyarlılığını yansıtıyor.

AERGO, CBK ve LUCE mevcut kripto para piyasası düşüşüne meydan okuyor

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Bu yaygın düşüşün tam tersine, AERGO, Cobak (CBK) ve LUCE kendilerine özgü bir yörünge çizdiler.

Kurumsal çözümlere yönelik blockchain platformu AERGO, %28,3 artışla 0,08597 dolara çıkarak 40,5 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Topluluk odaklı bir blockchain cüzdan platformuna bağlı bir yardımcı token olan Cobak (CBK), %32,3 artışla 0,6198 dolara çıktı ve piyasa değeri 57,2 milyon dolara ulaştı.

Bu arada, daha az bilinen bir rakip olan LUCE, %25,9 artışla 0,01997 dolara çıktı ve 20 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Daha geniş pazarla karşılaştırıldığında, üstün performansları daha da çarpıcı hale geliyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi devler yoğun satışlarla boğuşurken, AERGO, CBK ve LUCE yoğun coşkunun yaşandığı noktalardan yararlandı.

Nispeten mütevazı piyasa değerleri ve işlem hacimleri, daha küçük ve özel bir yatırımcı grubunun önemli fiyat hareketlerini yönlendirebileceğinin sinyalini veriyor.

Bu ayrışma, niş kripto para birimlerinin bazen makro trendlerden nasıl ayrışabildiğini ve kaosun ortasında bir fırsat ışığı sunabildiğini gösteriyor.

Peki bu kripto paralar yükselirken diğerleri neden düşüyor?

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Daha yakından incelendiğinde, bu şaşırtıcı gücün temelinde farklı değer önerilerinin yattığı ortaya çıkıyor.

AERGO’nun tasarımı, şirketlerin ekonomik istikrarsızlıklarla mücadele ettiği bir dönemde cazip bir tercih olan güvenli ve ölçeklenebilir blok zinciri altyapısı arayan işletmelere hitap ediyor.

Son sözleşme adres değişikliği aktif bir gelişmeye işaret ediyor ve yatırımcı güvenini artırma potansiyeli taşıyor.

Cobak (CBK), platformunun güçlü topluluk katılımıyla gelişiyor ve günlük 60.000 aktif kullanıcı, özel avantajların kilidini açan bir token’a olan talebi artırıyor.

LUCE’nin yükselişi, bir miktar gizemle örtülü olsa da, 2025 Jubilee maskotu gibi yüksek profilli bağlantılara sahip olmamasına rağmen, spekülatif ilgi veya projeye özgü bir ivmenin söz konusu olabileceğini düşündürüyor.

Önümüzdeki döneme baktığımızda, bu kripto paraların önündeki yol belirsizliğini koruyor ancak umut vadediyor.

Tarife kaynaklı piyasa durgunluğunun devam etmesi halinde kazanımlarını korumakta zorluklarla karşılaşabilirler.

Ancak, şu anki dayanıklılıkları, onları olumsuzluklara karşı koruyabilecek toplumsal sadakat, pratik fayda veya spekülatif coşku gibi temeldeki güçlü yanlara işaret ediyor.

Yatırımcıların, bu projelerin kalıcılığını ölçmek için, önümüzdeki dönemde yapılacak güncellemeleri ve tarifelerden kaynaklanan ekonomik etkileri takip etmeleri akıllıca olacaktır.