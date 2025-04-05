Amazon Alexa Fonu, beş yeni odak alanıyla yapay zeka yatırım stratejisini genişletiyor

Amazon, yapay zeka alanındaki değişen hedeflerine uyum sağlamak için Alexa Fonu’nu yeniden düzenliyor ve sesli asistanların ötesine geçerek geleceğe yönelik yapay zeka araçları ve donanımları geliştiren girişimleri destekliyor.

Başlangıçta Alexa etrafındaki ses teknolojisi inovasyonunu desteklemek amacıyla 2015 yılında kurulan fon, şimdi yatırım perspektifini beş yeni stratejik kategoriyi kapsayacak şekilde genişletiyor.

Bunlar arasında üretken medya, yapay zeka destekli robotik, yeni nesil yapay zeka mimarisi, özel yapay zeka aracıları ve taşınabilir cihazlar yer alıyor.

Bu genişleme, Amazon’un Aralık ayında “Nova” adı verilen ilk temel modellerini piyasaya sürmesinin ve Alexa’nın yeteneklerinde önemli bir yapay zeka yenilemesinin ardından geldi.

Ancak bu son değişiklik, Alexa Fonu’nun artık yalnızca akıllı asistana bağlı olmadığını, Amazon’un geniş ekosisteminin çeşitli bölümlerini etkileyebilecek yapay zeka destekli girişimleri keşfetmek ve desteklemek için daha geniş bir araç haline geldiğini gösteriyor.

Sesin ötesinde yapay zekayı hedefleyen beş yeni yatırım alanı

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Alexa Fonu artık yapay zeka odaklı beş büyük sektördeki girişimlere yatırım yapacak.

Birincisi, “hareket halindeyken”, uygulama mağazalarından ve akıllı telefon platformlarından bağımsız olarak çalışabilen donanım ve mobil yapay zeka ürünlerine yöneliktir.

Amazon, bunu, yapay zeka arayüzlerinin geleneksel mobil uygulamaların yerini alacağı uygulama sonrası dönemin kilidini açmanın anahtarı olarak görüyor.

İkinci odak alanı ise yapay zeka destekli içerik platformları geliştiren girişimleri hedefleyen “üretken medya”dır.

Amaç, Amazon’un yeni nesil kişiselleştirilmiş içerik dağıtım sistemlerinden yararlanmasını sağlayacak şekilde, “Yapay Zeka Netflix veya Yapay Zeka YouTube” benzeri bir geleceğin finansmanını sağlamak.

Üçüncü kategori olan “uzmanlaşmış yapay zeka uzmanları” ise sağlık, eğitim, seyahat ve sağlıklı yaşam gibi yüksek değerli sektörlere yönelik yapay zeka temsilcilerini ve sohbet robotlarını içeriyor.

Bu durum, daha karmaşık kullanıcı ihtiyaçlarını destekleyebilen alan-özel yapay zeka araçlarına doğru daha geniş bir endüstri hareketinin gerçekleşmesiyle örtüşüyor.

Dördüncüsü, “yeni nesil mimari” artık her yerde karşımıza çıkan trafo modellerinin ötesine geçmeyi hedefliyor.

Amazon, yapay zeka yeteneklerinde bir sonraki sıçramayı tanımlayabilecek alternatif mimariler üzerinde çalışan girişimlerle ilgileniyor.

Son olarak fon, gerçek dünyayla etkileşime girebilen genel amaçlı robotlar ve fiziksel yapay zeka uygulamalarına odaklanarak robotik alanına yatırım yapıyor.

Dört yeni girişim Amazon’dan destek alıyor

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Bu geniş kapsamlı girişimin bir parçası olarak Alexa Fonu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört yapay zeka odaklı girişime destek verdi.

Bunlara şunlar dahildir:

Yapay zeka tabanlı kişisel asistanlar için bir platform olan NinjaTech;

Görsel içerik için üretken yapay zeka kullanan bir medya üretim stüdyosu olan Hedra;

Yapay zekayı kullanarak ebeveynlerin günlük işlerini organize etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan Ario;

HeyBoss, kullanıcıların programlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulama geliştirmelerine olanak tanıyan kodsuz bir platformdur.

Bu yatırımlar, Amazon’un Prime Video’dan perakende lojistiğine, akıllı ev cihazlarından bulut hizmetlerine kadar birçok Amazon iş kolunda sinerji sunabilecek şirketleri tespit etme ve destekleme stratejisini yansıtıyor.

Nova lansmanına bağlandı

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Alexa Fonu’nun çeşitlendirilmesi, Amazon’un Aralık ayında ilk temel model ailesi olan Nova’yı piyasaya sürmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Bu modeller, Alexa ve diğer Amazon hizmetlerinin yeteneklerini üretken yapay zeka aracılığıyla artırmak ve şirketi Google, Microsoft ve OpenAI gibi rakipleriyle daha yakın bir rekabete sokmak için tasarlandı.

Amazon, yapay zeka geliştirmelerini sesli asistanıyla sınırlamak yerine, AWS teklifleri, içerik dağıtım platformları ve tüketici donanımları da dahil olmak üzere daha geniş yapay zeka yığınını geliştirebilecek girişimlere yatırım yönlendiriyor.

Alexa Fonu, Alexa ile bağlantısını sürdürürken, daha geniş kapsamlı misyonu artık Amazon ekosistemi genelinde etkileri olan yapay zeka girişimlerini desteklemek.