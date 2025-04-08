Cathie Wood, Tesla’nın 2.600 dolara ulaşacağını söylüyor ancak farklı bir Magnificent 7 hissesine 9 milyon dolar yatırım yapıyor

Artan rekabet, yeni tarifeler, marka krizi ve yaklaşan durgunluk korkuları – Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) için 2025 yılında pek de iyi giden bir şey yok.

Yine de etkili yatırımcı Cathie Wood, bu on yılın sonundan önce 2.600 dolara ulaşacağına inandığı EV hissesi konusunda oldukça iyimser.

Ancak son satın alımı TSLA değildi. Bunun yerine, Ark Invest’in kurucusu ve genel müdürü 4 Nisan’da başka bir “Muhteşem 7” hissesine 9,0 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) devreye giriyor.

Cathie Wood Amazon hissesine ne kadar yatırım yaptı?

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Wood, 4 Nisan’da 54.000’den fazla Amazon hissesi satın almak için 9,3 milyon dolar harcadı ve AMZN’deki %30’luk düşüşü kaliteli bir ismi büyük bir indirimle satın alma fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

Ünlü yatırımcı, Seattle merkezli dev şirketin yapay zeka alanındaki varlığını genişletmek için oldukça agresif yatırımlar yapması nedeniyle Amazon hisselerine olumlu bakmaya devam ediyor.

Teknoloji devi, Anthropic ile devam eden etkileşiminin yanı sıra yakın zamanda Alexa+’ı da piyasaya sürdü.

Alexa+, akıllı ev cihazlarını yönetme, çevrimiçi yemek siparişi verme ve bir dizi başka görevi yerine getirme yeteneğine sahip olan firmanın geliştirilmiş yapay zeka asistanıdır.

Yapay zekaya yatırım yapmanın Amazon’un gelirini perakende ve bulutun ötesine taşımasına yardımcı olması bekleniyor.

AMZN cazip bir değerlemeyle işlem görüyor

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Wood, Amazon’un Trump’ın yeni tarifelerine yanıt olarak ortaya çıkan ticaret savaşında küresel ölçeğinden ve çeşitlendirilmiş gelir akışından yararlanarak yol alabileceği konusunda güveniyor.

Ayrıca, teknoloji hissesine bağlı değerleme, yazıyı yazarken göz ardı edilemeyecek kadar cazip.

AMZN şu anda tahmini gelecek yılki kazancının sadece 30 katına gidiyor. Bu rakam, yaklaşık 55 olan tarihi ortalamasının çok altında.

Wall Street, Amazon hissesi konusunda Cathie Wood’la aynı fikirde görünüyor.

AMZN için konsensüs notu şu anda 267 dolarlık ortalama hedefle “satın al” seviyesinde bulunuyor ve bu da buradan itibaren %50’nin üzerinde potansiyel yükselişe işaret ediyor.

Wood’un TSLA hisseleri hakkındaki görüşüne neden katılmıyorum

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Cathie Wood, Amazon hissesine yaptığı yatırımla haklı veya en azından gerçekçi olabilir, ancak TSLA’nın önümüzdeki beş yıl içinde 2.600 dolara ulaşacağı yönündeki tahmini, en azından şimdilik, daha çok bir hayal gibi geliyor.

Bunun nedeni, Tesla’nın şu anda Çinli rakiplerinin artan rekabeti nedeniyle teslimatlarda yaşanan yavaşlamayla mücadele ediyor olması.

Ayrıca, EV üreticisi yeni ürünler piyasaya sürmede de geride kaldı.

Merkezi Teksas, Austin’de bulunan çok uluslu şirketin net geliri 2024 yılında endişe verici bir şekilde %52 düştü ve bu zayıflığın bu yıl da devam etmesi bekleniyor.

Bu, Tesla’yı yazının yazıldığı sırada yaklaşık 117 gibi mantıksız bir fiyat-kazanç çarpanıyla işlem gören düşük büyüme gösteren bir şirket haline getiriyor.

Aslında TSLA’nın mevcut değerlemesi, EV hissesinin Wood’un tahmin ettiği gibi 10 trilyon dolarlık değerlemeye tırmanmak yerine buradan daha da düşebileceğini gösteriyor.