Başkan Trump, Çin’e %50 gümrük vergisi tehdidinde bulundu, misilleme vergilerinin 8 Nisan’a kadar kaldırılmasını talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’in ABD mallarına yönelik yeni açıklanan misilleme vergisini geri çekmemesi halinde ABD’nin Çin ithalatına %50 ek gümrük vergisi uygulayacağı uyarısında bulundu.

Bu tehdit, ticaret gerginliğinin tırmandığına işaret ediyor ve 8 Nisan’daki son tarih öncesinde riskleri artırıyor.

Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Çin, uzun süredir devam eden ticaret ihlallerinin üzerine koyduğu %34’lük artışı yarın, 8 Nisan 2025’e kadar geri çekmezse, ABD, 9 Nisan’dan itibaren Çin’e %50 oranında EK Gümrük Vergisi uygulayacak” ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca Çin ile devam eden görüşmelerin durdurulacağını söyledi. “Çin ile talep ettikleri görüşmelerle ilgili tüm görüşmeler sonlandırılacak!” diye yazdı.

Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle de ABD’nin görüşmelere başlayacağını sözlerine ekledi.

Açıklama, ABD’nin Vietnam ve Tayvan da dahil olmak üzere birçok büyük ticaret ortağından ithalata uyguladığı bir dizi sert gümrük vergisi artışının ardından geldi. Bu durum, şirket ve yatırımcı dünyasında endişelere yol açtı.

ABD hisseleri yine düşüşte

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ABD hisse senetleri, yatırımcıların yeni bir sert gümrük vergisi dalgası olasılığını değerlendirmesiyle dalgalı işlemlerde düşüş yaşadı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, yönetimin gümrük vergilerini erteleyebileceği yönündeki spekülasyonların etkisiyle seansın başlarında kısa süreliğine pozitif bölgeye geçti.

Ancak Beyaz Saray’dan bir yetkilinin 90 günlük gümrük vergisi ertelemesiyle ilgili haberlerin “sahte haber” olduğunu söylemesinin ardından bu kazanımlar hızla tersine döndü ve yönetimin sert tutumunu destekledi.

Beyaz Saray’ın bir dizi önemli ortak için yüksek gümrük vergileri uygulayacağını duyurmasının ardından piyasa baskı altında kaldı.

Çin mallarına %50 gümrük vergisi uygulanması ihtimali, yatırımcıların belirsizliğini artırırken, analistler ABD’li şirketler için artan maliyetler ve küresel ticarette daha genel bir yavaşlama riski konusunda uyarıda bulunuyor.

Çin, ABD’nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor ve daha fazla tırmanmanın tedarik zincirleri, kazançlar ve tüketici fiyatları üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir.

Küresel piyasalar pazartesi günü kan kaybetti

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Asya ve Avrupa piyasaları Pazartesi günü sert düşüşler yaşadı ve Başkan Donald Trump’ın kapsamlı gümrük vergisi duyurusuyla başlayan küresel satış dalgası derinleşti.

Tokyo’nun Nikkei 225 endeksi açılıştan kısa bir süre sonra yaklaşık yüzde 8 düşerken, küresel şoklara karşı genellikle daha az tepki veren Çin piyasaları da yoğun baskıyla karşı karşıya kaldı.

Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 13, Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 7 düştü.

Hindistan da bundan muaf tutulmadı. Sensex %3 düşüşle 73.100 ₹ seviyesinde kapanırken, Nifty 50 22.160’ta kapandı.

Avrupa’da piyasalar, Avrupa Birliği’nin misilleme amaçlı gümrük vergileri hazırladığı yönündeki haberlerin ardından 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi, Cuma günü düzeltme bölgesine girmesine neden olan %5,1’lik kaybın ardından %5,2 düşüşle 470,52’ye geriledi. Almanya’nın DAX endeksi %5,7, Fransa’nın CAC 40 endeksi %5,2 ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %5,1 düştü.

İki günlük uzayan düşüş, küresel hisse senedi değerinde trilyonlarca dolar sildi, oynaklık arttı ve yatırımcı güveni sarsıldı, tam kapsamlı bir ticaret savaşı ihtimali güç kazandı.