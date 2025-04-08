Elon Musk’ın Çin ithalatına uygulanacak %50’lik yeni gümrük vergileri konusunda Başkan Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlık, teknoloji sektörünü alarma geçirdi.

Dünyanın en zengin adamı, ABD-Çin tedarik zincirlerini tehdit eden kapsamlı korumacı önlemlere karşı çıkıyor ve bu önlemler üreticiler ve tüketiciler için maliyetleri artırıyor.

Bu yıl değerinin yüzde 38’den fazlasını kaybeden Tesla, şimdi de kilit pazarlardan Çin’de kötüleşen talep görünümüyle karşı karşıya.

Baskılar arttıkça teknoloji liderlerinin kapalı kapılar ardında gayriresmi lobi faaliyetleri yürüterek yönetimi daha yumuşak bir duruş sergilemeye ikna etmeye çalıştıkları bildiriliyor.

Ancak iç bölünmeler ve kilit personel değişiklikleri önümüzdeki yolu zorlaştırıyor.

Talep düştükçe Tesla %38 düştü

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Tesla hisseleri pazartesi günü yüzde 2,5’in üzerinde düşüşle 233,29 dolara geriledi. Bu önemli düşüş, yatırımcıların artan endişelerini yansıtıyor.

Analistler, Çin’deki azalan talep ve artan itibar sorunlarını gerekçe göstererek Tesla’nın fiyat hedefini 550 dolardan 315 dolara düşürdü.

Şirketin Çin üretimine ve satışlarına olan bağımlılığı, onu doğrudan fiyatlandırmayı ve karlılığı etkileyebilecek son tarife dalgasına karşı özellikle savunmasız hale getiriyor.

Tesla’nın piyasa sıkıntıları, CEO Elon Musk’ın artan siyasi faaliyetleriyle paralellik gösteriyor.

Bir zamanlar serbestleşmenin önde gelen destekçilerinden biri olan Musk, platformunu Trump’ın son gümrük vergilerini eleştirmek için kullanırken aynı zamanda politika kararlarını etkilemeye çalışıyor.

İş adamı ve siyasi muhatap olarak üstlendiği ikili rol, Tesla’yı Washington ile Pekin arasındaki daha geniş kapsamlı jeopolitik ve ekonomik anlaşmazlığın merkezine yerleştirdi.

Teknoloji liderleri tarifelerin hafifletilmesi için lobi yapıyor

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Perde arkasında bazı önde gelen iş dünyasının liderlerinin daha ılımlı ticaret politikaları için lobi faaliyetleri yürüttüğü bildiriliyor.

Washington Post’un haberine göre Trump’ın karar alma süreçlerini etkilemeyi amaçlayan gayrı resmi bir koalisyon kurma çabaları da var.

Yatırımcı Joe Lonsdale ve Musk’ın diğer müttefiklerinin, Başkan Yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere yönetim yetkilileriyle iletişime geçtiği söyleniyor.

Ancak Trump yönetimi içindeki iç dinamikler değişiyor. Daha önce Silikon Vadisi’ne sempatiyle yaklaşan Ticaret Bakanı Howard Lutnick, artık korumacı politikaların sadık bir savunucusu haline geldi.

Ticaret danışmanı Peter Navarro’nun yanında yer alması, politika ılımlılığı arayanlar için engeller yarattı.

Musk’ın lobi çalışmalarındaki sınırlı başarısı, ABD ticaret temsilcisinin gümrük vergilerini savunmasına yanıt olarak X’te yaptığı paylaşımda açıkça ortaya çıktı.

Musk daha önce eleştirel bir tavır takınsa da, “İyi noktalar” yorumunu yaparak kamusal üslubunda olası bir yeniden ayarlamaya işaret etti.

Yine de Tesla ve daha geniş teknoloji sektörü için daha geniş kapsamlı etkiler değişmeden kalıyor.

Tarifeler uzun vadeli tüketici maliyetlerini artırıyor

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Yeni tarifelere yönelik en önemli eleştirilerden biri, bunların Amerikalı tüketiciler üzerindeki uzun vadeli etkileridir.

Tesla Yönetim Kurulu Üyesi ve Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk, X’te paylaştığı yazıda gümrük vergilerini “kalıcı bir vergi” olarak nitelendirdi.

Yeni politikanın, ABD’deki son kullanıcıları doğrudan etkileyen yapısal bir fiyatlandırma değişikliğine yol açtığını kaydetti.

Kimbal’ın bu açıklamaları, Trump’ın Beyaz Saray’daki bir etkinlikte Tesla’yı tanıtmasını övmesinden birkaç hafta sonra geldi.

Bu değişim, ekonomik baskı altında siyasi iyi niyetin ne kadar hızlı aşınabileceğini gösteriyor.

Gümrük vergisi stratejisinin mimarı Peter Navarro, Musk’ın özellikle eleştirdiği kişi oldu.

Musk, yakın zamanda Navarro’nun yeterliliklerini sorguladı ve X’e yönelik küçümseyici bir paylaşımda bulunarak onun Harvard’dan ekonomi alanında doktora yaptığını belirtti.

Navarro henüz kamuoyuna bir açıklama yapmazken, Beyaz Saray ekibini savundu ve son karar vericinin Trump olduğunu yineledi.

Musk, derinleşen ayrışma nedeniyle geri adım attı

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Musk, hafta sonu İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile görüşerek, gümrük vergilerinin olmadığı bir gelecek ve sınırlar arası daha fazla işgücü hareketliliği çağrısında bulundu.

ABD ile Avrupa arasında “sıfır gümrük tarifesi” savunuculuğu yaptı ve dünya çapında vasıflı profesyonellerin daha serbest dolaşımını önerdi.

Trump’ın çevresindeki danışmanlık görevinden ayrılması beklenen Musk, ticaret engellerine sürekli karşı çıkıyor.

Tesla da dahil olmak üzere şirketlerinin, gümrük vergilerinden doğrudan etkilenen küresel operasyonları bulunuyor ve bu da onu bu politika tartışmasında en çok sesini çıkaran kurumsal figürlerden biri yapıyor.

Zamanlama kritik. Yaklaşan bir başkanlık seçimi ve ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla, Silikon Vadisi liderleri ile Trump’ın korumacı gündemi arasındaki uçurum büyüyor.

Tesla ve benzerleri için finansal etki hemen görülebilir, ancak stratejik sonuçlar çok daha uzun süreli olabilir.