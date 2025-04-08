Elon Musk’ın eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X, Amazon’a ait canlı yayın hizmeti Twitch ile yaşadığı hukuki anlaşmazlığı çözmek için ön anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Twitch ve diğer bazı şirketlerin X’e reklam vermeyi engellemek için komplo kurduğu ve bunun sonucunda platformun önemli miktarda gelir kaybına uğradığı iddialarıyla ilgili.

X, pazartesi günü mahkemeye sunduğu dosyada, Teksas’taki federal bir yargıca, Twitch’e karşı açtığı davayı reddetmek için bir “mutabakat zaptı” imzaladığını bildirdi; bu anlaşmanın şartı, bağlı kuruluşun 2025 yılı sonuna kadar açıklanmayan bazı koşulları yerine getirmesiydi.

X’in antitröst davası

Copy link to section

X, ilk olarak Kasım ayında Twitch ve yaklaşık bir düzine başka şirketi boykot koordine ederek antitröst yasalarını ihlal etmekle suçlayarak dava açmıştı.

Başvuruda, şirketlerin Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ile işbirliği yaparak X’in reklam harcamalarından milyarlarca doları kasıtlı olarak saptırdığı iddia edildi.

Dava, X’in, platformun mali performansını baltalamak için büyük reklamverenler ve sektör kuruluşları tarafından koordineli bir şekilde yürütüldüğü iddia edilen kampanyaya karşı açtığı daha kapsamlı bir hukuki çabanın parçası.

Twitch, anlaşma duyurusundan önce herhangi bir hukuki yanıt sunmamıştı.

Twitch ile yapılan anlaşma, geçen yıl Unilever’in de dahil olduğu benzer bir hamlenin ardından geldi.

Ekim ayında X, iki taraf anlaşmaya vardıktan sonra tüketici malları devinin davasını gönüllü olarak reddetti.

Unilever o dönemde X’in “platformdaki markalarımızın güvenliğini ve performansını sağlamak için sorumluluk standartlarımızı karşılamayı” taahhüt ettiğini belirtmişti.

Devam eden davalar

Copy link to section

Musk’ın Ekim 2022’de platformu satın almasından bu yana X, azalan reklam gelirleriyle mücadele ediyor.

Birçok reklamveren, yeni liderlik döneminde içerik denetiminin zayıfladığı ve bunun sonucunda reklamların tartışmalı veya zararlı içeriklerle birlikte görünme riskinin arttığı yönündeki endişeler nedeniyle harcamalarını azalttı veya durdurdu.

Devam eden davada adı geçen diğer şirketler arasında CVS, Pinterest ve Colgate-Palmolive de yer alıyor.

Dava, X’in reklamcılık sektörü ile arasındaki gerginliğin devam ettiğini, platformun içerik politikaları ve denetim uygulamalarına yönelik devam eden incelemeler sırasında reklamveren güvenini ve gelir akışlarını yeniden inşa etmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Elon Musk X’i satıyor

Copy link to section

Musk, geçen ay yapay zeka şirketi xAI’nin, sosyal medya platformu X’i 33 milyar dolarlık bir hisse senedi işlemiyle satın aldığını duyurmuştu.

Anlaşma 12 milyar dolar borcu da kapsıyor ve X’in değerlemesini 45 milyar dolara çıkarıyor.

Musk, birleşmenin gerekçesini X’te şöyle açıkladı:

xAI ve X’in gelecekleri iç içe geçmiş durumda. Bugün, verileri, modelleri, hesaplamayı, dağıtımı ve yeteneği birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz.”

Musk, xAI’nin iki yıl önce kurulduğundan bu yana, hem modeller hem de veri merkezleri inşa etmede “benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte” ilerleyerek dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldiğini söyledi.

Ayrıca, şu anda gerçek zamanlı bilgi arayan 600 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veren X’in “dünyanın en verimli şirketlerinden biri haline geldiğini” ve gelecekteki büyümeye hazırlandığını belirtti.

Musk, anlaşmanın xAI’ın değerini 80 milyar dolar, X’in değerini ise 33 milyar dolar olarak belirlediğini söyledi.