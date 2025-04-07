Nippon Steel’in ABD Çelik teklifi güncellemesi: Trump yeni inceleme emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Nippon Steel’in US Steel’i satın alma teklifini yeniden değerlendirmek üzere önemli bir ABD ulusal güvenlik paneline talimat verdi ve bu, yüksek profilli anlaşmanın hala ilerleyebileceğine dair umutları yeniden canlandırdı.

Yatırımcıların ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle daha önceki muhalefetin tersine dönebileceğine dair bahis oynamasıyla, bu hamle US Steel hisselerinde %13’ün üzerinde bir artışa yol açtı.

Pazartesi günü yayınlanan resmi bir muhtırada Trump şunları söyledi:

ABD’deki Yabancı Yatırım Komitesi’ne (CFIUS), Nippon Steel’in US Steel’i satın alma işlemini incelemesi talimatını veriyorum. Bu sayede, bu konuda daha fazla eylemde bulunmanın uygun olup olmadığına karar vermemde bana yardımcı olunmuş oluyor.

Nippon Steel ve US Steel, direktifin ardından hemen yorum yapmayı reddetti.

İnceleme emri, finans piyasalarında iyimserliğe yol açtı; birçok kişi bunu, Trump yönetiminin eski Başkan Joe Biden’ın daha önce ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek engellediği 14,1 milyar dolarlık birleşmeyi onaylayabileceğinin bir işareti olarak yorumladı.

Biden’ın bu yılın başlarında verdiği ret kararının ardından Nippon Steel ve US Steel, kararın taraflı olduğunu ve adil bir inceleme yapmalarına izin verilmediğini ileri sürerek CFIUS’a dava açmıştı.

Şirketler, Biden’ın bu hareketinin siyasi amaçlı olduğunu ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde US Steel’in genel merkezinin bulunduğu kritik bir çekişme alanı olan Pensilvanya’daki Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasının desteğini kazanmayı amaçladığını iddia etti.

Trump yönetimi geçen ay, davada sürelerin uzatılması için daha fazla süre talep ederek, hükümet ile iki şirket arasında birleşme konusunda daha fazla görüşme yapılmasına olanak sağlamayı amaçlamıştı.

Trump’ın inceleme sürecini yeniden başlatma kararı, anlaşmaya potansiyel bir can simidi sunuyor ve bu durum ABD sanayi politikasının ve küresel çelik piyasasının geleceği açısından büyük etkiler yaratabilir.