ABD-Çin arasındaki artan ticaret savaşı küresel endüstrilerde alarm zillerini çalıyor ve bakır da bundan muaf değil.

Şili’deki Antofagasta’nın CEO’su Ivan Arriagada, artan tarifelerin bakır talebi üzerinde uzun vadeli olumsuz bir etki yaratabileceği, inşaat sektörü ve devam eden yeşil ekonomiye geçiş için riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Santiago’da düzenlenen CESCO bakır konferansında konuşan Arriagada, Başkan Donald Trump’ın yeni duyurduğu tarifelerin finans piyasalarındaki belirsizliği artırdığını vurguladı.

Trading Economics’e göre bu belirsizlik bakır fiyatlarında sert düşüşe neden oldu ve vadeli işlemler pound başına 4,20 doların altına düşerek son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Arriagada, tüm bu zorluklara rağmen bakır piyasasının arz tarafına ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik dile getirdi.

“Bakır gerçek bir emtiadır, dolayısıyla sınırlı arzın bu durumu sürdürmesi gerekir” diyen Trump, ekonomik zayıflık nedeniyle talebin zayıflayabileceğini ancak arz kısıtlamalarının kritik bir fiyat yastığı sağlayabileceğini vurguladı.

Bakır talebi: Teknoloji ve yeşil enerji umut veriyor

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Arriagada ayrıca, düşen bakır tüketimine karşı potansiyel bir tampon olarak ortaya çıkan yeni teknoloji trendlerine işaret etti.

Reuters’a verdiği röportajda, veri merkezlerinin, yenilenebilir enerji projelerinin ve yapay zeka sistemlerinin yükselişinin bakıra yönelik yeni talep kanalları yarattığını, inşaat ve imalat gibi geleneksel sektörlerdeki olası düşüşleri telafi ettiğini belirtti.

“Yapay zeka ve teknolojideki ilerlemeler, bakıra yönelik yeni talepler yaratıyor ve bunun daha geleneksel pazarlardaki açığı kapatabileceğini görebiliyoruz” dedi.

Arriagada, dünya çapındaki şirketlerin daha yeşil teknolojilere ve daha karmaşık dijital altyapılara yönelmesiyle bakır kullanımının sadece istikrar kazanmayacağını, hatta önemli ölçüde artabileceğini düşünüyor.

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İlginçtir ki, Arriagada Trump yönetiminin agresif ticaret politikalarının istemeden de olsa bakır madenciliği için elverişli bir yatırım ortamı yaratabileceğini öne sürdü. Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili, ABD’nin bakır ithalatına uygulayacağı olası tarifelerden büyük ölçüde etkilenmemiş durumda.

Arriagada, “ABD’nin bakırımıza ihtiyacı var,” diyerek Amerika’nın bakır arzının yarısından fazlasını ithal ettiğini ve Şili ile ticaret açığını sürdürdüğünü vurguladı. Bu ekonomik bağımlılık, Antofagasta gibi Şili madenlerini küresel ticaret gerginliklerinin en kötü etkilerinden korumaya yardımcı olabilir.

Bu dinamikler göz önüne alındığında Arriagada, küresel piyasalarda türbülanslar yaşansa bile Antofagasta’da güçlü bir büyüme potansiyeli ve operasyonel istikrar görüyor.

Dünya elektrikli araçları, yenilenebilir enerjiyi ve dijital dönüşümü giderek daha fazla benimserken, bakırın görünümü ve Şili’nin bu konudaki öncü rolü kritik bir öneme sahip olmaya devam ediyor.